"Prime inflation : succession d'arnaques, comment ne pas se faire avoir ?"

PRIME INFLATION. De nombreux mails frauduleux censés provenir de la CAF circulent en vous faisant miroiter une prime inflation de 387 euros. Restez sur vos gardes, c'est une arnaque. Retrouvez nos conseils si vous y êtes confrontés.

[Mis à jour le 9 février 2022 à 07h15] Les arnaques à la prime inflation deviennent légion ces derniers temps dans la boîte mail des bénéficiaires. Lancée par Emmanuel Macron afin de lutter face à la hausse des prix à la consommation et l'inflation galopante (2,9% en janvier sur douze mois glissants) la prime inflation d'un montant de 100 euros est soumise sera distribuée à 38 millions de Français. Malheureusement, de nombreux mails frauduleux circulent afin de récupérer les données personnelles des utilisateurs ainsi que leurs données bancaires. Les auteurs de ces mails se font passer pour la caisse des allocations familiales (CAF) grâce à des documents qui ressemblent comme deux goûtes d'eau aux originaux.

Mais alors, comment réagir ? Comment se prémunir de ses nombreuses tentatives de "pishing" ? La CAF et Linternaute.com vous proposent plusieurs conseils en fonction de votre situation ci-dessous :

Que faire si j'ai un doute sur un mail reçu ?

Si vous avez un doute sur un message, nous vous invitons à contacter votre Caf pour le vérifier avant d'y répondre.

Ne répondez pas au message frauduleux, ne remplissez pas les données qui vous sont demandées, et n'appelez pas le numéro de téléphone suspect.

Ne cliquez pas sur les liens ni sur les boutons du courriel frauduleux, et n'ouvrez pas les pièces jointes.

Supprimez le courriel - ou le SMS – ou le message vocal frauduleux de votre boîte de messages.

Assurez vous régulièrement que les systèmes de sécurité de votre ordinateur et de votre téléphone portable sont à jour. En savoir plus sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Contactez le site gouvernemental Cyber Malvaillance spécialisé dans l'assistance et la prévention des risques numériques.

Que faire si j'ai déjà répondu à un mail frauduleux ?

Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires suite à un message frauduleux, faites immédiatement opposition auprès de votre banque.

Si vous avez communiqué vos identifiants de connexion à "Mon Compte", à un autre site que caf.fr, signalez le vite à votre Caf qui vous transmettra un nouveau code confidentiel.

Si vous avez retourné copie de votre carte d'identité ou tout autre justificatif aux auteurs d'un message frauduleux, nous vous conseillons de porter plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat le plus proche de votre domicile.

Si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie par " phishing ", vous pouvez aussi le signaler sur le site officiel suivant : www.internet-signalement.gouv.fr. Cette plateforme permet de signaler les sites internet dont le contenu est illicite, mais aussi les tentatives de "phishing".

Supprimez le courriel, le SMS ou le message vocal frauduleux de votre boîte de messages.

Le versement de la prime inflation connaît des dysfonctionnements ces dernières semaines. En effet, certains bénéficiaires, ou non, ont reçu l'aide de 100 euros destinée à compenser la hausse des prix à la consommation... Mais en double ! Notamment près d'un millions d'auto entrepreneurs, dont certains ne remplissaient pas forcément les conditions pour y prétendre, par exemple, bénéficier d'un revenu net mensuel inférieur à 2 000 euros. Sont concernés :

Les auto entrepreneurs qui cumulent activité/allocation chômage

Les auto entrepreneurs qui cumulent activité/chômage

Les auto entrepreneurs qui cumulent activité/activité éligible à la prime inflation

Alors, que faire lorsque vous vous trouvez dans cette situation ? Faut-il rembourser, garder le trop perçu ? Les personnes qui ont reçu à tort une indemnité inflation, soit parce qu'elles ont bénéficié plusieurs fois du versement, soit parce qu'elles n'y avaient pas droit, doivent la reverser à l'État. Pour cela, elles utilisent le portail de remboursement sur le site des impôts, dans la rubrique Particulier. Cet processus est ouvert depuis le 1er février 2022. Les personnes concernées ont également la possibilité de contacter leur Service des Impôts des Particuliers (coordonnées dans la rubrique " Mes contacts " de votre espace particulier sur impots.gouv.fr).

