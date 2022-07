Remise carburant : bientôt augmentée ? Total promet un autre coup de pouce

REMISE CARBURANT. Le projet de prime carburant pour les gros rouleurs semble enterré au profit de la remise de 18 centimes par litre de carburant, qui pourrait même être augmentée ces prochaines semaines. En attendant, le groupe Total a également promis un coup de pouce supplémentaire.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 11h09] L'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022 à l'Assemblée Nationale pourrait accoucher d'une bonne nouvelle pour les automobilistes. Après avoir promis une aide plus ciblée via l'indemnité carburant pour les gros rouleurs et la disparition progressive de la remise de 18 centimes par litre de carburant en vigueur depuis le 1er avril, le gouvernement est tout proche de faire demi-tour.

Confronté à une forte opposition sur ce sujet de la part des groupes d'opposition, le gouvernement serait tout proche de trouver un accord pour finalement prolonger la remise de 18 centimes par litre de carburant. Mieux, elle pourrait voir son montant être augmenté. Jusqu'à quel point ? Le montant est encore à définir mais il pourrait atteindre 30 à 40 centimes par litre selon France Info, un montant maximal qui sera progressivement abaissé. Cette aide de l'Etat, dont l'impact sur les finances publiques sera scruté, pourrait même être accompagné d'une autre aide. Face aux critiques d'une partie des députés qui taclent ses profits records en ces temps d'augmentation des prix de l'énergie, le groupe TotalEnergies a annoncé vouloir ajouter une remise supplémentaire !

Dans un communiqué de presse publié le 22 juillet 2022, le groupe Total a annoncé une baisse des prix des carburants dans ses stations-services. "Du 1er septembre au 1er novembre, TotalEnergies baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de vingt centimes d'euros par litre (...) puis de dix centimes d'euros par litre du 1er novembre au 31 décembre", explique le groupe dans ce communiqué.

La remise s'effectue de 18 centimes par litre de carburant est en vigueur depuis le 1er avril 2022. Elle est appliquée automatiquement au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe. Contrairement ce qui a été annoncé, le prix affiché à la pompe est finalement bien celui qui vous paierez in fine. Il n y a donc pas de calcul à réaliser ou de remise à demander à la pompe, rendant l'opération plus lisible et simple pour le consommateur. L'ensemble des carburants sont-ils concernés ? Oui, avait précisé l'ancien Premier ministre Jean Castex mi-mars 2022 lors de la présentation du dispositif. L'E85, le Gaz naturel liquéfié et le GPL seront bien concernés. Ce coup de pouce, valable à chaque passage à la station essence, est entré en vigueur le vendredi 1er avril. Voici le dispositif résumé en trois points :

Cette mesure de rabais de 15 centimes/litre de carburant (18 centimes en France métropolitaine) sera valable sur tous les carburants, même l'E85 au prix déjà plus bas. Si vous roulez au gazole avec votre véhicule diesel, vous serez donc tout autant concerné que si vous roulez à l'essence sans-plomb.

La mesure a pris effet le vendredi 1er avril 2022 et sera valable jusqu'à la fin de l'été, dans l'attente d'un nouveau dispositif débattu à l'Assemblée dans le cadre de la loi pouvoir d'achat.

La remise sera immédiate pour l'automobiliste. Le prix après remise sera finalement affiché directement à la pompe et via les panneaux totem à l'entrée, contrairement à ce qui avait été annoncé à l'origine.

Tout le monde, qu'importe que vous ayez une carte de fidélité du magasin ou non. Cette mesure concerne les ménages comme les entreprises et est valable sur tous les carburants, diesel, essence sans-plomb comme E85. La remise est affichée directement sur les totems présents dans les stations-services.

C'est tout l'enjeu du texte de projet de loi de finances rectificatives pour 2022. Si la prolongation de la remise de 18 centimes par litre de carburant semble actée, la date de fin reste en suspens. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Economie Bruno Le Maire, avait annoncé vouloir mettre en place une aide dégressive, passant de 18 centimes à 12 centimes en octobre, puis de 12 à 6 centimes en novembre avant de disparaître purement et simplement en décembre.

L'économie à la pompe ne sera pas invisible. L'ex-Premier ministre Jean Castex avait donné un exemple lors de la présentation du dispositif en avril 2022 : celui d'un plein de 60 litres de carburant, soit un réservoir d'une voiture de bonne taille (une citadine affiche un réservoir de 45 à 50 litres) "Vous économisez 9 euros" pour un plein de 60 litres, avait-il précisé dans les colonnes du Parisien. Depuis, le dispositif a évolué pour finalement atteindre 18 centimes d'euros par litre de carburant, soit une économie pouvant atteindre 11 euros par plein. Avec un tarif aux alentours de 2 euros le litre, le plein passe ainsi de 120 euros à 109 euros environ.