"Prime inflation : retraités, le versement retardé en mars ?"

PRIME INFLATION. Derniers bénéficiaires de la prime inflation, les retraités pourraient bien devoir patienter davantage que prévu afin d'obtenir leur versement. Quand ? Pour qui ? On fait le point.

[Mis à jour le 24 février 2022 à 19h16] Lundi 28 mars 2022. Soit la date butoir pour le versement de la prime inflation pour les retraités. Pourtant, les ultimes bénéficiaires, les retraités, n'ont toujours pas reçu le virement libellé "indemnité inflation" d'un montant de 100 euros sur leur compte en banque. Et la date limite pourrait bien être dépassée. En effet, une catégorie de retraités pose problème, les bénéficiaires d'une pension de réversion Agirc-Arrco. Pour ceux ne disposant d'aucun autre revenu, que ce soit de la part d'une caisse de retraite ou d'un employeur, la prime inflation devrait bien être versée à la date limite du 28 février. Problème, les délais bancaires ne permettront pas une réception de la somme ce jour. C'est pourquoi, ces retraités ne percevront l'indemnité inflation que quelques jours plus tard. Un délai qui pourrait atteindre 5 jours, soit un versement le 5 mars 2022.

Important, un retraité n'est éligible à la prime inflation uniquement si il remplit les deux conditions suivantes : toucher une pension de retraite inférieure à 2 000 euros nets mensuel, et bénéficier du statut de résidant français. Au total, pas moins de 12 millions de nos aînés sont concernés et patientent toujours dans l'espoir de recevoir ce fameux virement de 100 euros. Instauré par l'exécutif en décembre 2021, la prime inflation a pour objectif de venir en aide aux ménages les plus modestes face à la hausse des prix à la consommation comme le carburant ou le gaz.

Si vous êtes retraité et que vous remplissez les deux conditions obligatoires, la prime inflation d'un montant de 100 euros vous sera versée courant février 2022. Aucune date précise n'est encore avancée. A noter, vous ne recevrez pas votre prime inflation en même temps que le versement de votre retraite. Pour y prétendre, voici les deux conditions indispensable : être résident français et disposer d'une pension de retraite inférieure à 2 000 euros nets par mois. Si vous percevez une retraite du régime général, l'Assurance retraite vous versera la prime inflation d'un montant de 100 euros. Rappelons que le service des Retraites de l'Etat versera cette prime uniquement si l'Assurance retraite ou la MSA ne la verse pas.

Le versement de l'indemnité sera assuré en février 2022 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) aux retraités percevant au moins une pension du régime général. Voici un état des lieux des différents organismes de versement en fonction de votre situation :

Retraité ne percevant aucune pension du régime général : Caisse de retraite

Retraité ayant une activité professionnelle : Employeur

Retraité bénéficiaire de l'AAH rattaché au régime général : Caf

Retraité bénéficiaire d'une pension d'invalidité : Caisse versant la pension d'invalidité

Concernant les bénéficiaires d'une préretraite amiante (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ACAATA) si le niveau de pension versé est inférieur à 2 000 euros net par mois, cette fois-ci, la prime inflation sera versée par l'employeur. Les bénéficiaires de dispositifs de cessation anticipée d'activité (congé de fin d'activité), sous réserve de respecter les conditions de revenus et les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sont aussi concernés. Important, la prime inflation ne vous sera pas versée avec votre pension ! Le versement est totalement indépendant et aucune démarche n'est à entreprendre. Le virement s'effectue automatiquement par la caisse de retraite concernée. De plus, la somme versée n'est pas imposable et ne peut pas être prise en compte dans le calcul de vos ressources pour l'attribution d'aides sociales telles que l'ASPA. Enfin, le service des Retraites de l'Etat pourra être amené à verser la prime inflation, uniquement si l'Assurance retraite ou la MSA ne la versent pas.

Les retraités exerçant une activité en cumul emploi retraite ou dans le cadre de la retraite progressive percevront aussi l'indemnité dans le cadre de leur activité, versée par leur employeur ou pour les travailleurs indépendants, l'organisme en charge du versement.

