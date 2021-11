Contrat engagement jeune : quelles conditions ?

CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE. Le contrat d'engagement est destiné à aider les jeunes sans emploi et formation. Au total, 400 000 jeunes devraient en bénéficier à partir de mars 2022.

[Mis à jour le 08 novembre 2021 à 08h27] C'est officiel : le contrat d'engagement jeune va bel et bien voir le jour. Promesse d'Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 juillet dernier, ce dispositif vise à accompagner et à soutenir les jeunes les plus éloignés du marché de l'emploi, sans formation et sans travail. Il s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui bénéficieront d'un accompagnement personnalisé assuré par Pôle emploi et les missions locales, avec des propositions d'études, de formation ou d'emploi. Sous conditions de ressources, d'assiduité "et d'acceptation des offres d'activité faites", les bénéficiaires pourront se voir verser une allocation, dont le montant ne pourra excéder 500 euros par mois. Mais le dispositif est-il vraiment nouveau ? Si le dispositif doit toucher 400 000 jeunes dès 2022, il vise surtout à refondre des dispositifs déjà existants. Ainsi, on compte 200 000 bénéficiaires de l'actuelle garantie jeune universelle et 100 000 bénéficiaires de l'Accompagnement intensif des jeunes, soit seulement 100 000 nouveaux entrants.

Initialement pensé avec un objectif universel, le revenu d'engagement pour les jeunes voit sa cible considérablement restreinte, selon les informations des Echos. Finalement, seuls 500 000 jeunes seront éligibles. Exit les travailleurs précaires parmi les moins de 26 ans et les étudiants, qui étaient notamment visés dans un premier temps. Le dispositif sera donc concentré sur les jeunes qui ont le plus besoin d'aide, qui sont sans formation et sans emploi. Voici les conditions pour en bénéficier :

Être âgé de 18 à 25 ans

Être sans emploi ou sans formation

Avoir de faibles ressources

Le détail du revenu d'engagement est connu. Le jeune devra s'engager à respecter les étapes d'un parcours le permettant de s'insérer sur le marché du travail. En contrepartie, une allocation pourra être versée, dont le montant maximal s'élèvera à 500 euros par mois. "Il n'a jamais été question de faire un revenu sans contreparties ", avait fait valoir le ministère du Travail auprès de nos confrères du Parisien. Le gouvernement met en place ce dispositif afin de répondre aux demandes pressantes des associations et partis politiques pour aider les jeunes, très affectés pour certains par la crise sanitaire du coronavirus. Il a toutefois exclu tout terme de "RSA jeune", estimant nécessaire une contrepartie d'engagement et d'accompagnement.

Les modalités de demande du revenu d'engagement pour les jeunes ne sont pas encore connues, pour l'heure. Elles devraient être dévoilées dans les semaines à venir.