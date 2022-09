"Prime Macron 2022 : conditions, versement, montant... Tout sur la nouvelle prime"

PRIME MACRON. La nouvelle prime de partage de la valeur permet à l'employeur de verser un bonus plus important au salarié. Date de versement, conditions et montant, on vous dit tout.

Sommaire Versement

Conditions

Montant

[Mis à jour le 6 septembre 2022 à 09h33] La prime Macron se refait une beauté en cette fin d'année 2022. En effet, dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, cette prime qualifiée de dividende salarié par le président de la République devient la prime de partage de la valeur (PPV). L'employeur est libre de verser ou non une telle prime à ses salariés. De la même manière, le montant est fixé par l'employeur lui-même, dans la limite des plafonds en vigueur. Ce plafond peut aussi être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail.

Justement, le montant de la prime de partage de la valeur triple à compter du 1er août 2022 ! Pour cette année, la prime doit être versée avant le 31 décembre 2022. Le montant passe à 3 000 euros net d'impôt. Elle peut même atteindre 6 000 euros, et restée totalement exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales si l'employeur met en place, à la date du versement de la prime, ou a conclu l'année du versement de cette prime un accord d'intéressement lorsqu'il est soumis à l'obligation de mise en place de la participation, ou un accord d'intéressement alors qu'il n'est pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation. Sachez qu'il sera même possible d'empocher 8 000 euros de prime avant la fin de l'année, explications. Le plafond de 2 000 euros en vigueur avant le 1er août. Et le plafond de 6 000 euros jusqu'à la fin de l'année, soit un total de 8 000 euros grâce à deux versements dans la limite des plafonds autorisés. En cas de cumul de la prime de partage de la valeur avec la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) qui a pu être versée jusqu'au 31 mars 2022, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut pas excéder 6 000 €.

En 2022, la prime Macron reste exonérée de cotisations sociales. Les salariés dont le salaire est inférieur à 3x le montant du Smic, eux, bénéficient en plus d'une exonération d'impôt sur le revenu. Rappelons qu'elle peut être versée en une ou plusieurs fois, avec un maximum d'une fois chaque trimestre. Mais attention, les règles changeront à partir de 2024. Elle sera toujours exonérée de cotisations sociales, en revanche, elle sera soumise à l'impôt sur le revenu. Les salariés concernés par cette revalorisation de la prime Macron doivent être sous contrat, en CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation soit à la date de versement de la prime, soit à la date de dépôt de l'accord d'entreprise ou de groupe ou de signature de la décision unilatérale de l'employeur mettant en place la prime.

La prime Macron est versée dans un délai prévu par la loi. En l'occurrence, entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022. Que vous soyez fonctionnaire, salarié, ou industriel, vous avez tout à fait la possibilité d'en bénéficier. Avec le projet de loi pouvoir d'achat, pour cette année 2022, la clôture des versements est fixée au 31 décembre 2022. Cette prime Macron est exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux jusqu'au 31 décembre 2023, justement. Côté employeurs, le versement de cette prime "PEPA" est basée sur le volontariat, il est juste obligatoire de respecter les plafonds en vigueur. Libre à eux, dans la limite de ces plafonds, de verser le montant souhaité.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions. Mais alors, qui est éligible à la prime Macron ? Les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic (sur les 12 mois précédant le versement). Cette prime Macron ne se substitue à aucun élément de rémunération. Déjà prolongée en 2021, la prime PEPA est reconduite pour l'année 2022. Sachez que l'employeur n'est pas obligé de verser la prime Macron. S'il souhaite la verser, il a la possibilité de le faire à l'ensemble de ses salariés, ou bien uniquement aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic. En 2022, la prime Macron bénéficie aussi bien aux salariés qu'aux apprentis, ainsi qu'aux intérimaires et aux agents publics. L'employeur peut tout à fait moduler le montant du versement de la prime PEPA en fonction du bénéficiaire d'après certains critères comme la rémunération du salarié, le niveau de classification du salarié, ses conditions de travail lors de la crise du Covid, ou encore son temps de travail sur une année.

Pour être exonérée de cotisations salariales, la prime Macron ne peut pas dépasser le montant de 1 000 euros. Les entreprises qui disposent d'un accord d'intéressement peuvent verser la prime Macron jusqu'à 2 000 euros. Ce montant, doublé, est également valable pour les entreprises de moins de 50 salariés, et les travailleurs de la deuxième ligne (si des mesures de revalorisation sont engagées). Cette prime pourrait désormais tripler au cours de l'été, avec l'annonce du projet de loi pouvoir d'achat prévu le 6 juillet 2022. Alors, le montant de cette prime PEPA pourrait atteindre jusqu'à 6 000 euros sans charges ni impôts pour les entreprises bénéficiant d'un accord d'intéressement.

Le montant de la prime Macron exonérée de cotisations est plafonné à 1 000 euros. En 2022, il triple pour atteindre 3 000 euros pour tous les bénéficiaires, une décision votée par les députés à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat. Cette prime de partage de la valeur passera même de 2 000 euros à 6 000 euros pour toutes les entreprises qui ont signé un accord d'intéressement en 2021, celles dont le nombre de salarié ne dépasse pas 50 et pour les travailleurs de la deuxième ligne (si des mesures de revalorisation sont engagées).

Bon à savoir, en 2022,la prime de partage de la valeur pourra même atteindre 8 000 euros. En effet, un employeur qui a déjà versé la prime (ancienne version avec le plafond de 1 000 euros) cette année, pourra la verser une nouvelle fois à compter du 1er août 2022. De quoi permettre aux employeurs de verser jusqu'à 8 000 euros de prime, en tout, sur l'année 2022 (2 000 + 6 000).