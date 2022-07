Loi pouvoir d'achat : que contient (vraiment) le projet ?

LOI POUVOIR D'ACHAT 2022. Porté par la Première ministre Elisabeth Borne, le projet de loi pouvoir d'achat sera examiné dès lundi 18 juillet à l'Assemblée. Salaires, fonctionnaires, carburant... Voici ce qu'il contient.

[Mis à jour le 15 juillet 2022 à 10h42] Dès le lundi 18 juillet 2022, le projet de loi pouvoir d'achat porté par la Première ministre Elisabeth Borne sera examiné de près à l'Assemblée nationale, de manière à éclaircir toutes les zones d'ombre. Les débats s'annoncent houleux, et les négociations d'une rare intensité. Pour rappel, ce projet souhaité par le gouvernement en place se décline en trois volets. Une revalorisation des prestations sociales d'abord, qui comprend notamment une hausse du RSA, des pensions de retraite ou encore de l'allocation adultes handicapés (AAH). Deuxième volet : la mise en place d'aides spécifiques sur les dépenses contraintes liées à la hausse des prix du carburant, du logement et de l'alimentation : "indemnité carburant travailleur", hausse des APL, bouclier sur les loyers ou encore chèque alimentaire, désormais transformé en "aide alimentaire d'urgence" qui sera versée dès la rentrée 2022. Dernier volet : une revalorisation des revenus nets de ceux qui travaillent, par une hausse de la prime d'activité, une baisse des cotisations des indépendants, ou encore un soutien à l'intéressement et à la participation dans les entreprises. Le coût de ces nouvelles mesures est estimé à 25 milliards d'euros.

Et pour rentrer dans le détail, s'il y a un pan de ce projet qui a beaucoup fait réagir ces dernières semaines, c'est bien le salaire des fonctionnaires. Effectivement, le point d'indice de la fonction publique a été dégelé pour la première fois depuis 2017 ! Les agents publics verront cette année leur salaire augmenter de 3,5% pour tenir compte de l'inflation. La revalorisation prendra effet au mois d'août, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022. C'est la hausse la plus importante depuis 37 ans, dans un secteur malade, notamment chez les enseignants qui peinent à recruter. Un mal profond qui peut s'expliquer par le niveau de rémunération. C'est pourquoi, dès septembre 2022, des travaux de concertation seront engagés entre les syndicats et les représentants des employeurs pour tenter de parvenir à un accord, notamment sur l'attractivité des carrières et les progressions de carrière. Du côté de l'opposition, cette augmentation du point d'indice des fonctionnaires est jugée largement insuffisante, Jean-Luc Mélenchon et la Nupes réclamaient une hausse nette de 10%.

Dans un contexte de forte inflation renforcée par la guerre en Ukraine, le gouvernement met sur la table une série de mesures de revalorisation des minimas sociaux, mais aussi des pensions de retraite, des APL et du point d'indice. Le projet de loi pouvoir d'achat prévoit également l'encadrement provisoire des prix de l'énergie et des loyers. Voici l'essentiel des mesures présentées jeudi 7 juillet.

Revalorisation des prestations sociales

La revalorisation de 4% des minimas sociaux : cette hausse concerne le Revenu d'activité solidaire (RSA), l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) et l'Allocation solidarité personnes âgées (Aspa).

L'indexation des retraites sur l'inflation : les pensions de base se verront immédiatement revalorisée de 4%, tandis qu'une pension de retraite minimum sera fixée à 1 100 euros.

Aides ciblées aux dépenses contraintes

Une hausse des Aides au logement (APL) de 3,5% et la mise en place d'un bouclier sur les loyers, visant à limiter leur hausse à un maximum de 3,5% jusqu'au deuxième trimestre 2023.

Un chèque alimentaire à destination des 9 millions de foyers les plus modestes, d'une valeur de 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge.