L'indemnité inflation sera versée aux personnes dont les revenus d'activité ou de remplacement sont inférieurs à 2 000 € nets par mois. Elle sera accordée aux personnes bénéficiaires d'allocations et de prestations sociales.

La liste des grandes catégories de bénéficiaires est la suivante :

Les salariés de particuliers employeurs, y compris les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation

Les agents publics

Les bénéficiaires de préretraites

Les travailleurs non-salariés

Les artistes auteurs

Les demandeurs d'emploi et les stagiaires de la formation professionnelle

Les bénéficiaires de pensions d'invalidité

Les retraités, y compris les bénéficiaires de pensions de réversion

Les étudiants boursiers et ceux bénéficiaires des aides au logement

Les jeunes dans un parcours d'accompagnement vers l'emploi ou en engagement de service civique ou en volontariat pour l'insertion

Les bénéficiaires de minimas sociaux

La prime de 100 euros est accordée à titre individuel. Autrement dit, la composition du foyer n'est pas prise en compte pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation. Ainsi, un couple peut percevoir jusqu'à 200 euros, soit 100 euros chacun ou seulement 100 euros si seul un des conjoints respectent les conditions de revenus (lire plus bas). Au total, 38 millions de Français vont bénéficier du chèque inflation 100 euros.

Mais qui est concerné ? Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source -, et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Pour déterminer le salaire de référence, l'exécutif a retenu le mois d'octobre 2021. Vous souhaitez en savoir davantage sur la prime de 100 euros ? Linternaute.com répond à toutes vos questions. Consultez dès à présent notre dossier dédié :

Pour être éligible, vous devez gagner moins de 2 000 euros net par mois, soit 2 600 euros brut au titre du mois d'octobre 2021, que vous soyez fonctionnaire, salarié, indépendant ou retraité. A noter : ce plafond de 2 000 euros net correspond à votre rémunération avant prélèvement à la source. Sur la fiche de paie, il faudra donc simplement vérifier la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu", au dessus de "net à payer".

Attention : si vous êtes en contrat court (hors intérim), le versement de la prime de 100 euros n'est pas automatique "si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20h", avertit le gouvernement dans son dossier de presse. "Il supposera que le bénéficiaire se signale expressément auprès d'un de ses employeurs, préférentiellement celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d'heures durant le mois d'octobre". Quid des autres situations ? Linternaute.com vous les résume :

Pour les retraités : vous touchez le minimum vieillesse (ASPA) ou le montant global de vos pensions (régime général, complémentaire, pension de réversion...) est inférieur à 2 000 euros net en octobre 2021. "L'appréciation des ressources se fera sur la base du montant des pensions de retraite de base et complémentaire (ex. AGIRC-ARRCO), y compris les pensions de réversion [du mois d'octobre 2021]", indique-t-on.

: vous touchez le minimum vieillesse (ASPA) ou le montant global de vos pensions (régime général, complémentaire, pension de réversion...) est inférieur à 2 000 euros net en octobre 2021. "L'appréciation des ressources se fera sur la base du montant des pensions de retraite de base et complémentaire (ex. AGIRC-ARRCO), y compris les pensions de réversion [du mois d'octobre 2021]", indique-t-on. Pour les indépendants : vous devez avoir été en activité en octobre 2021 et avoir déclaré aux Urssaf ou à la MSA un revenu d'activité inférieur à 2 000 euros net par mois "pour l'année 2020", indique-t-on. "Le revenu net retenu est celui calculé lors de la déclaration annuelle des revenus", rappelle-t-on. "En cas de création de l'activité sur la période janvier-octobre 2021, cette condition sera considérée comme satisfaite".

vous devez avoir été en activité en octobre 2021 et avoir déclaré aux Urssaf ou à la MSA un revenu d'activité inférieur à 2 000 euros net par mois "pour l'année 2020", indique-t-on. "Le revenu net retenu est celui calculé lors de la déclaration annuelle des revenus", rappelle-t-on. "En cas de création de l'activité sur la période janvier-octobre 2021, cette condition sera considérée comme satisfaite". Pour les autoentrepreneurs : votre chiffre d'affaires doit être au moins égal à 900 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021. "Ce montant devra par ailleurs correspondre à un revenu moyen de 2 000 euros net par mois sur la période, ce qui correspond, compte tenu de l'application des abattements fiscaux selon la nature de leur activité, à un chiffre d'affaires mensuel moyen de : 4 000 € pour les artisans ; 6 897 € pour les commerçants ; 3 030 € pour les professions libérales", complète-t-on dans le dossier de presse.

