"Remise carburant : elle baisse ce mercredi ! Quel montant ?"

REMISE CARBURANT 2022. Ce mercredi 16 novembre, le montant de la remise carburant va largement baisser, avant de s'éteindre en fin d'année. Comment en bénéficier ? Quelle date de fin ? On fait le point.

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 08h43] Vous avez peut-être aperçu une novelle ruée vers les stations services ces derniers jours ? En réalité, elles sont liées à l'imminente baisse de la remise carburant gouvernementale. Cette dernière passera de 30 centimes à 10 centimes d'euros dès ce mercredi 16 novembre 2022. Alors, ne tardez plus avant de faire votre plein. De son côté, Total bénéficie du même calendrier pour sa remise de 20 centimes, puis 10 centimes. Vous pouvez donc espérer bénéficier d'une remise cumulée de 50 centimes d'euros jusqu'au 15 novembre 2022, soit un litre de carburant aux alentours de 1,40 euros.

Sont concernés le gazole, le gazole pêche, le gazole non routier (GNR), les essences (SP95, SP98-E5, SP-95-E10), le gaz pétrole liquéfié carburant (GPL-c), le gaz naturel véhicule (GNV) sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée (GNL), le superéthanol (E85) et l'éthanol diesel (ED95). Côté pratique, en arrivant dans une station-service, le consommateur voit affiché le prix du carburant déjà remisé tant sur les totems que sur les prix à la pompe. Il paie donc directement le prix remisé du carburant.

La remise carburant bénéficie d'un calendrier "dégressif" jusqu'à son extinction totale à la fin du mois de décembre 2022. Voici les dates à retenir :

Remise de 30 centimes d'euros du 1er septembre au 15 novembre 2022

du 1er septembre au 15 novembre 2022 Remise de 10 centimes d'euros du 16 novembre au 31 décembre 2022

du 16 novembre au 31 décembre 2022 Elle sera supprimée à compter du 1er janvier 2023

Dans un communiqué de presse publié le 22 juillet 2022, le groupe Total a indiqué une baisse des prix des carburants dans ses stations-services. "Du 1er septembre au 1er novembre, TotalEnergies baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de vingt centimes d'euros par litre (...) puis de dix centimes d'euros par litre du 1er novembre au 31 décembre", explique le groupe dans ce communiqué.

Cette remise de 20 centimes d'euros sera finalement prolongée jusqu'au 15 novembre. Elle passera à 10 centimes du 15 novembre au 31 décembre, avant de s'éteindre totalement au 1er janvier 2023.

Aucun changement en vue à la pompe pour les automobilistes ! La remise de 30 centimes par litre de carburant s'applique exactement de la même manière que celle de 18 centimes en vigueur depuis le 1er avril 2022. Elle est appliquée automatiquement au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe. Contrairement ce qui a été annoncé, le prix affiché à la pompe est finalement bien celui qui vous paierez in fine. Il n'y a donc pas de calcul à réaliser ou de remise à demander à la pompe, rendant l'opération plus lisible et simple pour le consommateur. Tous les carburants sont concernés, sans-plomb 95, 95 E10, 98, diesel comme l'E85, le gaz naturel liquéfié ou le GPL. Voici le dispositif résumé en trois points :

La mesure a pris effet le vendredi 1er avril 2022 et est valable jusqu'à la fin de l'été.

L'Assemblée Nationale a voté le 27 juillet 2022 la prolongation du dispositif, la remise passant à 30 centimes en septembre et octobre avant d'être abaissée à 10 centimes pour les deux derniers mois de l'année 2022.

Cette mesure de rabais de 18 centimes/litre de carburant passe à 30 centimes en septembre et est valable sur tous les carburants, même l'E85 au prix déjà plus bas. Si vous roulez au gazole avec votre véhicule diesel, vous êtes donc tout autant concerné que si vous roulez à l'essence sans-plomb.

La remise est immédiate pour l'automobiliste. Le prix après remise est affiché directement à la pompe et via les panneaux totem à l'entrée.

Pas besoin d'être un gros rouleur ou de justifier de déplacements professionnels. Tout le monde peut bénéficier de ce dispositif, qu'importe que vous ayez une carte de fidélité du magasin ou non. Cette mesure concerne les ménages comme les entreprises et est valable sur tous les carburants, diesel, essence sans-plomb comme E85. La remise est affichée directement sur les totems présents dans les stations-services.

Tous les carburants sont-ils concernés ? La remise carburant ne s'applique pas au fioul domestique, comme indiqué sur le site du ministère de l'Economie. Cette remise de 30 centimes à compter de ce jeudi 1er septembre 2022 concerne le gazole, les essences (SP95, SP98-E5, SP-95-E10), le super éthanol (E85), l'éthanol diesel (ED95), le gazole pêche, gazole non routier (GNR), gaz pétrole liquéfié carburant (GPL-c), gaz naturel véhicule (GNV) sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée (GNL). Attention, la remise de 30 centimes ne s'applique qu'à la France métropolitaine. La Corse, et les territoires ultra-marins ne seront pas concernés. En cause, des taxes moins élevées sur le prix du carburant.

