"Prime Macron 2022 : jusqu'à 6 000 euros net d'impôt cette année ?"

PRIME MACRON 2022. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat devrait tripler en 2022, une mesure qui pourrait faire partie du projet de loi pouvoir d'achat examiné le 29 juin prochain en Conseil des ministres.

[Mis à jour le 8 juin 2022 à 08h06] Le montant de la prime Macron devrait bien tripler dès cette année, en cas de majorité obtenue à l'Assemblée nationale par le groupe Ensemble! qui succède à LREM pour représenter la majorité aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Actuellement plafonnée à 1 000 euros, elle passerait à 3 000 euros et même jusqu'à 6 000 euros net d'impôt pour les entreprises de moins de 50 salariés, celles qui ont signé un accord d'intéressement en 2021 ou encore les entreprises couvertes par un accord de branche ou un accord d'entreprise prévoyant la valorisation du métier des salariés ayant contribué, en 2020 ou 2021, à la continuité de l'activité économique et/ou au maintien de la cohésion sociale en exerçant exclusivement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire.

Mais alors, qui est concerné par le versement et le triplement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ? Tout salarié dont le salaire est inférieur à 3x le montant du Smic peut y prétendre ! Autre bonne nouvelle, cette prime aussi appelée prime PEPA est totalement exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations salariales et patronales et de contribution sociale. Il n'est donc pas nécessaire de l'inscrire sur votre déclaration d'impôt. Une aide exceptionnelle censée récompenser l'investissement des salariés durant deux années compliquées marquées par la crise du Covid qui s'apparente à un "dividende salarié" comme aime le rappeler Emmanuel Macron.

Depuis 2019, les salariés ont la possibilité de percevoir une prime exceptionnelle, exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux appelée "prime Macron". Cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (est versée par n'importe quel employeur qui le souhaite aux salariés, sous certaines conditions. Notamment si le salarié en question ne dépasse pas un certain plafond de revenus. Ce dispositif d'exonération fiscale et sociale vise à inciter les employeurs à verser des primes à leurs salariés afin de valoriser leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas une prime d'Etat, mais bien une prime d'entreprise qui reste facultative et volontaire.

Pour être exonérée de cotisations salariales, la prime Macron ne peut pas dépasser le montant de 1 000 euros. Les entreprises qui disposent d'un accord d'intéressement peuvent verser la prime Macron jusqu'à 2 000 euros. Ce montant, doublé, est également valable pour les entreprises de moins de 50 salariés, et les travailleurs de la deuxième ligne (si des mesures de revalorisation sont engagées). Cette prime pourrait désormais tripler en cas de réélection du candidat LREM le 24 avril prochain en passant de 1 000 euros à 3 000 euros. Et jusqu'à 6 000 euros sans charges ni impôts pour les entreprises bénéficiant d'un accord d'intéressement.

Le montant de la prime Macron exonérée de cotisations est plafonné à 1 000 euros. Toutefois, ce montant peur tripler et atteindre 3 000 euros en cas de majorité obtenue par le groupe LREM à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Promesse de campagne majeure du chef de l'Etat, elle pourrait entrer en vigueur dès cette année, au début de l'été avec la promulgation du projet de loi pouvoir d'achat par la Première ministre Elisabeth Borne.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pourrait également passer de 2 000 euros à 6 000 euros net d'impôt si l'entreprise payeuse a signé un accord d'intéressement, dispose de moins de 50 salariés ainsi que pour les travailleurs de la deuxième ligne (si des mesures de revalorisation sont engagées).

La prime Macron est versée dans un délai prévu par la loi. En l'occurrence, entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Que vous soyez fonctionnaire, salarié, ou industriel, vous avez tout à fait la possibilité d'en bénéficier. Avec le projet de loi pouvoir d'achat, la réforme de la prime Macron devrait être annoncée dans les prochaines semaines, après les élections législatives selon les derniers mots de la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions. Mais alors, qui est éligible à la prime Macron ? Les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic (sur les 12 mois précédant le versement). Cette prime Macron ne se substitue à aucun élément de rémunération. Déjà prolongée en 2021, la prime PEPA est reconduite pour l'année 2022. Sachez que l'employeur n'est pas obligé de verser la prime Macron. S'il souhaite la verser, il a la possibilité de le faire à l'ensemble de ses salariés, ou bien uniquement aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic.

En 2022, la prime Macron bénéficie aussi bien aux salariés qu'aux apprentis, ainsi qu'aux intérimaires et aux agents publics. L'employeur peut tout à fait moduler le montant du versement de la prime PEPA en fonction du bénéficiaire d'après certains critères comme la rémunération du salarié, le niveau de classification du salarié, ses conditions de travail lors de la crise du Covid, ou encore son temps de travail sur une année.