La Caisse des allocations familiales va être chargée du versement de la prime de 100 euros dans plusieurs cas de figure. Linternaute.com vous les résume :

Les étudiants qui perçoivent les APL

Les bénéficiaires de l' AAH

Les allocataires du RSA

Les salariés en congé parental d'éducation à temps complet

Les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)

Pour rappel, il n'y aucune démarche à effectuer si vous êtes concerné auprès de votre caisse des allocations familiales, puisque le versement sera effectué de manière automatique à compter du 20 janvier.

Les demandeurs d'emploi ont reçu la prime inflation d'un montant de 100 euros le mardi 25 janvier par l'intermédiaire de Pôle Emploi. Toutefois, tous les demandeurs d'emploi n'y ont pas accès, découvrez les conditions d'éligibilité :

Etre inscrit à Pôle Emploi au 31 octobre 2021

Ne pas avoir exercé d'activité professionnelle en octobre 2021

Bénéficier d'une indemnité Pôle Emploi inférieure à 2 000 euros net par mois

Etre en recherche d'emploi, ou en formation payée par Pôle Emploi, ou en arrêt maladie, ou en congé maternité.

Si vous avez exercé une activité professionnelle en octobre 2021, la prime de 100 euros sera versée par l'employeur.

Si vous êtes retraité et que vous remplissez les deux conditions obligatoires, la prime inflation d'un montant de 100 euros vous sera versée courant février 2022. Aucune date précise n'est encore avancée. A noter, vous ne recevrez pas votre prime inflation en même temps que le versement de votre retraite. Selon l'Assurance maladie, l'indemnité vous sera versée à la fin du mois de février. Pour y prétendre, deux conditions sont indispensable.

Etre résident français

Disposer d'un salaire mensuel net inférieur à 2 000 euros par mois

Si vous percevez une retraite du régime général, l'Assurance retraite vous versera la prime inflation d'un montant de 100 euros. Rappelons que le service des Retraites de l'Etat versera cette prime uniquement si l'Assurance retraite ou la MSA ne la verse pas.

Concernant les bénéficiaires d'une préretraite amiante (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ACAATA) si le niveau de pension versé est inférieur à 2 000 euros net par mois, cette fois-ci, la prime inflation sera versée par l'employeur. Les bénéficiaires de dispositifs de cessation anticipée d'activité (congé de fin d'activité), sous réserve de respecter les conditions de revenus et les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sont aussi concernés.

Les retraités exerçant une activité en cumul emploi retraite ou dans le cadre de la retraite progressive percevront aussi l'indemnité dans le cadre de leur activité, versée par leur employeur ou pour les travailleurs indépendants, l'organisme en charge du versement.

Du côté des fonctionnaires, la prime inflation est bel et bien arrivée. Le versement a été effectué le jeudi 27 janvier avec votre fiche de salaire. 2,5 millions de fonctionnaires sont concernés par le versement de cette indemnité. Mais alors, quels sont les critères pour y avoir accès ? De la même manière que pour les retraités, deux conditions persistent. Toucher un salaire mensuel net inférieur à 2 000 euros, et être résident français. ​​​​​​ A noter, les primes et les heures supplémentaires sont prises en compte afin de calculer le revenu de référence. De plus, les fonctionnaires à temps partiel peuvent tout à fait bénéficier de la prime inflation, tout comme un agent en arrêt maladie ou absent pour cause de congé maternité. Sachez également qu'un fonctionnaire cumulant plusieurs CDD chez dives employeurs touchera la prime inflation si son temps de travail cumulé chez un même employeur est égal à 20 heures. Sans quoi, le versement de la prime inflation ne sera pas automatique.

Les travailleurs résidants en France et percevant des revenus ou des pensions uniquement de l'étranger sont bien éligibles à la prime inflation. Autrement dit, si vous travaillez en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en Suisse (excepté le Canton de Genève), vous allez percevoir la prime inflation d'un montant de 100 euros. Les conditions sont les suivantes :

Bénéficier d'un salaire inférieur à 24 000 euros annuels

Etre domicilié fiscalement en France

Le versement, lui, a été effectué par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) le 4 février 2022 par virement bancaire via le libellé "INDEMN.INFLATION". Si cet organisme ne dispose pas de vos coordonnées bancaires, le versement sera effectué par chèque, adressé par voie postale à partir de mi-février. Plus de 100 000 travailleurs frontaliers sont concernés par le versement de la prime inflation d'un montant de 100 euros.

Vous avez la possibilité d'effectuer une simulation sur le site du gouvernement en plus de toutes les informations présentes sur la plateforme. Laissez vous guider en répondant aux questions posées.

Annoncée par le gouvernement à l'automne, elle s'adresse aux classes moyennes, et ce, quel que soit leur statut :

Salariés du secteur privé

Fonctionnaires

Etudiants boursiers et étudiants percevant les APL.

