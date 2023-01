"Aide carburant 2023 : le formulaire est disponible ! Comment obtenir l'indemnité ?"

INDEMNITE CARBURANT. La demande de l'aide carburant de 100 euros peut être effectuée depuis ce lundi 16 janvier, via un formulaire à remplir en ligne. Qui est concerné ? Quel montant ? Explications.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 08h02] Afin de limiter les effets de la hausse des coûts du carburant et de préserver le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement met en place une aide spécifique de 100 euros, sous conditions de ressources, en faveur des actifs utilisant leur véhicule à des fins professionnelles (votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 14 700 euros par part en 2021). Pour bénéficier de cette aide carburant, il faut obligatoirement en faire la demande sur le site impots.gouv.fr grâce à un formulaire à partir de ce lundi 16 janvier 2023. Votre réclamation devra être effectuée avant le mardi 28 février 2023.

Pour bénéficier de cette nouvelle aide carburant, il sera nécessaire de remplir un formulaire sur le site des impôts disponible dès le 16 janvier 2023 avec trois éléments :

Votre numéro fiscal

Votre numéro de plaque d'immatriculation et votre numéro de carte grise

Une attestation sur l'honneur que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler

L'aide carburant concernera les 50% de ménages français les plus modestes, qui ont besoin de leur véhicule pour aller au travail. Cela représente environ 10 millions de personnes. Les propriétaires de deux roues pourront également en bénéficier, au même titre que les travailleurs indépendants et les fonctionnaires. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables feront également partie du dispositif.

Cette indemnité sera versée par personne et non par foyer. Chaque membre d'un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail recevra une aide de 100 euros. Un couple pourra donc bénéficier de 200 euros d'aide carburant en 2023. Pour obtenir cette aide, il faudra pouvoir justifier d'un revenu fiscal de référence par part pour l'année 2021 inférieur ou égal à 14 700 euros. Pour savoir si vous êtes éligible, voici les limites de revenus mises en place par le gouvernement pour déterminer les bénéficiaires de cette aide exceptionnelle :

< 1 314 euros nets/mois pour une personne seule

< 3 285 euros nets/mois pour un couple avec un enfant

< 3 285 euros nets/mois pour une personne seule avec deux enfants

< 3 941 euros nets/mois pour un couple avec deux enfants

< 5 255 euros nets/mois pour un couple avec trois enfants

L'indemnité carburant sera d'un montant de 100 euros pour l'année 2023. Elle pourra s'élever à 200 euros pour un couple qui travaille et dont les deux membres utilisent leur véhicule pour aller sur leur lieu de travail. Cela représente un gain de 10 centimes d'euro par litre de carburant, en moyenne, pour quelqu'un qui parcourt 12 000 kilomètres par an, soit la moyenne des Français.

Comme prévu par le gouvernement, la remise carburant de 30 centimes d'euro par litre a baissé pour atteindre 10 centimes d'euro du 16 novembre au 31 décembre 2022. La remise proposée par Total, elle, est passée de 20 centimes à 10 centimes d'euro, selon le même calendrier. Ces deux aides ont pris fin le 31 décembre 2022. Voici les dates à retenir pour les aides du gouvernement :