Loi pouvoir d'achat : prime Macron, AAH... Ce que contient le texte voté à l'Assemblée

LOI POUVOIR D'ACHAT 2022. Après des heures de débats houleux, le projet de loi pouvoir d'achat a été massivement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Découvrez ce qu'il contient.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 14h46] Cette semaine, l'Assemblée nationale se prononçait concernant de nombreux amendements dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat, porté par le chef de l'Etat Emmanuel Macron et la Première ministre Elisabeth Borne. Plusieurs mesures phares ont donc été soumises au vote des députés des différents groupes politiques. Malgré d'extrêmes divergences et certains débats houleux dans l'hémicycle, tout ce petit monde s'est accordé en votant le texte final avec 341 voix pour, 21 abstentions et 116 voix contre au petit matin, ce vendredi 22 juillet 2022. Voici ce que contient le projet final, qui sera examiné en Commission des finances, lundi 25 juillet 2022 au Sénat :

Triplement du plafond la prime Macron : cette "prime de partage de la valeur" est versée par l'employeur au salarié sur la base du volontariat, et était jusqu'alors plafonnée à 1000. Elle pourrait désormais atteindre 3000 euros. Pour les entreprises ayant signé un accord d'intéressement et les entreprises de moins de 50 salariés, le plafond de la prime passerait de 2000 à 6000 euros.​​​​​​ Par ailleurs, le entreprises pourront fractionner le versement sur l'année. Et petite nouveauté, pour un employeur qui aurait déjà versé une prime de 2 000 euros en début d'année, il sera possible d'en verser une seconde entre le 1er août et le 31 décembre. Autrement dit, un salarié pourra recevoir jusqu'à 8 000 euros de prime Macron en 2022.

Augmentation des prestations sociales : cette hausse concerne le Revenu d'activité solidaire de 4% (RSA), l'Allocation pour le logement de 3,5% (APL) et l'Allocation solidarité personnes âgées de 4% (Aspa).

Augmentation des retraites : L'Assemblée nationale a voté en faveur de l'augmentation des retraites, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Une revalorisation de 4% sera don appliquée à compter du 1er juillet 2022. Dans les faits, la hausse ne sera effective qu'en août, avec effet rétroactif au 1er juillet. Gérées par les partenaires sociaux, les retraites complémentaires ne bénéficieront pas de l'augmentation de 4% ! Ici, aucun chiffre officiel n'est encore sorti, mais elles devraient tout de même bénéficier d'une revalorisation au mois d' octobre prochain .

Déconjugalisation de l'AAH : Les députés ont voté en faveur de la déconjugalisation de l'AAH, mercredi soir à l'Assemblée nationale. Une bonne nouvelle pour la grande majorité des bénéficiaires qui représente 1,2 million de personnes en France, dont 270 000 sont en couple. Autrement dit, elle ne sera plus calculée selon le principe de conjugalité, mais sur les seuls revenus de la personne atteinte d'un handicap. La déconjugalisation devrait être mise en place à compter du 1er octobre 2023.

Le projet de loi pouvoir d'achat était une promesse de campagne du gouvernement avant les législatives. Il n'est finalement arrivé que le jeudi 7 juillet en Conseil des ministres. Son examen à l'Assemblée nationale a commencé le 18 juillet. Le texte, très dense et riche en points controversés, a fait l'objet de longs débats houleux, d'interruptions et diverses invectives de la part des différents groupes d'opposition, notamment. Cependant, l'Assemblée nationale a voté, peu avant 6 heures du matin, vendredi 22 juillet, le texte du projet de loi pouvoir d'achat en première lecture. Ce texte comprenant quelques 80 amendements sera examiné en Commission des finances, lundi 25 juillet 2022 au Sénat.

Le montant du point d'indice de la fonction publique est totalement gelé depuis 2017. En effet, depuis plus de 5 ans, aucune hausse généralisée de la rémunération des agents publics n'a eu lieu. Seule quelques hausses catégorielles ont été mises en place par Emmanuel Macron depuis son élection comme Président de la République en 2017. Mais dès cette année, le point d'indice de la fonction publique va connaître une nouvelle augmentation de 4% à compter du 1e juillet. En réalité, cette hausse ne sera visible qu'à compter du mois d'août, avec effet rétroactif au 1er juillet. Les différents syndicats réclamaient eux une hausse entre 3% et 20%.