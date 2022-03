Plan de résilience : des aides ciblées sur le prix du carburant ?

PLAN DE RESILIENCE. Le Premier ministre Jean Castex devrait présenter le plan de résilience économique en début de semaine prochaine. Un dispositif d'aide extrêmement ciblé pour les particuliers et les entreprises, face à la flambée des prix de l'énergie et des matières premières.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 10h04] Les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine sur la France sont nombreuses, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. L'économie française n'est pas au bord du gouffre, mais certains secteurs sont déjà durement touchés, et les ménages qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail sont les premières victimes de l'envolée des prix à la pompe. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, le Gouvernement planche sur un "plan de résilience économique" depuis maintenant plusieurs jours. Un projet qui devrait être dévoilé en début de semaine prochaine par le Premier ministre, Jean Castex.

Olivier Dussopt sur les conséquences de la guerre en Ukraine : "C'est surtout des conséquences indirectes (...) Nous travaillons à ce que ces conséquences puissent être jugulées (...) Toutes les options sont sur la table"#Europe1 pic.twitter.com/5hEabaYoM9 — Europe 1 (@Europe1) March 11, 2022

"Nous travaillons à identifier les entreprises les plus exposées. Il y a des industries que l'on qualifie de gazo intensives, c'est à dire que la consommation de gaz est prépondérante dans leur activité. Ce qui se traduit pour elles par des difficultés d'approvisionnement et de soutenabilité" déclarait Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics ce vendredi 11 mars sur les ondes d'Europe 1. Avant de poursuivre : "Nous travaillons en lien avec la communauté européenne, le plan de résilience sera présenté dans quelques jours. On pourrait également aller plus vite pour déployer ce plan de résilience. En cas d'absolue nécessité, il est envisageable de réunir le Parlement si le contexte économique venait à se dégrader rapidement."

Le plan de résilience économique est un dispositif qui sera présenté par Jean Castex la semaine prochaine, visant à aider les entreprises et les particuliers les plus touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie et la sphère sociale en France.

Ce plan de résilience économique devrait être très ciblé et sectorisé, afin de soutenir les personnes les plus touchées par le conflit en Ukraine. Notamment en agissant rapidement sur les prix de l'essence qui rend très compliqué le quotidien de millions de Français. Depuis le début du mois, le litre de gazole a augmenté en moyenne de 52 centimes pour atteindre plus de 2 euros le litre, en moyenne sur le territoire français.

Le plan de résilience économique évoqué depuis plusieurs jours par les membres de gouvernement devrait concerner les particuliers et les entreprises avec des mesures complémentaires qui seront prises sur les prix du carburant. Un travail sur l'indemnité kilométrique est notamment sur la table et devrait être affiné.

Certaines professions très impactées par cette hausse du carburant comme les routiers, les infirmières libérales, les aides à domicile, les taxis ou encore les transporteurs scolaires sont également en première ligne et devrait bénéficier d'une aide ciblée de la part de l'exécutif. Pour les entreprises les plus dépendantes au gaz, qualifiées de "gazo intensives" par Olivier Dussopt, le plan de résilience économique pourrait aussi jouer un rôle prépondérant.

Après avoir mis en place une prime inflation d'un montant de 100 euros à destination de 38 millions de Français, un nouveau chèque carburant est dans les petits papiers et pourrait faire son apparition dès la semaine prochaine, lors de la prise de parole de Jean Castex dans le cadre de l'instauration du plan de résilience économique. Une nouvelle aide qui viendrait compenser la hausse des prix à la pompe. Le litre de gazole dépasse ce vendredi 11 mars, en moyenne, les 2,25 euros en France.

Flambée des cours du blé, hausse des prix de l'huile de tournesol, explosion des prix du gaz et augmentation du baril de pétrole Brent... La guerre en Ukraine a chamboulé les cours des matières premières en Europe. L'approvisionnement, lui, en devient tout autant instable et délicat pour la France. C'est pourquoi, le plan de résilience économique est extrêmement attendu par l'ensemble de ces filières, et les ménages français qui souffrent de l'augmentation généralisée des prix. Le gouvernement pourrait également agir sur le rallongement des prêts garantis par l'Etat (PGE).

Même si le Gouvernement ne l'a toujours pas évoqué, le recours au chômage partiel pourrait faire son retour. C'est en tout cas ce que réclame le patronat, notamment dans les entreprises consommatrices d'énergies. Encore une fois, le dispositif du plan de résilience économique sera très ciblé, loin du quoi qu'il en coûte cher à Emmanuel Macron depuis la crise du Covid. Seule les entreprises les plus durement touchées pourraient être concernées.