Plusieurs mesures de soutien face à la hausse du carburant : la remise carburant de 18 centimes par litre, mise en place en avril, sera prolongée telle quelle jusqu'à fin aout, après quoi elle devrait progressivement baisser jusqu'à disparaitre en décembre. Elle sera remplacée par une "indemnité carburant travailleurs", dont tous les salariés allant au travail en voiture pourront faire la demande dès octobre : celle-ci ira de 100 à 200€, avec une majoration pour les travailleurs vivant à plus de 30km de chez eux. Le projet prévoit aussi une hausse du plafond de la "prime de transport individuel défiscalisée" : versée par les employeurs aux salariés utilisant leur voiture pour se rendre au travail, le plafond de cette prime pourrait passer de 200 à 400 euros.

Le prolongement du "bouclier tarifaire" : mise en place à l'automne 2021, cette mesure sera prolongée jusqu'à fin 2022 et prévoit le gel du prix du gaz et la limitation du prix de l'électricité en-dessous de 4% de hausse. Bruno Le Maire a promis qu'il n'y aurait "aucun rattrapage" début 2023.

Revalorisation du travail

La hausse de 4% de la prime d'activité, versée aux travailleurs ayant des bas revenus.

Le dégel du point d'indice des fonctionnaires : une revalorisation de 3,5% du point a été appliquée dès le 1e juillet.

Le triplement de la prime Macron : cette "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisée et désocialisée" est versée par l'employeur au salarié sur la base du volontariat, et était jusqu'alors plafonnée à 1000. Elle pourrait désormais atteindre 3000 euro. Pour les entreprises ayant signé un accord d'intéressement et les entreprises de moins de 50 salariés, le plafond de la prime passerait de 2000 à 6000 euros.​​​​​​ Par ailleurs, le entreprises pourront fractionner le versement sur l'année.

Une baisse des cotisations des travailleurs indépendants, qui bénéficierait à deux tiers d'entre eux.

La simplification des accords d'intéressement par décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Le montant du point d'indice de la fonction publique est totalement gelé depuis 2017. En effet, depuis plus de 5 ans, aucune hausse généralisée de la rémunération des agents publics n'a eu lieu. Seule quelques hausses catégorielles ont été mises en place par Emmanuel Macron depuis son élection comme Président de la République en 2017. Mais dès cette année, le point d'indice de la fonction publique va connaître une nouvelle augmentation ! Une hausse qui devrait se situer entre 1% et 4%. Pour rappel, une augmentation généralisée de 1% coûterait 2 milliards d'euros par an à l'Etat. Les différents syndicats réclamaient eux une hausse entre 3% et 20%. Le montant définitif de la hausse du point d'indice sera connu le mardi 28 juin 2022.

Quelles mesures propose l'opposition pour le pouvoir d'achat ?

Mardi 5 juillet, les députés de la Nouvelle union populaire écologique et sociale ont présenté leur propre proposition de loi sur le pouvoir d'achat, devançant le texte préparé par le gouvernement. Les propositions de la Nupes reprennent les principaux points du programme commun élaboré pendant la campagne des législatives : hausse du smic à 1 500 euros net, blocage des prix des produits de première nécessité et de l'énergie, revalorisation de 10% des aides au logement (APL) et du point d'indice des fonctionnaires. Pour financer ces mesures, la Nupes propose une taxation exceptionnelle sur les "super-profits" de plusieurs grandes entreprises. La coalition des gauches devrait tenter d'insérer ces propositions au projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement, sous la forme d'amendements.

Pour leur part, les députés LR ont également fait parvenir à Matignon en début de semaine leurs propositions pour le pouvoir d'achat. Ils proposent par exemple que le pris de l'essence soit garanti à 1,50 euros par litre, mais aussi une baisse de la CSG (cotisation sociale générale) sur les retraites aisées visant à contrebalancer les hausses précédentes, ou encore une baisse générale des cotisations des salariés visant à rehausser les salaires nets.

Le projet de loi pouvoir d'achat était une promesse de campagne du gouvernement avant les législatives. Il n'est finalement arrivé que jeudi 7 juillet en Conseil des ministres. Son examen à l'Assemblée nationale commencera le 18 juillet. Le texte, très dense et riche en points controversés, devrait cependant faire l'objet de longs débats dans le nouvel hémicycle. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, confiait le 3 juillet sur France 3 espérer voir l'adoption du texte "avant la fin du mois de juillet, début août maximum", pour une entrée en vigueur de la plupart des mesures à la rentrée de septembre.