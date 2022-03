18 centimes sur le carburant : à quelle date ? Comment ça va marcher ?

PRIME CARBURANT DE 18 CENTIMES. Le mois d'avril marquera le début de la remise de 15 centimes sur le litre de carburant promis par le gouvernement. Surprise, elle sera finalement de 18 centimes. Dates, modalités de versement et remboursement à la pompe, on vous dit tout !

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 15h43] Plus que quelques jours avant l'entrée en vigueur de la remise sur le carburant annoncée par le gouvernement début mars suite à la flambée des prix de l'essence quelques jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette aide sous forme de "remise sur le carburant" avait été détaillée le 16 mars dernier par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. Et on en sait enfin plus puisque le décret d'application a finalement été publié samedi 26 mars 2022 !

Surprise, le montant ne sera finalement pas de 15 centimes par litre d'essence mais de 18 centimes par litre d'essence. "L'annonce initiale avait été faite hors taxe, a précisé le ministère des Finances interrogé par Le Parisien. Il faut ensuite ajouter la TVA qui est différente selon que l'on est en métropole, en Corse ou dans les DOM-TOM par exemple." En métropole, la remise sera dès lors de 18 centimes par litre de carburant, soit une économie attendue d'environ 11 euros pour un plein de 60 litres.

L'ensemble des carburants seront-ils concernés ? Oui, avait précisé Jean Castex mi-mars, à une exception : le bio-éthanol E85 peu impacté par la crise énergétique et le déclenchement de la guerre en Ukraine. En revanche, le Gaz naturel liquéfié et le GPL seront bien concernés. Ce coup de pouce, valable à chaque passage à la station essence, entrera en vigueur ce vendredi 1er avril prochain. Voici ce que l'on en sait déjà en quelques points ainsi que tous les détails ci-dessous :

Cette mesure de rabais de 15 centimes/litre de carburant (18 centimes en France métropolitaine) sera valable sur tous les carburants "bruts", à l'exception du bio-éthanol E85 au prix déjà bas. Cette remise s'appliquera "sur tous les carburants comprenant du brut", a en effet détaillé le Premier ministre. Si vous roulez au gazole avec votre véhicule diesel, vous serez donc tout autant concerné que si vous roulez à l'essence sans-plomb.

La mesure prendra effet ce vendredi 1er avril 2022 et sera valable jusqu'au 31 juillet.

La remise sera immédiate pour l'automobiliste. Le prix après remise sera finalement affiché directement à la pompe et via les panneaux totem à l'entrée, contrairement à ce qui avait été annoncé à l'origine.

Jean Castex a expliqué que cela devrait coûter 2 milliards d'euros à l'État. Toutefois, le Premier ministre a appelé les distributeurs et les pétroliers à faire "un geste complémentaire", afin d'alléger la facture. Voici ce que l'on sait déjà sur cette sorte de "prime carburant" qui sera appliquée à la pompe à essence dès vendredi.

La remise s'effectuera automatiquement au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe. Contrairement ce qui a été annoncé, le prix affiché à la pompe sera finalement bien celui qui vous paierez in fine. Il n y aura donc pas de calcul à réaliser ou de remise à demander à la pompe. "Il est vrai que Matignon souhaitait au départ que cela apparaisse sur le ticket de caisse, explique l'entourage du Premier ministre au Parisien. Mais cela n'a pas été possible." Cela rendra toutefois l'opération plus lisible et simple pour le consommateur.

Qui pourra bénéficier de la remise de 18 centimes par litre de carburant ?

Tout le monde, qu'importe que vous ayez une carte de fidélité du magasin ou non. Cette mesure, qui coûtera environ 2 milliards d'euros à l'État, concerne les ménages comme les entreprises et sera "valable sur tous les carburants", a précisé le Premier ministre dans une interview au journal Le Parisien. Ainsi, vous pourrez bénéficier de la réduction de 18 centimes par litre d'essence quelque soit votre statut : sont concernés "les agriculteurs, les artisans, le BTP, les taxis, les routiers, tout le monde… Les pêcheurs aussi", avait expliqué Jean Castex. Des arbitrages étaient alors encore en cours et Jean Castex a finalement dévoilé une aide spécifique pour les pêcheurs : 35 centimes par litre de gazole à partir du 17 mars et jusqu'à la fin du mois de juillet.

Quelles économies sur un plein représente cette remise de 18 centimes par litre de carburant ?

Selon Jean Castex, l'économie à la pompe ne sera pas invisible. Le Premier ministre avait donné un exemple lors de la présentation du dispositif : celui d'un plein de 60 litres de carburant, soit un réservoir d'une voiture de bonne taille (une citadine affiche un réservoir de 45 à 50 litres) "Vous économisez 9 euros" pour un plein de 60 litres, avait-il précisé dans les colonnes du Parisien. Depuis, le dispositif a évolué pour finalement atteindre 18 centimes d'euros par litre de carburant, soit une économie pouvant atteindre 11 euros par plein. Avec un tarif aux alentours de 2 euros le litre, le plein passerait ainsi de 120 euros à 109 euros environ.

La remise carburant sera mise en place à partir de ce vendredi 1er avril 2022 et pendant quatre mois, avait annoncé Jean Castex, soit jusqu'au 31 juillet 2022. Jean-Yves Mano, président de l'association de défense des consommateurs CLCV, a dit à l'AFP y voir une "réponse concrète" mais regrette qu'il faille attendre le 1er avril pour sa mise en place. Ce temps d'attente est en partie expliqué par le Premier ministre qui évoquait de derniers "arbitrages techniques".