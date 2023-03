"Prime carburant : plus que quelques heures pour obtenir l'indemnité essence !"

AIDE CARBURANT 2023. La nouvelle prime carburant, officiellement nommée indemnité carburant, touche à sa fin. Du moins en ce qui concerne le dépôt de votre dossier pour en bénéficier. Attention, la date limite est fixée au 31 mars 2023 !

Sommaire Conditions

Demande

Formulaire

Montant

Date

[Mis à jour le 29 mars 2023 à 17h34] Cette fois, plus de passe-droits (a priori) ni de raisons de procrastiner... La date limite pour déposer votre dossier de demande d'indemnité carburant approche à grands pas. Repoussée une première fois, elle est cette fois bien confirmée au 31 mars 2023. Pour bénéficier de cette aide carburant, il faut bien déposer un dossier en remplissant le formulaire en ligne. Pour ceux qui ne répondent pas aux critères, rappelons queTotal propose un plafonnement des prix du 1er mars 2023 jusqu'à la fin de l'année sur tous les carburants, exceptés le Diesel Excellium et le Sans-plomb 98.

Accéder au formulaire de demande d'indemnité carburant sur impots.gouv.fr

Vous avez déjà rempli votre dossier en ligne mais n'avez pas de nouvelles et n'avez pas reçu votre prime carburant de 100 euros ? Pas de panique. D'après les informations de RMC, un bug touche actuellement le service informatique permettant de recevoir l'aide. De facto, pour de nombreux bénéficiaires, le délai de 14 jours communiqué par le gouvernement pour recevoir le versement pourrait être assez largement dépassé. Pour rappel, cette prime spécifique de 100 euros, accordée sous conditions de ressources, est réservée à ceux qui utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail.

Cette "aide carburant" concernera les 50% de ménages français les plus modestes, qui ont besoin de leur véhicule pour aller au travail. Cela représente environ 10 millions de personnes. Les propriétaires de deux roues pourront également en bénéficier, au même titre que les travailleurs indépendants et les fonctionnaires. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables feront également partie du dispositif.

Cette indemnité est versée par personne et non par foyer. Chaque membre d'un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail peut recevoir une aide de 100 euros. Un couple peut donc bénéficier de 200 euros d'aide carburant en 2023. Pour obtenir cette aide, il est nécessaire de justifier d'un revenu fiscal de référence par part pour l'année 2021 inférieur ou égal à 14 700 euros. Pour savoir si vous êtes éligible, voici les limites de revenus mises en place par le gouvernement pour déterminer les bénéficiaires de cette aide exceptionnelle :

< 1 314 euros nets/mois pour une personne seule

< 3 285 euros nets/mois pour un couple avec un enfant

< 3 285 euros nets/mois pour une personne seule avec deux enfants

< 3 941 euros nets/mois pour un couple avec deux enfants

< 5 255 euros nets/mois pour un couple avec trois enfants

Pour en bénéficier, il est également obligatoire d'être établi en France métropolitaine, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion et être domicilié fiscalement en France (selon les dispositions énoncées au 1 de l'article 4 B du code général des impôts) au titre de l'année 2021. D'être âgé d'au moins 16 ans au 31 décembre 2021. Et de ne pas être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de 2021.

Pour bénéficier de cette nouvelle indemnité carburant 2023, il sera nécessaire de remplir un formulaire sur le site des impôts disponible depuis le 16 janvier 2023 avec trois éléments :

Votre numéro fiscal

Votre numéro de plaque d'immatriculation et votre numéro de carte grise

Une attestation sur l'honneur que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler

Si vous n'avez pas accès au formulaire en ligne, vous pouvez effectuer votre demande par téléphone au 0.806.000.229, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ou dans le centre des impôts le plus proche.

Pour vous permettre d'effectuer votre demande de prime carburant, le gouvernement a mis en place un formulaire dédié, 100% en ligne. Il convient de le remplir consciencieusement ave les différentes informations communiquées juste ci-dessus.

Le montant de l'indemnité carburant est de 100 euros pour l'année 2023. Elle peut s'élever à 200 euros pour un couple qui travaille et dont les deux membres utilisent leur véhicule pour aller sur leur lieu de travail. Cela représente un gain de 10 centimes d'euro par litre de carburant, en moyenne, pour quelqu'un qui parcourt 12 000 kilomètres par an, soit la moyenne des Français.

La nouvelle indemnité carburant d'une valeur de 100 euros, dont la demande est ouverte à compter du 16 janvier 2023 doit être réclamée avant une date limite. En effet, si vous faites partie des bénéficiaires, vous avez jusqu'au 31 mars 2023, pour vous manifester, en remplissant le formulaire de demande en ligne.