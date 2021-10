Revenu d'engagement : (enfin) des annonces ?

REVENU D'ENGAGEMENT. Promesse d'Emmanuel Macron, le revenu d'engagement est destiné à aider les jeunes sans emploi et formation. Le gouvernement tarde toujours à révéler les contours définitifs de ce projet.

[Mis à jour le 28 octobre 2021 à 09h36] Le revenu d'engagement pour les jeunes va-t-il enfin être dévoilé ? Le calendrier se fait chaque jour un peu plus serré, le projet devant impérativement être intégré au projet de loi de finances (PLF 2022), examiné actuellement par le Parlement. Interrogé sur le sujet au micro de France Inter, ce jeudi, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a assuré qu'il y aura des annonces "très prochainement".

.@Elisabeth_Borne : "On continue à mettre le paquet pour accompagner ces jeunes qui ne peuvent pas retrouver un emploi." #le79inter pic.twitter.com/lIzfMwho7Y — France Inter (@franceinter) October 28, 2021

Il était question que le Premier ministre fasse des annonces sur le revenu d'engagement. Mais l'indemnité inflation de 100 euros pour 38 millions de Français a gommé toute actualité sur le dispositif promis par Emmanuel Macron en juillet dernier. Pour rappel, le revenu d'engagement est destiné à prendre le relais de la garantie jeune universelle. Le dispositif devrait être recentré : 500 000 jeunes devraient pouvoir en bénéficier, un objectif moindre par rapport à ce qui était initialement prévu, par souci d'économies budgétaires. Au total, 500 millions d'euros devraient être débloqués. Un amendement au budget 2022 serait élaboré afin que le revenu d'engagement soit mis en œuvre dès le mois de mars l'an prochain.

Plusieurs syndicats et associations ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, afin d'appeler le président de la République à aller au bout du projet. "M. le président de la République, pour les jeunes, allez au bout de votre engagement!", assènent les vingt organisations, parmi lesquelles figurent la CFDT, l'Unef, ATD Quart Monde ou encore Emmaüs France. "Alors que les annonces devaient être faites à la rentrée, nous assistons depuis plusieurs semaines à une série de tergiversations, laissant craindre des renoncements et parfois de propos stigmatisant à propos de ces jeunes".

Le revenu d'engagement est une promesse d'Emmanuel Macron, formulée le 12 juillet dernier lors d'une allocution télévisée. Ce dispositif s'adresse aux jeunes sans emploi ou formation, et dont les revenus sont insuffisants. Il vise à remplacer la garantie jeunes universelle, mis en place sous le quinquennat de François Hollande. Dans le détail, le revenu d'engagement pour les jeunes vise à faire évoluer la garantie jeunes - dont 200 000 jeunes bénéficient actuellement - et l'Accompagnement intensif des jeunes (AIJ), dont la cible s'établit à 240 000 bénéficiaires.

Initialement pensé avec un objectif universel, le revenu d'engagement pour les jeunes voit sa cible considérablement restreinte, selon les informations des Echos. Finalement, seuls 500 000 jeunes seront éligibles. Exit les travailleurs précaires parmi les moins de 26 ans et les étudiants, qui étaient notamment visés dans un premier temps. Le dispositif sera donc concentré sur les jeunes qui ont le plus besoin d'aide, qui sont sans formation et sans emploi.

Le détail du revenu d'engagement n'est pas encore connu. Toutefois, on sait d'ores et déjà que le jeune devra s'engager à respecter les étapes d'un parcours le permettant de s'insérer sur le marché du travail. En contrepartie, une allocation pourra être versée, dont le montant maximal s'élèvera à 500 euros par mois. "Il n'a jamais été question de faire un revenu sans contreparties ", fait valoir le ministère du Travail auprès de nos confrères du Parisien. Le gouvernement met en place ce dispositif afin de répondre aux demandes pressantes des associations et partis politiques pour aider les jeunes, très affectés pour certains par la crise sanitaire du coronavirus. Il a toutefois exclu tout terme de "RSA jeune", estimant nécessaire une contrepartie d'engagement et d'accompagnement.

Comme la garantie jeune universelle, le revenu d'engagement a vocation à s'appuyer sur les missions locales et Pôle emploi. Pour rappel, ces deux organismes sont déjà forts sollicités. Les missions locales permettent actuellement une meilleure insertion des jeunes à travers un accompagnement, la réalisation d'entretiens et d'ateliers.

Les modalités de demande du revenu d'engagement pour les jeunes ne sont pas encore connues, pour l'heure. Elles devraient être dévoilées dans les semaines à venir.