Retraités et seniors touchant l'ASPA

Les indépendants et autoentrepreneurs

Les demandeurs d'emploi

Les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, AAH...)

La prime de 100 euros est accordée à titre individuel. Autrement dit, la composition du foyer n'est pas prise en compte pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation. Ainsi, un couple peut percevoir jusqu'à 200 euros, soit 100 euros chacun ou seulement 100 euros si seul un des conjoints respectent les conditions de revenus (lire plus bas). Au total, 38 millions de Français vont bénéficier du chèque inflation 100 euros.

Mais qui est concerné ? Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source -, et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Pour déterminer le salaire de référence, l'exécutif a retenu le mois d'octobre 2021. Vous souhaitez en savoir davantage sur la prime de 100 euros ? Linternaute.com répond à toutes vos questions. Consultez dès à présent notre dossier dédié :

La prime inflation est versée entre le mois de décembre 2021 et février 2022. Le versement devra être assuré par plusieurs canaux, en fonction de la situation du bénéficiaire. Voici le calendrier de versement envisagé par le gouvernement :

Fin décembre 2021 : c'est l'échéance à laquelle les salariés ont reçu leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur est chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance (les Urssaf se chargent alors du versement), tout comme les étudiants boursiers (indemnisés par le Crous).

c'est l'échéance à laquelle les salariés ont reçu leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur est chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance (les Urssaf se chargent alors du versement), tout comme les étudiants boursiers (indemnisés par le Crous). Fin janvier 2022 : l'Etat procède au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les demandeurs d'emploi (via Pôle emploi), invalides, étudiants percevant les APL et bénéficiaires de minimas sociaux (via la Caisse des allocations familiales).

: l'Etat procède au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les (via Pôle emploi), invalides, étudiants percevant les APL et (via la Caisse des allocations familiales). Février 2022 : c'est à cette échéance que les retraités doivent recevoir l'indemnité inflation, via leur caisse de retraite.

Quelques professions n'ont pas encore eu la chance de bénéficier de la prime inflation. Prévue en décembre pour certains mais reportée pour des raisons bancaires, d'autres ne connaissent toujours pas la date exacte de versement. La prime inflation ne devrait plus tarder et sera versée courant février 2022. Sont notamment concernés, pas moins de 300 000 auto entrepreneurs dont les coordonnées bancaires (RIB) ne sont pas connues de l'Urssaf. Dans ce cas là, l'Urssaf est censée prendre contact avec les bénéficiaires concernés et verser la prime inflation dans les prochains jours, début février 2022. Voici une liste des professions qui recevront la prime inflation en février 2022 :

Les auto entrepreneurs

Les artistes auteurs

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité

Les marins non salariés

Pour les personnes qui ne verraient pas le versement de 100 euros sur leur compte bancaire dans les jours ou semaines à venir, rassurez vous. La date limite pour le versement de la prime inflation est fixée au 28 février.

L'objectif de la prime de 100 euros est de répondre à la détresse des ménages les plus modestes, dont les finances sont mises à mal par l'inflation galopante. Denrées alimentaires, prix de l'énergie... Nombreux sont les biens et services qui augmentent ces derniers mois en raison de la forte reprise économique consécutive à la crise sanitaire du coronavirus. Initialement, l'exécutif avait planché sur la mise en place d'un chèque carburants, à destination des ménages propriétaires d'un véhicule, et qui ont vu la facture de carburants exploser avec la hausse des prix du pétrole. Ce dispositif s'est toutefois révélé bien difficile à mettre en œuvre, à tel point que le gouvernement a préféré y renoncer, optant pour une solution plus large, et permettant aux ménages de régler des dépenses autres que le carburant.

Pour être éligible, vous devez gagner moins de 2 000 euros net par mois, soit 2 600 euros brut au titre du mois d'octobre 2021, que vous soyez fonctionnaire, salarié, indépendant ou retraité. A noter : ce plafond de 2 000 euros net correspond à votre rémunération avant prélèvement à la source. Sur la fiche de paie, il faudra donc simplement vérifier la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu", au dessus de "net à payer".

Attention : si vous êtes en contrat court (hors intérim), le versement de la prime de 100 euros n'est pas automatique "si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20h", avertit le gouvernement dans son dossier de presse. "Il supposera que le bénéficiaire se signale expressément auprès d'un de ses employeurs, préférentiellement celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d'heures durant le mois d'octobre". Quid des autres situations ? Linternaute.com vous les résume :