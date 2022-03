15 centimes sur le carburant : date, fonctionnement... Les annonces de Castex

PRIME CARBURANT. Jean Castex a dévoilé ce mercredi 16 mars le dispositif de remise de 15 centimes/litre d'essence. Quelles sont les dernières annonces, qui sera concerné ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 16 mars 2022 à 16h30] Dévoilé le samedi 12 mars dans une interview accordée au journal Le Parisien, le nouveau dispositif d'aide sous forme de "remise sur le carburant" a été détaillé ce mercredi 16 mars par Jean Castex lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre a confirmé son montant : 15 centimes par litre d'essence, ce qui fera réduire la note à la pompe d'environ 9 euros sur un plein de 60 litres mais dit espérer un effort supplémentaire grâce à des discussions avec les grands distributeurs. Un accord avec Total serait ainsi sur le point d'être trouvé pour permettre d'augmenter ce montant. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, doit encore préciser quelques points ce mercredi 16 mars.

L'ensemble des carburants seront-ils concernés ? Oui, a précisé Jean Castex ce mercredi, à une exception : le bio-éthanol E85 peu impacté par la crise énergétique et le déclenchement de la guerre en Ukraine. En revanche, le Gaz naturel liquéfié et le GPL seront bien concernés. Ce coup de pouce, valable à chaque passage à la station essence, entrera en vigueur le 1er avril prochain. Voici ce que l'on en sait déjà en quelques points ainsi que tous les détails ci-dessous :

Cette mesure de rabais de 15 centimes/litre de carburant sera valable sur tous les carburants "bruts", à l'exception du bio-éthanol E85 au prix déjà bas. Cette remise s'appliquera "sur tous les carburants comprenant du brut", a en effet détaillé le Premier ministre. Si vous roulez au gazole avec votre véhicule diesel, vous serez donc tout autant concerné que si vous roulez à l'essence sans-plomb.

La mesure prendra effet au 1er avril 2022, pour laisser le temps aux distributeurs de s'organiser. Elle sera valable jusqu'au 31 juillet.

La remise sera immédiate pour l'automobiliste mais le prix après remise ne sera pas directement affiché à la pompe. La remise sera effectuée au moment du paiement, que ce soit à une borne automatique ou à une caisse.

Concrètement, cette réduction s'appliquera au moment de régler votre plein d'essence, en caisse. Jean Castex a expliqué que cela devrait coûter 2 milliards d'euros à l'État. Toutefois, le Premier ministre a appelé les distributeurs et les pétroliers à faire "un geste complémentaire", afin d'alléger la facture. Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé que c'est remise n'est en rien une réduction des taxes : "Les distributeurs l'appliqueront et l'État les remboursera." La raison ? "D'abord, parce qu'il faut une loi et cela prend plus de temps", a répondu Jean Castex. Voici en résumé ce que l'on sait déjà sur cette sorte de "prime carburant" qui sera appliquée à la pompe à essence.

Cette mesure, qui coûtera environ 2 milliards d'euros à l'État, concerne les ménages comme les entreprises et sera "valable sur tous les carburants", a précisé le Premier ministre dans une interview au journal Le Parisien. Ainsi, vous pourrez bénéficier de la réduction de 15 centimes par litre d'essence quelque soit votre statut : sont concernés "les agriculteurs, les artisans, le BTP, les taxis, les routiers, tout le monde… Les pêcheurs aussi", avait expliqué Jean Castex. Des arbitrages étaient alors encore en cours et Jean Castex a finalement dévoilé une aide spécifique pour les pêcheurs : 35 centimes par litre de gazole à partir du 17 mars et jusqu'à la fin du mois de juillet.

Selon Jean Castex, l'économie à la pompe ne sera pas invisible. Le Premier ministre a donné un exemple, celui d'un plein de 60 litres de carburant, soit un réservoir d'une voiture de bonne taille (une citadine affiche un réservoir de 45 à 50 litres) "Vous économisez 9 euros" pour un plein de 60 litres, a-t-il précisé dans les colonnes du Parisien. De quoi faire passer le ticket de caisse à moins de 100 euros pour un plein ? Pas si sûr si le carburant continue d'atteindre ou même dépasser les 2 euros le litre...

La remise carburant sera mise en place à partir du 1er avril 2022 et pendant quatre mois, a annoncé Jean Castex, soit jusqu'au 31 juillet 2022. Jean-Yves Mano, président de l'association de défense des consommateurs CLCV, a dit à l'AFP y voir une "réponse concrète" mais regrette qu'il faille attendre le 1er avril pour sa mise en place. Ce temps d'attente est en partie expliqué par le Premier ministre. Selon ce dernier, "tous les arbitrages techniques ne sont pas encore rendus". Il est encore question de déterminer quels ajustements seront nécessaires pour que sa mise en place soit la plus simple et fonctionnelle possible.

La remise s'effectuera au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe, et ne sera donc pas visible d'emblée sur les prix affichés, a détaillé le chef du gouvernement. Concrètement, "vous économisez 9 euros" pour un plein de 60 litres a expliqué le Premier ministre. Si l'État "remboursera" ensuite les distributeurs, Jean Castex les a appelés, tout comme les "pétroliers", à faire eux-mêmes "un geste complémentaire". Des "discussions" sur ce point sont en cours, a précisé Matignon qui a décelé "des signaux positifs".

Des discussions doivent avoir lieu avec les distributeurs pour mettre en place le dispositif, et notamment assurer que la remise soit immédiate et automatique au moment du passage à la station-service. Toutefois, le gouvernement finançant intégralement cette remise, l'ensemble des distributeurs devrait jouer le jeu et ainsi vous garantir une remise de 15 centimes le litre dès le 1er avril 2022. Le gouvernement a par ailleurs dévoilé que des négociations étaient notamment en cours avec Total pour permettre d'augmenter le montant de cette remise à la pompe.