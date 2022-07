Loi pouvoir d'achat : les mesures phares, pourquoi ça bloque à l'Assemblée

LOI POUVOIR D'ACHAT 2022. À partir de ce lundi 18 juillet 2022, la loi "pouvoir d'achat" est débattu à l'Assemblée nationale. Des débats houleux se sont engagés. On vous détaille les enjeux.

[Mis à jour le 18 juillet 2022 à 19h34] La loi pouvoir d'achat est enfin à l'étude à l'Assemblée nationale. Ce lundi 18 juillet 2022, les débats ont commencé au sein de l'hémicycle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les discussions risquent de durer. L'un des points d'achoppement du jour a été celui des primes promises par la majorité présidentielle, dans le cadre de cette nouvelle norme. La Nupes, par la voix d'Adrien Quatennens prône, plutôt, une augmentation des salaires : "Nous sommes là sur l'essentiel, le partage de la valeur. Ce ne sont pas des primes, ce sont des augmentations de salaires, offrir les conditions aux travailleurs d'une vie digne et de vivre de leur travail." De même François Ruffin (LFI) a fustigé Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui présentait le projet de loi, le traitant de "meilleur des menteurs", et regrettant, à son tour, qu'il n'y est "rien sur les salaires" : "Vous jouez les Ponce Pilate en revoyant ça à la négociation des branches, mais la négociation de branches, ça fait deux ans dans tous ces métiers-là qu'elle patine et que vous n'avez rien fait pour la faire avancer."

On commence à en prendre l'habitude, mais un jeu de billard à trois bandes s'est une nouvelle fois installé dans l'Assemblée. Si le groupe du Rassemblement national regrette que les propositions d'Emmanuel Macron n'aillent pas assez loin, ils ont attaqué l'union de la gauche, l'accusant de ne pas penser aux Français. Marine Le Pen a profité de son temps de parole pour critiquer vivement le projet de loi : "Finalement, la pauvreté du texte que vous nous présentez démontre que cette posture n'était que du cynisme, vos mesures, simples transpositions du projet présidentiel d'Emmanuel Macron, apparaît donc injuste, inefficace et déjà obsolète. Obsolète à l'image d'Emmanuel Macron, qui souffre d'une forme grave de déni présidentiel, prisonnier d'un palais où il pense encore tout commander, alors que le peuple l'a mis en minorité à l'Assemblée nationale." Mais, pour finir, elle a indiqué que son groupe voterait "l'essentiel des mesures" que proposera le gouvernement, dans un élan constructif comme l'ont demandé les Français, selon elle. En moins grand nombre que les autres députés d'opposition, les députés Les Républicains se sont, quant à eux, attachés à étendre la possibilité d'accès à la fameuse prime Macron, en question ce jour. Les amendements déposés en ce sens ont été rejetés.

Les primes ne sont pas idéales, mais pour des millions de Français, c'est quand même une augmentation de leur pouvoir d'achat. Je dis aux députés LFI : pensez à l'intérêt des salariés et des Français, ne soyez pas sectaires comme ce gouvernement. #PJLPouvoirDAchat #DirectAN pic.twitter.com/DQTb3eVHgg — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 18, 2022

Dans un contexte de forte inflation renforcée par la guerre en Ukraine, le gouvernement met sur la table une série de mesures de revalorisation des minimas sociaux, mais aussi des pensions de retraite, des APL et du point d'indice. Le projet de loi pouvoir d'achat prévoit également l'encadrement provisoire des prix de l'énergie et des loyers. Voici l'essentiel des mesures présentées jeudi 7 juillet.

Revalorisation des prestations sociales

La revalorisation de 4% des minimas sociaux : cette hausse concerne le Revenu d'activité solidaire (RSA), l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) et l'Allocation solidarité personnes âgées (Aspa).

L'indexation des retraites sur l'inflation : les pensions de base se verront immédiatement revalorisée de 4%, tandis qu'une pension de retraite minimum sera fixée à 1 100 euros.

Aides ciblées aux dépenses contraintes

Une hausse des Aides au logement (APL) de 3,5% et la mise en place d'un bouclier sur les loyers, visant à limiter leur hausse à un maximum de 3,5% jusqu'au deuxième trimestre 2023.

Un chèque alimentaire à destination des 9 millions de foyers les plus modestes, d'une valeur de 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge.

