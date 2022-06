Loi pouvoir d'achat : prime Macron, réforme des retraites... Ce qu'elle devrait contenir

LOI POUVOIR D'ACHAT. Le projet de loi pouvoir d'achat devrait voir le jour après les élections législatives. Prime Macron, réforme des retraites, bouclier tarifaire... Les mesures qu'il devrait contenir.

[Mis à jour le 1er juin 2022 à 14h25] Les élections législatives des 12 et 19 juin prochains se rapprochent, et le projet de loi pouvoir d'achat avec ! En effet, si le groupe LREM obtient la majorité à l'Assemblée nationale, tout devrait se passe "comme prévu" pour Emmanuel Macron et son gouvernement pour faire entrer en vigueur la petite dizaine de mesures qui compose le projet de loi pouvoir d'achat. Prime Macron, indexation des retraites sur l'inflation ou encore prolongation du bouclier tarifaire, les idées ne manquent pas pour tenter de lutter face à l'inflation et donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des ménages français. Le texte, lui, devrait être présenté le 29 juin prochain, comme l'a annoncé Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement. La nécessité première est de répondre aux "urgences des Français" d'après les mots de la Première ministre Elisabeth Borne.

Les propositions ne manquent pas, mais la promulgation de cette loi devrait encore se faire attende. Pourquoi ? Tout simplement car la nouvelle Assemblée nationale n'est pas encore formée. Pour l'heure, ce projet reste à prendre avec des pincettes. Il est totalement suspendu aux résultats des élections législatives de juin prochain. En effet, la floppée de mesures promises par Emmanuel Macron et son gouvernement reste soumise à la dynamique qui se dégagera du scrutin. La République En Marche et son rassemblement "Ensemble !" obtiendra-t-elle la majorité ? Voilà la principale interrogation. Si ce n'est pas le cas, le projet pourrait être largement remis en cause, voire totalement abandonné. En cas de cohabitation, il pourrait être difficile pour le chef de l'Etat d'imposer ce projet à son Premier ministre et de le faire voter par une assemblée divisée. Réponse le 19 juin prochain lors du second tour des élections législatives.

La hausse des prix à la consommation devrait se poursuivre dans les mois à venir. L'Insee prévoit une hausse entre 5% et 5,4% en mai prochain, de quoi pousser le gouvernement à agir, en proposant une salve de mesures pour tenter de soutenir les ménages modestes et les bas salaires. Dans ce sens, plusieurs propositions déjà évoquées par l'exécutif depuis de nombreuses semaines devraient bel et bien entrer en vigueur. Les voici :

Chèque alimentaire : son montant pourrait atteindre 60 euros et devrait profiter aux jeunes de 18 à 25 ans, ainsi qu'aux familles modestes avec des enfants. La mesure pourrait concerner 8 millions de personnes en France avec l'objectif de permettre aux bas salaires de consommer français, bio, et de préférence en circuits courts.

Prime Macron : le chef de l'Etat entend bien tripler le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour atteindre jusqu'à 6 000 euros dans certains cas. Elle concerne les salariés dont le salaire n'excède pas 3x le Smic.

RSA : le revenu de solidarité active devrait être conditionné à un minimum d'activité de la part des bénéficiaires. La piste la plus probable reste les 20 heures de formation par mois. Une manière pour l'exécutif de favoriser le retour vers l'emploi.

Redevance tv : c'était une promesse de campagne la redevance audiovisuelle sera supprimée en 2022. Son montant était de 138 euros en métropole et 88 euros en Outre-mer pour chaque foyer disposant d'un téléviseur.

L'indexation des retraites sur l'inflation : En plus de l'instauration d'une retraite minimum de 1 100 euros, Emmanuel Macron souhaite indexer les pensions de retraites sur le niveau de l'inflation pour tenir compte de la forte hausse des prix qui devrait être durable.

Prime carburant : le gouvernement pourrait prolonger la remise de 18 centimes sur le litre de carburant, et même mettre en place une nouvelle aide, plus ciblée, pour ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail.

Comme l'a annoncé le porte parole de l'actuel gouvernement Gabriel Attal, les différentes mesures faisant partie de la loi pouvoir d'achat devraient être annoncées "à l'issue des élections législatives". Une manière de respecter le calendrier que s'était fixé Emmanuel Macron et ses différentes sorties médiatiques, annonçant régulièrement la mise en place de ces mesures d'ici à l'été. Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Une annonce du projet de loi pouvoir d'achat n'est donc pas à attendre avant, au minimum, le 20 juin prochain.