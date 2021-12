"Prime de 100 euros : quelle date pour vous ?"

PRIME 100 EUROS. Etudiants boursiers, indépendants, salariés... Au total, 38 millions de Français vont recevoir la prime de 100 euros entre la mi-décembre 2021 et février 2022.

[Mis à jour le 15 décembre 2021 à 10h11] Le versement de la prime de 100 euros a commencé. La mise en paiement a été activée les 13 et 14 décembre par le Crous pour les étudiants boursiers. De son côté, l'Urssaf enclenche le processus ce mercredi pour les travailleurs indépendants, dont les coordonnées bancaires sont déjà connues. Les autoentrepreneurs, eux, devront attendre la semaine prochaine. Qu'en est-il de ceux dont le RIB n'a pas été transmis ? Il faudra encore faire preuve de patience. N'attendez plus pour le communiquer, afin de recevoir la prime inflation avant le mois de février 2022. . Quid de la suite du calendrier ? D'ici fin décembre, les employeurs vont réaliser le versement de la prime de 100 euros pour les salariés. En janvier 2022, ce sera au tour des fonctionnaires, des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires de minimas sociaux. Enfin, les retraités seront les derniers, puisqu'ils recevront la prime de 100 euros en février 2022. Pour rappel, la date limite de versement a été fixée au 28 février 2022. Rappelez-vous que le versement de la prime de 100 euros n'est pas instantané : un délai de quelques jours est parfois nécessaire, d'un établissement bancaire à l'autre.

Annoncé à l'automne par le gouvernement, l'indemnité inflation vise à soutenir les plus modestes dont le budget est mis à mal par l'inflation galopante. Pour rappel, vous n'avez aucune démarche à effectuer. L'indemnité inflation s'adresse aux Français dont les ressources n'excèdent pas 2 000 euros net "au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021", peut-on lire dans le décret d'application paru dimanche au Journal officiel. "Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des abattements pratiqués sur la rémunération au titre de déductions forfaitaires pour frais professionnels, ainsi que des indemnités versées à l'assuré par une caisse de congés payés", précise-t-on. La prime est versée à titre individuel : autrement dit, les ressources du foyer ne sont pas prises en compte.

Versée à partir du mois de décembre, la prime de 100 euros est versée par plusieurs organismes en fonction de votre situation. Linternaute.com vous résume les cas de figure :

Vous êtes salarié : votre employeur se chargera du versement

Vous êtes indépendant : dans ce cas, ce sera aux Urssaf de s'en charger

Vous êtes retraité : la caisse de retraite assurera le versement

Vous êtes demandeur d'emploi : Pôle emploi sera en charge

Vous êtes étudiant : c'est le Crous qui assurera le versement si vous êtes boursier, la CAF si vous touchez les APL et l'employeur si vous travaillez

Vous êtes fonctionnaire : l'Etat vous versera la prime

Vous êtes bénéficiaire de minimas sociaux comme le RSA : dans ce cas, c'est la CAF ou la MSA

La prime inflation a vocation à être versée entre le mois de décembre 2021 et février 2022. Aucune date précise n'a pu être avancée pour des raisons techniques. En effet, le versement devra être assuré par plusieurs canaux, en fonction de la situation du bénéficiaire. Voici le calendrier de versement envisagé par le gouvernement :

Fin décembre 2021 : c'est l'échéance à laquelle les salariés recevront leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur sera chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance (les Urssaf se chargeront alors du versement), tout comme les étudiants boursiers (indemnisés par le Crous).

L'objectif de la prime de 100 euros est de répondre à la détresse des ménages les plus modestes, dont les finances sont mises à mal par l'inflation galopante. Denrées alimentaires, prix de l'énergie... Nombreux sont les biens et services qui augmentent ces derniers mois en raison de la forte reprise économique consécutive à la crise sanitaire du coronavirus.

Initialement, l'exécutif avait planché sur la mise en place d'un chèque carburants, à destination des ménages propriétaires d'un véhicule, et qui ont vu la facture de carburants exploser avec la hausse des prix du pétrole.

Ce dispositif s'est toutefois révélé bien difficile à mettre en œuvre, à tel point que le gouvernement a préféré y renoncer, optant pour une solution plus large, et permettant aux ménages de régler des dépenses autres que le carburant.

La Caisse des allocations familiales va être chargée du versement de la prime de 100 euros dans plusieurs cas de figure. Linternaute.com vous les résume :

Les étudiants qui perçoivent les APL

Les bénéficiaires de l'AAH

Les allocataires du RSA

Les salariés en congé parental d'éducation à temps complet

Les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)

Pour rappel, il n'y aucune démarche à effectuer si vous êtes concerné auprès de votre caisse des allocations familiales, puisque le versement sera effectué de manière automatique.

Oui, les demandeurs d'emploi sans activité (en catégorie A) ou en maladie ou formation (catégorie D) sont éligibles à la prime de 100 euros, dès lors que le montant de leur allocation chômage ne dépasse pas le plafond défini par le gouvernement. Pôle Emploi se chargera du versement dès janvier 2022. Vous n'avez aucune démarche à effectuer au préalable auprès de votre conseiller. A noter : si vous cumulez chômage et activité, l'employeur se chargera de vous verser l'indemnité inflation, si vous remplissez les conditions.

