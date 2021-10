"Indemnité inflation : bénéficiaires, montant et date de versement"

INDEMNITE INFLATION. Jean Castex l'a finalement annoncé cette semaine. Une indemnité inflation va venir donner un coup de pouce à quelque 38 millions ménages dans un contexte de hausse des prix des carburants et de l'énergie notamment.

[Mis à jour le 23 octobre 2021 à 9h17] Oubliez le chèque carburant, c'est désormais l'indemnité inflation qui devrait venir soutenir des millions de ménages durement touchés en France par la hausse des tarifs de nombreux produits et notamment de l'énergie. Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole sur TF1 jeudi soir pour dévoiler la décision du gouvernement face à cette flambée des prix. La mesure a ensuite été précisée par la voix de plusieurs ministres, dont le Porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce vendredi.

L'indemnité inflation va venir offrir une centaine d'euros, parfois plus, aux Français dont le revenu mensuel ne dépasse pas les 2 000 euros nets. Salariés, indépendants, chômeurs, mais aussi étudiants boursiers ou encore retraités sont concernés. Voilà pour les grandes lignes. Si dans l'idée, chacun devrait percevoir ce coup de pouce de 100 euros individuellement une seule et unique fois, de nombreux cas particuliers peuvent néanmoins changer la donne. L'indemnité inflation pourrait par ailleurs être versée à certains en plusieurs fois. Le ministère de l'Économie a en effet reconnu vendredi 22 octobre des effets de bord, notamment pour les salariés qui ont différents employeurs ou ceux qui ont à la fois une activité salariée et une activité indépendante.

L'indemnité inflation s'élève à 100 euros par personne, et ce, quelle que soit la composition de la famille et qu'ils possèdent une voiture ou non. Cette prime est défiscalisée et sans charges. "Cela correspond au surcoût moyen pour le paiement du carburant d'une personne qui réalise 14 000 kilomètres par an", a indiqué Matignon à la presse, pour justifier le montant de l'indemnité inflation, à l'issue de l'entretien de Jean Castex au micro de TF1 jeudi soir. Peut-on toucher l'indemnité inflation plusieurs fois ? Dans plusieurs cas de figure, il est en effet possible de percevoir plus de 100 euros de prime :

Si vous avez plusieurs employeurs, et que votre salaire net ne dépasse pas 2 000 euros net par mois.

Si vous êtes indépendant et salarié à la fois

Vous cumulez votre pension de retraite et un emploi

Interrogé par BFMTV, le ministère de l'Economie reconnaît de possibles effets de bord, difficilement évitables. A noter : l'indemnité inflation est versée à titre individuel. Si au sein d'un même foyer, deux membres touchent moins de 2 000 euros net par mois, ils percevront tous deux 100 euros de prime en décembre.

L'indemnité inflation a vocation à être versée entre le mois de décembre 2021 et février 2022. Aucune date précise n'a pu être avancée pour des raisons techniques. En effet, le versement devra être assuré par plusieurs canaux, en fonction de la situation du bénéficiaire. Voici le calendrier de versement envisagé par le gouvernement :

Fin décembre 2021 : c'est l'échéance à laquelle les salariés recevront leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. En effet, l'employeur sera chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps.

c'est l'échéance à laquelle les salariés recevront leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. En effet, l'employeur sera chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Fin janvier 2022 : l'Etat procédera au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires et les indépendants.

: l'Etat procédera au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires et les indépendants. Février 2022 : c'est à cette échéance que les indépendants, chômeurs et retraités devraient recevoir l'indemnité inflation.

Non. L'indemnité inflation n'a pas vocation à devenir pérenne. Il s'agit en réalité d'un coup de pouce financier pour les classes moyennes. La prime sera versée en une seule fois, entre décembre 2021 et février 2022. Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à faire, car le versement sera automatique. Pour les salariés, c'est l'employeur qui se chargera du versement de l'indemnité inflation, l'entreprise étant compensée par l'Etat dans un second temps via une baisse des cotisations patronales. Pour les retraités, ce sera la caisse de retraite qui devra assurer le versement. Les indépendants, eux, se verront verser l'aide via les Urssaf. Quid du cas épineux des particuliers employeurs ? S'il paye via Cesu+, alors l'Urssaf gère tout. Si la rémunération est réalisée via le Cesu normal, le particulier employeur sera informé de la somme à verser à son salarié. Il sera remboursé dans un second temps.

La prime annoncée par le gouvernement s'adresse aux classes moyennes. Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source - (1 943 euros par mois pour les retraités), et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Salariés, indépendants, fonctionnaires, agriculteurs, retraités, apprentis, étudiants et étudiants boursiers sont dans le viseur de cette mesure, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel. Au total, 38 millions de personnes en France devraient en bénéficier.

Interrogé par Les Echos, le gouvernement précise que c'est le salaire avant prélèvement à la source qui sera scruté pour déterminer si vous êtes éligible. "L'idée est de prendre un mois type", a-t-on indiqué au quotidien économique. Le mois de novembre ou d'octobre pourrait être ainsi retenu. Pas de risque, donc, qu'un treizième mois ou une prime de fin d'année vienne empêcher certains bénéficiaires de percevoir l'indemnité inflation. Sur la fiche de paie, il faudra donc simplement vérifier la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu", au dessus de "net à payer".

