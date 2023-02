"Prime carburant 2023 : un nouveau geste sur le diesel ? Macron s'exprime"

AIDE CARBURANT. Depuis le marché de Rungis, mardi 21 février, Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait un nouveau geste sur les prix du diesel.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 09h33] Présent au marché de Rungis ce mardi 21 février, le président de la République Emmanuel Macron a indiqué souhaiter "un nouveau geste" sur le diesel, en plus des dispositifs déjà en place. "Je souhaite du dialogue entre le ministère et les entreprises concernées, come ça avait été fait l'année dernière sur le carburant avec des ristournes à la pompe" a-t-il déclaré. malgré un tarif plus intéressant que celui du sans-plomb (1,85 euro par litre), le prix du diesel reste extrêmement élevé en France depuis le début de la guerre en Ukraine, et également de la reprise économique.

Cette année, la prime carburant de 100 euros remplace la ristourne à la pompe datant de fin 2022. Cette indemnité doit être réclamée sur le site des impôts à l'aide d'un formulaire en ligne. Elle concerne 10 millions de personnes qui utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, et répond à certaines conditions de revenus (voir plus bas). La date limite pour réclamer cette aide a été rallongée. Vous disposez désormais d'un mois supplémentaire, jusqu'à la fin mars pour effectuer votre demande. Dans le même temps et face à la nouvelle hausse des prix du carburant - le prix au litre pourrait repasser la barre symbolique des 2 euros dans les prochains jours - le géant pétrolier Total devrait proposer un nouveau coup de pouce sous forme de remise. L'entreprise se dit "prête à envisager" une nouvelle ristourne sur les prix du carburant. Une ristourne qui pourrait entrer en vigueur dès lors que le prix du litre se carburant dépassera les 2 euros.

Enfin, il est possible que vous n'ayez toujours pas reçu votre prime carburant de 100 euros. En effet, plusieurs problèmes ont été signalés à l'administration fiscale. Tout d'abord, le délai pour obtenir le virement de 100 euros sera rallongé. De 10 à 14 jours en moyenne, contre 8 à 10 jours prévus initialement. Aussi, certains deux roues immatriculés au format AB-123-C posent problème, notamment s'ils ont été immatriculés avant 2009 (aucune obligation de les faire ré immatriculer). Tentez de remplir le formulaire une nouvelle fois dans quelques jours, tout devrait rentrer dans l'ordre si vous vous rendez sur votre lieu de travail avec ce type de véhicule. Enfin, les véhicules de sociétés rachetés par des particuliers pour un usage personnel posent problème, car non éligibles au dispositif de l'indemnité carburant. Or, si vous rachetez une voiture dite "de société à deux places", vous êtes éligible. Ici aussi, le formulaire va évoluer dans la semaine pour vous permettre de faire votre demande correctement.

Pour bénéficier de cette nouvelle indemnité carburant 2023, il sera nécessaire de remplir un formulaire sur le site des impôts disponible depuis le 16 janvier 2023 avec trois éléments :

Votre numéro fiscal

Votre numéro de plaque d'immatriculation et votre numéro de carte grise

Une attestation sur l'honneur que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler

Si vous n'avez pas accès au formulaire en ligne, vous pouvez effectuer votre demande par téléphone au 0.806.000.229, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ou dans le centre des impôts le plus proche.

Cette "aide carburant" concernera les 50% de ménages français les plus modestes, qui ont besoin de leur véhicule pour aller au travail. Cela représente environ 10 millions de personnes. Les propriétaires de deux roues pourront également en bénéficier, au même titre que les travailleurs indépendants et les fonctionnaires. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables feront également partie du dispositif.

Cette indemnité est versée par personne et non par foyer. Chaque membre d'un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail peut recevoir une aide de 100 euros. Un couple peut donc bénéficier de 200 euros d'aide carburant en 2023. Pour obtenir cette aide, il est nécessaire de justifier d'un revenu fiscal de référence par part pour l'année 2021 inférieur ou égal à 14 700 euros. Pour savoir si vous êtes éligible, voici les limites de revenus mises en place par le gouvernement pour déterminer les bénéficiaires de cette aide exceptionnelle :

< 1 314 euros nets/mois pour une personne seule

< 3 285 euros nets/mois pour un couple avec un enfant

< 3 285 euros nets/mois pour une personne seule avec deux enfants

< 3 941 euros nets/mois pour un couple avec deux enfants

< 5 255 euros nets/mois pour un couple avec trois enfants

Le montant de l'indemnité carburant est de 100 euros pour l'année 2023. Elle peut s'élever à 200 euros pour un couple qui travaille et dont les deux membres utilisent leur véhicule pour aller sur leur lieu de travail. Cela représente un gain de 10 centimes d'euro par litre de carburant, en moyenne, pour quelqu'un qui parcourt 12 000 kilomètres par an, soit la moyenne des Français.

La nouvelle indemnité carburant d'une valeur de 100 euros, dont la demande est ouverte à compter du 16 janvier 2023 doit être réclamée avant une date limite. En effet, si vous faites partie des bénéficiaires, vous avez jusqu'au mardi 28 février 2023, pour vous manifester, en remplissant le formulaire de demande en ligne.

Comme prévu par le gouvernement, la remise carburant de 30 centimes d'euro par litre a baissé pour atteindre 10 centimes d'euro du 16 novembre au 31 décembre 2022. La remise proposée par Total, elle, est passée de 20 centimes à 10 centimes d'euro, selon le même calendrier. Ces deux aides ont pris fin le 31 décembre 2022. Voici les dates à retenir pour les aides du gouvernement :