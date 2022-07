Remise carburant 18 centimes : "remplacée", annonce Le Maire, mais à quelle date ?

REMISE CARBURANT. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a annoncé jeudi 7 juin la disparition prochaine de la remise carburant de 18 centimes par litre d'essence. Le dispositif a toutefois vocation à être remplacé par une mesure "plus ciblée". Jusqu'à quelle date pourrez-vous profiter de cette ristourne ? On fait le point.

[Mis à jour le 7 juillet 2022 à 09h41] La remise carburant de 18 centimes pour tous, c'est bientôt terminé ! Bruno Le Maire a détaillé le jeudi 7 juillet la disparition prochaine de ce dispositif. Invité d'Europe 1, le ministre de l'Economie a expliqué la disparition prochaine de cette remise carburant vue comme une "mesure d'urgence, massive et efficace", mise en place dans le contexte du début de la guerre en Ukraine et face à la flambée des cours du pétrole. "On doit s'engager dans une mesure plus ciblée pour soutenir ceux qui travaillent", a-t-il ensuite expliqué peu après avoir jugé que "le pic inflationniste devrait décroitre d'ici 2023". "Il faut maintenant que nous passions à des dispositifs temporaires et ciblés : soutenir ceux qui travaillent", a ensuite martelé Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire annonce la fin de la ristourne de 18 centimes au profit de l'indemnité carburant : "Le pic inflationniste devrait décroitre d'ici 2023. Il faut maintenant que nous passions à des dispositifs temporaires et ciblés : soutenir ceux qui travaillent" #Europe1 pic.twitter.com/kZWLWS9CQG — Europe 1 (@Europe1) July 7, 2022

La remise carburant a été initialement mise en place à partir du vendredi 1er avril 2022 et pendant quatre mois, jusqu'au 31 juillet 2022. Le gouvernement avait ensuite expliqué vouloir l'étendre à toute la période de l'été, pour ne pas handicaper les vacanciers partant au mois d'août par rapport aux juilletistes. Bruno Le Maire a confirmé cette piste au micro d'Europe 1 le 7 juillet 2022, donnant "la fin de l'été" comme date butoir. Mais la fin de ce dispositif d'aide pourrait être étalée. "Nous allons remplacer les 18 centimes qui progressent d'ici la fin de l'année vont être ramenées à 16, 12, 10 centimes, on va le faire très progressivement mais, à la fin de l'année, il n y aura plus de remise carburant", a-t-il expliqué. Cette déclaration intervient une semaine après une proposition opposée. "Je fais une proposition, c'est de discuter avec tous ceux qui le souhaitent à l'Assemblée pour voir s'il ne faut pas prolonger la remise de 18 centimes jusqu'à la fin décembre", avait déclaré ce même ministre de l'Economie Bruno Le Maire, ce mercredi 29 juin au micro de la chaîne CNEWS.

La remise carburant de 18 centimes sera-t-elle remplacée ?

Oui, mais par un dispositif ne concernant que les Français prenant leurs véhicules pour se rendre à leur travail. "Dès le 1er octobre, c'est la promesse que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburant pour ceux qui travaillent", a expliqué Bruno Le Maire le 7 juillet 2022 au micro d'Europe 1 au moment de présenter ce qu'il a intitulé "l'indemnité carburant". Le ministre a assuré que le dispositif serait simple, comparable aux aides versées aux indépendants et aux commerçants durant la crise Covid. "Vous vous connectez sur le site internet, vous déclarez que vous avez une voiture, que vous en vous en servez pour aller à votre travail et vous touchez cette aide. Si vous êtes un gros rouleur, vous touchez une indemnité supplémentaire. L'objectif est très simple, c'est de couvrir quasiment l'intégralité de vos frais de carburant".

Alors que l'entreprise est sous le feu des critiques d'une partie de l'opposition qui tacle les bénéfices records de Total en cette période de crise de l'énergie, le PDG de Total Patrick Pouyanné a annoncé la mise en place d'une nouvelle remise carburant de 12 centimes ! Elle viendra s'ajouter à celle de 18 centimes proposée par le gouvernement et valable encore cet été. Cette nouvelle remise carburant de Total Energies sera effective du 1er juillet au 31 août dans toutes les stations-services autoroutières de la firme. Ce qui représente environ 120 stations. Cette mesure devrait toucher environ 17 millions d'automobilistes pendant les vacances d'été 2022. C'est déjà la deuxième remise annoncée par le PDG Patrick Pouyanné après celle de 10 centimes début 2022. Cette nouvelle ristourne de 12 centimes sera effective du 1er juillet au 31 août. Une telle remise devrait permettre aux automobilistes concernés d'économiser 30 centimes par litre, soit un gain de 15 euros sur un plein de 50 litres.

Comment fonctionne la remise carburant de 18 centimes ?

La remise s'effectue automatiquement au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe. Contrairement ce qui a été annoncé, le prix affiché à la pompe est finalement bien celui qui vous paierez in fine. Il n y a donc pas de calcul à réaliser ou de remise à demander à la pompe, rendant l'opération plus lisible et simple pour le consommateur. L'ensemble des carburants sont-ils concernés ? Oui, avait précisé l'ancien Premier ministre Jean Castex mi-mars 2022 lors de la présentation du dispositif. L'E85, le Gaz naturel liquéfié et le GPL seront bien concernés. Ce coup de pouce, valable à chaque passage à la station essence, est entré en vigueur le vendredi 1er avril. Voici le dispositif résumé en trois points :

Cette mesure de rabais de 15 centimes/litre de carburant (18 centimes en France métropolitaine) sera valable sur tous les carburants, même l'E85 au prix déjà plus bas. Si vous roulez au gazole avec votre véhicule diesel, vous serez donc tout autant concerné que si vous roulez à l'essence sans-plomb.

La mesure a pris effet le vendredi 1er avril 2022 et sera valable jusqu'à la fin de l'été.

La remise sera immédiate pour l'automobiliste. Le prix après remise sera finalement affiché directement à la pompe et via les panneaux totem à l'entrée, contrairement à ce qui avait été annoncé à l'origine.

Qui peut bénéficier de la remise de 18 centimes par litre de carburant ?

Tout le monde, qu'importe que vous ayez une carte de fidélité du magasin ou non. Cette mesure, qui devait coûter initialement environ 2 milliards d'euros à l'État, concerne les ménages comme les entreprises et sera "valable sur tous les carburants", précisait l'ex Premier ministre Jean Castex dans une interview au journal Le Parisien. Ainsi, vous pourrez bénéficier de la réduction de 18 centimes par litre d'essence quelque soit votre statut : sont concernés "les agriculteurs, les artisans, le BTP, les taxis, les routiers, tout le monde… Les pêcheurs aussi", avait expliqué Jean Castex.

Quelles économies sur un plein d'essence représente cette remise de 18 centimes ?

L'économie à la pompe ne sera pas invisible. L'ex Premier ministre Jean Castex avait donné un exemple lors de la présentation du dispositif : celui d'un plein de 60 litres de carburant, soit un réservoir d'une voiture de bonne taille (une citadine affiche un réservoir de 45 à 50 litres) "Vous économisez 9 euros" pour un plein de 60 litres, avait-il précisé dans les colonnes du Parisien. Depuis, le dispositif a évolué pour finalement atteindre 18 centimes d'euros par litre de carburant, soit une économie pouvant atteindre 11 euros par plein. Avec un tarif aux alentours de 2 euros le litre, le plein passerait ainsi de 120 euros à 109 euros environ.