Annoncée par le gouvernement le mois dernier, elle s'adresse aux classes moyennes, et ce, quel que soit leur statut :

Salariés du secteur privé

Fonctionnaires

Etudiants boursiers et étudiants percevant les APL.

Retraités et seniors touchant l'ASPA

Les indépendants et autoentrepreneurs

Les demandeurs d'emploi

Les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, AAH...)

La prime de 100 euros est accordée à titre individuel. Autrement dit, la composition du foyer n'est pas prise en compte pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation. Ainsi, un couple peut percevoir jusqu'à 200 euros, soit 100 euros chacun ou seulement 100 euros si seul un des conjoints respectent les conditions de revenus (lire plus bas). Au total, 38 millions de Français vont bénéficier du chèque inflation 100 euros. Mais qui est concerné ? Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source -, et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Pour déterminer le salaire de référence, l'exécutif a retenu le mois d'octobre 2021.

Pour être éligible, vous devez gagner moins de 2 000 euros net par mois, soit 2 600 euros brut au titre du mois d'octobre 2021, que vous soyez fonctionnaire, salarié, indépendant ou retraité. A noter : ce plafond de 2 000 euros net correspond à votre rémunération avant prélèvement à la source. Sur la fiche de paie, il faudra donc simplement vérifier la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu", au dessus de "net à payer".

Attention : si vous êtes en contrat court (hors intérim), le versement de la prime de 100 euros n'est pas automatique "si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20h", avertit le gouvernement dans son dossier de presse. "Il supposera que le bénéficiaire se signale expressément auprès d'un de ses employeurs, préférentiellement celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d'heures durant le mois d'octobre". Quid des autres situations ? Linternaute.com vous les résume :

Pour les retraités : vous touchez le minimum vieillesse (ASPA) ou le montant global de vos pensions (régime général, complémentaire, pension de réversion...) est inférieur à 2 000 euros net en octobre 2021. "L'appréciation des ressources se fera sur la base du montant des pensions de retraite de base et complémentaire (ex. AGIRC-ARRCO), y compris les pensions de réversion [du mois d'octobre 2021]", indique-t-on.

: vous touchez le minimum vieillesse (ASPA) ou le montant global de vos pensions (régime général, complémentaire, pension de réversion...) est inférieur à 2 000 euros net en octobre 2021. "L'appréciation des ressources se fera sur la base du montant des pensions de retraite de base et complémentaire (ex. AGIRC-ARRCO), y compris les pensions de réversion [du mois d'octobre 2021]", indique-t-on. Pour les indépendants : vous devez avoir été en activité en octobre 2021 et avoir déclaré aux Urssaf ou à la MSA un revenu d'activité inférieur à 2 000 euros net par mois "pour l'année 2020", indique-t-on. "Le revenu net retenu est celui calculé lors de la déclaration annuelle des revenus", rappelle-t-on. "En cas de création de l'activité sur la période janvier-octobre 2021, cette condition sera considérée comme satisfaite".

vous devez avoir été en activité en octobre 2021 et avoir déclaré aux Urssaf ou à la MSA un revenu d'activité inférieur à 2 000 euros net par mois "pour l'année 2020", indique-t-on. "Le revenu net retenu est celui calculé lors de la déclaration annuelle des revenus", rappelle-t-on. "En cas de création de l'activité sur la période janvier-octobre 2021, cette condition sera considérée comme satisfaite". Pour les autoentrepreneurs : votre chiffre d'affaires doit être au moins égal à 900 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021. "Ce montant devra par ailleurs correspondre à un revenu moyen de 2 000 euros net par mois sur la période, ce qui correspond, compte tenu de l'application des abattements fiscaux selon la nature de leur activité, à un chiffre d'affaires mensuel moyen de : 4 000 € pour les artisans ; 6 897 € pour les commerçants ; 3 030 € pour les professions libérales", complète-t-on dans le dossier de presse.

: votre chiffre d'affaires doit être au moins égal à 900 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021. "Ce montant devra par ailleurs correspondre à un revenu moyen de 2 000 euros net par mois sur la période, ce qui correspond, compte tenu de l'application des abattements fiscaux selon la nature de leur activité, à un chiffre d'affaires mensuel moyen de : 4 000 € pour les artisans ; 6 897 € pour les commerçants ; 3 030 € pour les professions libérales", complète-t-on dans le dossier de presse. Pour les demandeurs d'emploi : vous ne devez pas être en activité et votre allocation doit être inférieure à 2 000 euros net.

Oui. L'utilisation de la prime de 100 euros n'est pas encadrée contrairement à celle du chèque énergie par exemple. Initialement, le gouvernement souhaitait mettre en place un chèque carburant (lire plus bas), mais le dispositif s'est révélé trop complexe à mettre en œuvre. Cette prime étant directement versée sur votre compte bancaire, vous pouvez donc en faire l'usage que vous voulez (régler des courses alimentaires, des dépenses de carburant, des factures d'énergie...).