Plusieurs mesures de soutien face à la hausse du carburant : la remise carburant de 18 centimes par litre, mise en place en avril, sera prolongée telle quelle jusqu'à fin aout, après quoi elle devrait progressivement baisser jusqu'à disparaitre en décembre. Elle sera remplacée par une "indemnité carburant travailleurs", dont tous les salariés allant au travail en voiture pourront faire la demande dès octobre : celle-ci ira de 100 à 200€, avec une majoration pour les travailleurs vivant à plus de 30km de chez eux. Le projet prévoit aussi une hausse du plafond de la "prime de transport individuel défiscalisée" : versée par les employeurs aux salariés utilisant leur voiture pour se rendre au travail, le plafond de cette prime pourrait passer de 200 à 400 euros.

Le prolongement du "bouclier tarifaire" : mise en place à l'automne 2021, cette mesure sera prolongée jusqu'à fin 2022 et prévoit le gel du prix du gaz et la limitation du prix de l'électricité en-dessous de 4% de hausse. Bruno Le Maire a promis qu'il n'y aurait "aucun rattrapage" début 2023.

Revalorisation du travail

La hausse de 4% de la prime d'activité, versée aux travailleurs ayant des bas revenus.

Le dégel du point d'indice des fonctionnaires : une revalorisation de 3,5% du point a été appliquée dès le 1e juillet.

Le triplement de la prime Macron : cette "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisée et désocialisée" est versée par l'employeur au salarié sur la base du volontariat, et était jusqu'alors plafonnée à 1000. Elle pourrait désormais atteindre 3000 euro. Pour les entreprises ayant signé un accord d'intéressement et les entreprises de moins de 50 salariés, le plafond de la prime passerait de 2000 à 6000 euros.​​​​​​ Par ailleurs, le entreprises pourront fractionner le versement sur l'année.

Une baisse des cotisations des travailleurs indépendants, qui bénéficierait à deux tiers d'entre eux.

La simplification des accords d'intéressement par décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Le montant du point d'indice de la fonction publique est totalement gelé depuis 2017. En effet, depuis plus de 5 ans, aucune hausse généralisée de la rémunération des agents publics n'a eu lieu. Seule quelques hausses catégorielles ont été mises en place par Emmanuel Macron depuis son élection comme Président de la République en 2017. Mais dès cette année, le point d'indice de la fonction publique va connaître une nouvelle augmentation ! Une hausse qui devrait se situer entre 1% et 4%. Pour rappel, une augmentation généralisée de 1% coûterait 2 milliards d'euros par an à l'Etat. Les différents syndicats réclamaient eux une hausse entre 3% et 20%. Le montant définitif de la hausse du point d'indice sera connu le mardi 28 juin 2022.

Quelles mesures propose l'opposition pour le pouvoir d'achat ?

Mardi 5 juillet, les députés de la Nouvelle union populaire écologique et sociale ont présenté leur propre proposition de loi sur le pouvoir d'achat, devançant le texte préparé par le gouvernement. Les propositions de la Nupes reprennent les principaux points du programme commun élaboré pendant la campagne des législatives : hausse du smic à 1 500 euros net, blocage des prix des produits de première nécessité et de l'énergie, revalorisation de 10% des aides au logement (APL) et du point d'indice des fonctionnaires. Pour financer ces mesures, la Nupes propose une taxation exceptionnelle sur les "super-profits" de plusieurs grandes entreprises. La coalition des gauches devrait tenter d'insérer ces propositions au projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement, sous la forme d'amendements.

Pour leur part, les députés LR ont également fait parvenir à Matignon en début de semaine leurs propositions pour le pouvoir d'achat. Ils proposent par exemple que le pris de l'essence soit garanti à 1,50 euros par litre, mais aussi une baisse de la CSG (cotisation sociale générale) sur les retraites aisées visant à contrebalancer les hausses précédentes, ou encore une baisse générale des cotisations des salariés visant à rehausser les salaires nets.

Le projet de loi pouvoir d'achat était une promesse de campagne du gouvernement avant les législatives. Il n'est finalement arrivé que jeudi 7 juillet en Conseil des ministres. Son examen à l'Assemblée nationale commencera le 18 juillet. Le texte, très dense et riche en points controversés, devrait cependant faire l'objet de longs débats dans le nouvel hémicycle. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, confiait le 3 juillet sur France 3 espérer voir l'adoption du texte "avant la fin du mois de juillet, début août maximum", pour une entrée en vigueur de la plupart des mesures à la rentrée de septembre.