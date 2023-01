"Augmentation des retraites 2023 : une pension minimum à 1 200 euros avec la réforme ?"

AUGMENTATION RETRAITE. La réforme des retraites 2023 contient bel et bien une revalorisation de la retraite minimum. Cette dernière sera relevée dès le 1er septembre prochain.

[Mis à jour le 12 janvier 2023 à 08h06] Ce début du mois de janvier marque une actualité assez intense pour les pensions de retraite. En effet, le projet de réforme des retraites, présente mardi 10 janvier, a dévoilé le relèvement du minimum retraite, pour permettre aux séniors les plus modestes de vivre plus dignement. Cette retraite minimum augmentera donc de 100 euros à compter du mois de septembre 2023, pour atteindre quasiment 1 200 euros, comme annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne. Soit 85% du Smic. Cette revalorisation concerne à la fois les retraités qui prennent leur retraite à ce moment-là, et les futurs retraités. Attention, pour bénéficier de l'amélioration du dispositif, il convient de justifier d'une carrière complète, ainsi que d'avoir cotisé suffisamment de trimestres (172 avec la réforme).

Ce projet intervient quelques jours après une revalorisation des pensions de base du régime général de retraite. Au 1er janvier 2023, les pensions de retraite ont connu leur troisième augmentation en moins d'un an. La hausse s'élevait à +0,8% pour les retraités affiliés aux caisses suivantes : la CNAV, CNRACL, SRE, CNAVPL, la retraite de droit propre, les pensions de réversion l'ASPA ou encore l'ASI. Au total, pas moins de 14 millions de séniors sont concernés par le dispositif. Vous souhaitez connaître le réel impact sur vos finances personnelles ? Voici le gain net, en fonction de votre retraite de base :

Retraite de base de 800 euros : 6,40 euros/mois

Retraite de base de 1 000 euros : 8 euros/mois

Retraite de base de 1 500 euros : 12 euros/mois

Retraite de base de 2 000 euros : 16 euros/mois

Retraite de base de 2 200 euros : 17,60 euros/mois

Retraite de base de 2 500 euros : 20 euros/mois

Les pensions de retraite du régime de base ont connu leur troisième augmentation en un an, dimanche 1er janvier 2023. Cette fois, la hausse a atteint 0,8%. Cette troisième hausse en un an fait partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) et permet aux séniors concernés d'empocher un gain supplémentaire de 12 euros par mois pour une retraite de 1 500 euros, ou encore 16 euros mensuels pour une pension de base de 2 000 euros.

Les retraités concernés sont ceux affiliés à l'une des caisses suivantes :

CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse)

(Caisse nationale d'assurance vieillesse) CNRACL (Caisse nationale des agents des collectivités locales)

(Caisse nationale des agents des collectivités locales) SRE (Service des retraites de l'Etat)

(Service des retraites de l'Etat) CNAVPL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales)

(Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) Complémentaires des contractuels publics (Ircantec)

(Ircantec) Régimes spéciaux (SNCF…)

(SNCF…) Indépendants (SSI)

Les bénéficiaires de la retraite de droit propre, des pensions de réversion, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ainsi que de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont aussi concernés.

Après les hausses successives de 1,1% en janvier 2022, puis 4% en juillet dernier, les pensions de retraites du régime de base ont connu une nouvelle augmentation, dimanche 1er janvier 2023. Attention, le versement sur votre compte en banque, lui, ne sera effectif qu'à partir du mois de février 2023.

Voici le calendrier de la revalorisation des retraites depuis septembre 2022 :

9 septembre 2022 : hausse de 4% pour les retraites du régime de base

: hausse de 4% pour les retraites du régime de base 28 septembre 2022 : hausse de 4% pour les retraités de la fonction publique d'Etat

: hausse de 4% pour les retraités de la fonction publique d'Etat 29 septembre 2022 : hausse de 4% pour les retraités de la fonction publique hospitalière

: hausse de 4% pour les retraités de la fonction publique hospitalière 1er novembre 2022 : hausse de 5,12% pour les complémentaires Agirc-Arrco

: hausse de 5,12% pour les complémentaires Agirc-Arrco 27 janvier 2023 : versement de la hausse de 0,8% pour les affiliés à la CNRACL

: versement de la hausse de 0,8% pour les affiliés à la CNRACL 30 janvier 2023 : versement de la hausse de 0,8% pour les retraités de la fonction publique

: versement de la hausse de 0,8% pour les retraités de la fonction publique 9 février 2023 : versement de la hausse de 0,8% pour les affiliés à la CNAV et MSA

Les règles en matière d'augmentation des retraites complémentaires (Agirc-Arrco par exemple) diffèrent de celles des retraites de base. Ces retraites complémentaires sont calculées à partir du nombre de points acquis au cours de la carrière, auquel on multiplie une valeur du point. Ensuite, les partenaires sociaux décident d'une éventuelle revalorisation de la valeur de ce point.

Pour tenter de compenser l'inflation galopante constatée ces derniers mois, les pensions de retraite complémentaires ont augmenté de 5,12% depuis le 1er novembre 2022. La décision a été prise lors du Conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, le 6 octobre dernier, en présence des organisations patronales et syndicales. La valeur de service du point Agirc-Arrco a été pour sa part fixée à 1 349,80 euros, contre 1 284,10 euros auparavant. Le coût de ce dispositif est estimé à 4,5 milliards d'euros sur un an. Cette hausse a été décidée sur la base d'une hausse du salaire moyen de 4,82%, à laquelle s'ajoute un rattrapage de +0,1% au titre de l'inflation constatée en 2021. Les partenaires sociaux ont décidé d'accorder au Conseil d'administration une marge de manœuvre supplémentaire de +0,2%, compatible avec la trajectoire financière du régime.

La pension de retraite globale des fonctionnaires est constituée en majorité de la retraite de base. Un régime complémentaire, la "retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)" existe également, mais n'est pas concerné par la revalorisation de 0,8% des pensions de retraite. Le régime a toutefois revalorisé son point de 5,7% au premier janvier 2023.

Les anciens agents de la fonction publique d'Etat, qui relèvent du SRE, ont donc vu leur pension de base augmenter de 0,8% et leur pension complémentaire de 5,7% le 1er janvier 2023.