Pour les indépendants, le gouvernement doit regarder les revenus imposables sur l'année 2020. Il versera l'indemnité inflation à ceux qui ont gagné moins de 30 000 euros, a ajouté l'AFP. L'activité doit rapporter a minima 500 euros par mois et ne pas dépasser 2 000 euros net par mois.

A noter : l'aide est perçue à titre individuel. En d'autres termes, au sein d'un couple par exemple, si les conjoints gagnent tous deux moins de 2 000 euros net par mois, ils toucheront l'indemnité inflation tous les deux, soit 200 euros au total. "Ce seuil de 2 000 euros qui a été décidé, par personne et non à l'échelle du foyer fiscal, il permet de couvrir plus de la moitié des personnes qui travaillent et 70% des retraités", a détaillé Gabriel Attal au micro de France 2.

Les apprentis, étudiants boursiers et étudiants pourront bénéficier de l'indemnité inflation de 100 euros. Seule condition : avoir moins de 2 000 euros par mois net mensuel et être fiscalement indépendant. Autrement dit, vous ne devez plus être rattaché au foyer fiscal de vos parents. "Je crois que cela fait autour des deux-tiers des étudiants qui seront concernés", a avancé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au micro de France 2 vendredi matin.

"Tous les étudiants boursiers et ceux qui ont un foyer fiscal indépendant : on estime à 1,7 million d'étudiants qui pourront en bénéficier", a précisé Frédérique Vidal au micro de Sud Radio ce vendredi. "Pour les étudiants boursiers, nous avons les dossiers. Ce sera automatique et versé en décembre", a-t-elle ajouté. "Pour les autres, ce sera les mécanismes classiques prévus pour l'ensemble des concitoyens. Les étudiants sont des jeunes autonomes, on doit les accompagner dans cette autonomie".

"Ces aides sont palliatives, mais ne vont pas vraiment changer les choses", a taclé vendredi sur France info, Cécile Thévenet, membre du bureau national de la Fage (Fédération des associations générales étudiantes). Elle estime que l'aide financière n'est pas suffisamment large, et devrait concerner "l'intégralité des étudiants".

Oui, les retraités vont bénéficier de l'indemnité inflation. En revanche, la condition de revenus a été précisée. Vous devez percevoir un cumul de pensions (du régime général et complémentaires) inférieur à 1 943 euros par mois et par personne, a fait savoir Matignon. Pourquoi ce plafond de 1 943 euros et non 2 000 euros net comme les autres salariés ? Les caisses de retraite ne communiquent pas les montants des retraites. Par conséquent, le gouvernement a privilégié une exclusion des ménages qui paient la CSG à taux plein (8,3%). Pour un retraité vivant seul, le cumul des pensions ne doit donc pas excéder 1 943 euros par mois.

Selon Capital.fr, ce plafond reste toutefois très flou. Selon un document de Bercy, 13 millions de retraités seraient concernés, ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 1 943 euros. En d'autres termes, les pensions ne seraient plus seulement prises en compte, puisque le revenu fiscal de référence - qui apparaît sur votre dernier avis d'imposition - englobe tous les revenus perçus par le foyer fiscal (revenus du travail, revenus fonciers, revenus du patrimoine et du capital). Le magazine a interrogé le secrétariat d'Etat chargé des Retraites, afin de savoir si le gouvernement allait retenir le revenu fiscal de référence ou le montant de la pension pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation. Il n'a pas obtenu de réponse.

Oui ! Les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) font également partie des bénéficiaires de l'indemnité inflation. Pour rappel, le RSA concerne les personnes qui ont très peu de ressources. Le montant de la prestation sociale de la CAF atteint 65 euros pour une personne seule, sans allocation logement.

Les chômeurs en recherche active d'emploi qui perçoivent une allocation chômage inférieure à 2 000 euros net par mois sont éligibles à l'indemnité inflation. Selon toute vraisemblance, c'est Pôle emploi qui se chargera du versement de cette prime. Vous n'aurez aucune démarche à initier pour vous assurer du versement.

Oui, les bénéficiaires de minimas sociaux, dont l'allocation adulte handicapé, sont concernés par l'indemnité inflation de 100 euros. L'allocation adulte handicapé est une aide financière attribuée à certaines personnes handicapées, à condition qu'elles remplissent certains critères d'incapacité et de revenus. En 2021, le montant de l'AAH une personne seule et sans ressources atteint 903,60 euros. L'AAH étant versée par la CAF, c'est la Caisse des allocations familiales qui devra assurer le versement de l'indemnité inflation.

L'exécutif a renoncé à la création d'un chèque carburant, qualifié "d'usine à gaz", pour des raisons techniques. La mise en place d'un dispositif dédié aux automobilistes aurait en effet nécessité de croiser plusieurs données : des informations fiscales (le revenu fiscal de référence des Français) et des informations relatives à l'usage de leur véhicule. Des données bien trop difficiles à collecter pour aboutir au chèque carburants. Pour cette raison, le gouvernement a privilégié le versement d'une aide défiscalisée, et ce, que vous soyez propriétaire d'un véhicule ou non.