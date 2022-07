"Prime Macron 2022 : elle va tripler ! Qui peut toucher les 6 000 euros ?"

PRIME MACRON 2022. Dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat, le montant de la prime Macron va tripler cette année pour lutter face à l'inflation. Qui va en bénéficier ? Quel montant ? Toutes les infos.

[Mis à jour le 18 juillet 2022 à 08h06] Depuis 2019, les salariés peuvent bénéficier d'une prime exceptionnelle exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux jusqu'au 31 décembre 2023, dite prime Macron. Cette prime est renouvelée en 2022, et même mieux, son montant va tripler pour tenter de lutter face à l'inflation galopante dont est victime le pays depuis plusieurs mois (5,8% en juin 2022 sur un an). Tous les salariés dont le salaire est inférieur à 3x le montant du Smic sont de potentiels bénéficiaires. L'an passé, 4 millions d'entre eux l'ont reçue, pour un montant de versement moyen de 506 euros. Côté employeurs, le versement de cette prime "PEPA" est basée sur le volontariat, il est juste obligatoire de respecter les plafonds en vigueur. Libre à eux, dans la limite de ces plafonds, de verser le montant souhaité, qui peut tout à fait être inférieur aux plafonds. Attention, cette prime Macron sera soumise à la CSG, la CRDS et l'impôt sur le revenu pour les cadres qui gagnent au delà de 3x le Smic. Cette proposition d'Emmanuel Macron de tripler la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera soumise à l'Assemblée le 18 juillet prochain.

Le triplement de la prime Macron fera donc partie "paquet pouvoir d'achat" (25 milliards d'euros au total) cher au ministre de l'Economie Bruno Le Maire regroupant une quinzaine de mesures visant à protéger le porte-monnaie des Français, comme l'augmentation des retraites de 4%, ou encore le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Créée à la suite de la crise des Gilets jaunes, cette prime exceptionnelle permet de récompenser les employés via un "dividende salarié" totalement exonéré d'impôts. Pour l'heure, les plafonds sont toujours fixés à 1 000 euros et 3 000 euros. Avec la réforme et l'augmentation, les patrons pourront verser jusqu'à 3 000 euros et 6 000 euros en cas d'accord d'intéressement signé par l'entreprise l'an passé, ou pour les entreprises de moins de 50 salariés.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions. Mais alors, qui est éligible à la prime Macron ? Les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic (sur les 12 mois précédant le versement). Cette prime Macron ne se substitue à aucun élément de rémunération. Déjà prolongée en 2021, la prime PEPA est reconduite pour l'année 2022. Sachez que l'employeur n'est pas obligé de verser la prime Macron. S'il souhaite la verser, il a la possibilité de le faire à l'ensemble de ses salariés, ou bien uniquement aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic.

En 2022, la prime Macron bénéficie aussi bien aux salariés qu'aux apprentis, ainsi qu'aux intérimaires et aux agents publics. L'employeur peut tout à fait moduler le montant du versement de la prime PEPA en fonction du bénéficiaire d'après certains critères comme la rémunération du salarié, le niveau de classification du salarié, ses conditions de travail lors de la crise du Covid, ou encore son temps de travail sur une année.

Depuis 2019, les salariés ont la possibilité de percevoir une prime exceptionnelle, exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux appelée "prime Macron". Cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (est versée par n'importe quel employeur qui le souhaite aux salariés, sous certaines conditions. Notamment si le salarié en question ne dépasse pas un certain plafond de revenus. Ce dispositif d'exonération fiscale et sociale vise à inciter les employeurs à verser des primes à leurs salariés afin de valoriser leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas une prime d'Etat, mais bien une prime d'entreprise qui reste facultative et volontaire.

Pour être exonérée de cotisations salariales, la prime Macron ne peut pas dépasser le montant de 1 000 euros. Les entreprises qui disposent d'un accord d'intéressement peuvent verser la prime Macron jusqu'à 2 000 euros. Ce montant, doublé, est également valable pour les entreprises de moins de 50 salariés, et les travailleurs de la deuxième ligne (si des mesures de revalorisation sont engagées). Cette prime pourrait désormais tripler au cours de l'été, avec l'annonce du projet de loi pouvoir d'achat prévu le 6 juillet 2022. Alors, le montant de cette prime PEPA pourrait atteindre jusqu'à 6 000 euros sans charges ni impôts pour les entreprises bénéficiant d'un accord d'intéressement.

Le montant de la prime Macron exonérée de cotisations est plafonné à 1 000 euros. Toutefois, ce montant peur tripler et atteindre 3 000 euros en cas de majorité obtenue par le groupe LREM à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Promesse de campagne majeure du chef de l'Etat, elle pourrait entrer en vigueur dès cette année, au début de l'été avec la promulgation du projet de loi pouvoir d'achat par la Première ministre Elisabeth Borne.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pourrait également passer de 2 000 euros à 6 000 euros net d'impôt si l'entreprise payeuse a signé un accord d'intéressement, dispose de moins de 50 salariés ainsi que pour les travailleurs de la deuxième ligne (si des mesures de revalorisation sont engagées).

La prime Macron est versée dans un délai prévu par la loi. En l'occurrence, entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Que vous soyez fonctionnaire, salarié, ou industriel, vous avez tout à fait la possibilité d'en bénéficier. Avec le projet de loi pouvoir d'achat, la réforme de la prime Macron devrait être annoncée à l'été 2022. La perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et le parti présidentiel a largement fragmenté le paysage politique. Malgré tout, le Conseil des ministres du jeudi 7 juillet 2022 a confirmé le triplement de la prime Macron jusqu'à 6 000 euros net d'impôt. Une manière pour les employés de verser un "dividende salarié" à leurs employés, pour les récompenser de leur investissement.