: votre chiffre d'affaires doit être au moins égal à 900 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021. "Ce montant devra par ailleurs correspondre à un revenu moyen de 2 000 euros net par mois sur la période, ce qui correspond, compte tenu de l'application des abattements fiscaux selon la nature de leur activité, à un chiffre d'affaires mensuel moyen de : 4 000 € pour les artisans ; 6 897 € pour les commerçants ; 3 030 € pour les professions libérales", complète-t-on dans le dossier de presse. Pour les demandeurs d'emploi : vous ne devez pas être en activité et votre allocation doit être inférieure à 2 000 euros net.

Vous avez la possibilité d'effectuer une simulation sur le site du gouvernement en plus de toutes les informations présentes sur la plateforme. Laissez vous guider en répondant aux questions posées.

La prime inflation est versée entre le mois de décembre 2021 et février 2022. Le versement devra être assuré par plusieurs canaux, en fonction de la situation du bénéficiaire. Voici le calendrier de versement envisagé par le gouvernement :

Fin décembre 2021 : c'est l'échéance à laquelle les salariés ont reçu leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur est chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance (les Urssaf se chargent alors du versement), tout comme les étudiants boursiers (indemnisés par le Crous).

c'est l'échéance à laquelle les salariés ont reçu leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur est chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance (les Urssaf se chargent alors du versement), tout comme les étudiants boursiers (indemnisés par le Crous). Fin janvier 2022 : l'Etat procède au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les demandeurs d'emploi (via Pôle emploi), invalides, étudiants percevant les APL et bénéficiaires de minimas sociaux (via la Caisse des allocations familiales).

: l'Etat procède au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les (via Pôle emploi), invalides, étudiants percevant les APL et (via la Caisse des allocations familiales). Février 2022 : c'est à cette échéance que les retraités doivent recevoir l'indemnité inflation, via leur caisse de retraite.

Vous faites partie des catégories de bénéficiaires qui auraient déjà du toucher la prime inflation, avant même le mois de février 2022 pour certains ? Nous vous conseillons d'abord de vous rapprocher de l'organisme ou de l'entreprise qui devrait opérer le virement sur votre compte bancaire. Aucun numéro dédié à la prime inflation n'est actuellement disponible sur quelle plateforme que ce soit. Vous ne savez pas à qui vous adresser ? Voici une liste des contacts à privilégier ci-dessous :

Salarié : employeur

Etudiant : Crous

Demandeur d'emploi : Pôle Emploi

Travailleur frontalier : Centre des impôts

Bénéficiaires de prestations sociales : Caf

Exploitants agricoles : MSA

Indépendants non agricoles : Urssaf

Aussi, certaines professions ne connaissent toujours pas la date exacte du versement de la prime inflation. Il ne devrait plus tarder et devrait intervenir courant février 2022. Sont notamment concernés 300 000 auto entrepreneurs dont les coordonnées bancaires (RIB) ne sont pas connues de l'Urssaf. Dans ce cas là, l'Urssaf est censée prendre contact avec les bénéficiaires concernés et verser la prime inflation dans les prochains jours, début février 2022. Les artistes auteurs, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité et les marins non salariés sont également concernés et attendent le versement de leur indemnité de 100 euros.

Il est aussi important de rappeler que des salariés de particuliers employeurs en arrêt maladie au 31 octobre ou des demandeurs d'emploi radiés de Pôle Emploi, pris en charge dans un second temps par la Sécurité sociale n'ont pas non plus reçu la prime inflation. Dans ce sens, le gouvernement plancherait sur la création d'un site dédié à ces "oubliés" de la prime inflation. Une toute nouvelle plateforme qui permettrait à ceux qui ne l'ont toujours pas reçue de la réclamer en bonne et due forme. Lancement de ce nouveau site ? Mars 2022. Aujourd'hui, aucun service de ce type n'existe, d'où le désarroi de certains bénéficiaires.