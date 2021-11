Contrat d'engagement : quel montant ? Pour qui ?

REVENU D'ENGAGEMENT. Promesse d'Emmanuel Macron, le revenu d'engagement est destiné à aider les jeunes sans emploi et formation. Il a enfin été dévoilé ce mardi.

[Mis à jour le 02 novembre 2021 à 10h53] Il sera officiellement lancé au 1er mars 2022. Le Premier ministre, Jean Castex, a apporté des précisions sur le contrat d'engagement jeune, à l'occasion d'un déplacement ce mardi dans une mission locale à Vitry-sur-Seine. Pour rappel, le contrat d'engagement est destiné à prendre le relais de la garantie jeune universelle. "1 million de jeunes sont sans emploi, ni formation ou en études, environ 500 000 d'entre eux le sont durablement", a indiqué Jean Castex. "Au moment où l'économie repart, nous avons le devoir de nous occuper d'eux, de renforcer et d'adapter des dispositifs qui leur sont dédiés, en innovant, en nous appuyant sur des expériences qui ont fonctionné (...). Les jeunes bénéficieront comme les autres des mesures que nous avons annoncé en vue de résorber les tensions sur le marché du travail, à savoir un plan massif pour les compétences (...). Nous ne devons pas seulement gérer une crise, mais aussi accompagner des mutations fortes de notre économie".

"Nous ne voulons pas que ces jeunes perdent définitivement confiance en eux", a asséné le locataire de Matignon. "Le contrat d'engagement s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans (...). Il ne sera pas un dispositif de plus (...). Qu'il s'agisse de la garantie jeune, des accompagnements proposés par Pôle emploi ou des formations ciblées (...), ces dispositifs existants ont tous une réelle part d'efficacité, mais aussi leurs limites (...). C'est un maquis".

"Le contrat d'engagement jeune proposera un accompagnement intensif et personnalisé, avec un référent unique, qui verra le jeune au moins une fois par quinzaine", a-t-il ajouté. "(...) Un parcours intensif qui doit réunir tous les atouts pour dénicher un emploi ou une solution professionnalisante dans un délai de 12 mois. (...) Sa finalité n'est pas d'installer des jeunes dans un accompagnement sans fin. (...) Chaque jeune devra s'engager de 15 à 20 heures par semaine de formation, de mises en situation professionnelle, ils seront coachés sans jamais être laissés seuls (...). En ce sens, le contrat doit être un outil nouveau pour répondre aux tensions sur le marché du travail".

Le Premier ministre a confirmé que le montant de l'allocation du contrat d'engagement pourra aller jusqu'à 500 euros, durant 12 mois. Il sera calculé en fonction des ressources du jeune. Tout refus du jeune de s'engager dans ce parcours se traduira par la rupture du contrat d'engagement.

Le président de la République a annoncé la création d'un contrat d'engagement pour les jeunes de moins de 25 ans, ce mardi, dans une publication publiée sur les réseaux sociaux. "Il s'agit d'une mesure simple : de l'engagement, de l'assiduité, de la motivation et un État qui vous accompagne", écrit-il. "Concrètement, dès le 1er mars, tous les jeunes de moins de 25 ans qui, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, s'inscriront, pourront bénéficier de 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi. Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois pourra être versée sous condition de revenus, d'assiduité et d'acceptation des offres d'activité faites".

L'exécutif a préféré le terme de contrat d'engagement à celui de revenu d'engagement, afin d'éviter toute confusion avec le RSA jeunes, qu'il se refuse à mettre en place, malgré les demandes répétées des syndicats et associations. "La mesure est valable uniquement en 2022. On a un président qui ne se soucie pas du long terme, il fait campagne avec le chéquier de la France tous les jours, et ça c'est insupportable", a fustigé Xavier Bertrand, au micro de France 2. Pour les associations et les syndicats, en revanche, le compte n'y est pas. "On est très loin des annonces du 12 juillet (...) et de l'ambition de garantie universelle portée par Elisabeth Borne lors de la remise du rapport du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse en janvier", a regretté Antoine Dulin, le président de la commission insertion jeunes de ce Conseil.

Le contrat d'engagement a fait l'objet d'intenses discussions. Le ministère du Travail a milité pour son extension la plus large possible, tandis que Bercy n'a cessé de freiner des quatre fers. Le dispositif a finalement été recentré : entre 500 000 et 600 000 jeunes devraient pouvoir en bénéficier, un objectif moindre par rapport à ce qui était initialement prévu, par souci d'économies budgétaires. Au total, 500 millions d'euros devraient être débloqués. Un amendement au budget 2022 doit être présenté le 4 novembre au Parlement afin que le revenu d'engagement soit mis en œuvre dès le mois de mars l'an prochain.

Le contrat d'engagement pour les jeunes, c'est quoi ? Définition

Le revenu d'engagement est une promesse d'Emmanuel Macron, formulée le 12 juillet dernier lors d'une allocution télévisée. Ce dispositif s'adresse aux jeunes sans emploi ou formation, et dont les revenus sont insuffisants. Il vise à remplacer la garantie jeunes universelle, mis en place sous le quinquennat de François Hollande. Dans le détail, le revenu d'engagement pour les jeunes vise à faire évoluer la garantie jeunes - dont 200 000 jeunes bénéficient actuellement - et l'Accompagnement intensif des jeunes (AIJ), dont la cible s'établit à 240 000 bénéficiaires.

Le détail du revenu d'engagement est connu. Le jeune devra s'engager à respecter les étapes d'un parcours le permettant de s'insérer sur le marché du travail. En contrepartie, une allocation pourra être versée, dont le montant maximal s'élèvera à 500 euros par mois. "Il n'a jamais été question de faire un revenu sans contreparties ", avait fait valoir le ministère du Travail auprès de nos confrères du Parisien. Le gouvernement met en place ce dispositif afin de répondre aux demandes pressantes des associations et partis politiques pour aider les jeunes, très affectés pour certains par la crise sanitaire du coronavirus. Il a toutefois exclu tout terme de "RSA jeune", estimant nécessaire une contrepartie d'engagement et d'accompagnement.

Initialement pensé avec un objectif universel, le revenu d'engagement pour les jeunes voit sa cible considérablement restreinte, selon les informations des Echos. Finalement, seuls 500 000 jeunes seront éligibles. Exit les travailleurs précaires parmi les moins de 26 ans et les étudiants, qui étaient notamment visés dans un premier temps. Le dispositif sera donc concentré sur les jeunes qui ont le plus besoin d'aide, qui sont sans formation et sans emploi.

Les modalités de demande du revenu d'engagement pour les jeunes ne sont pas encore connues, pour l'heure. Elles devraient être dévoilées dans les semaines à venir.