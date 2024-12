Augmentation des retraites : quelle hausse le 1er janvier ?

AUGMENTATION RETRAITE. Compte-tenu du contexte politique, voici à quoi s'attendre pour le montant des pensions de retraite d'ici quelques semaines.

C'est LE sujet brulant du moment. Quelle sera la hausse des pensions de retraite au 1er janvier 2025 ? Initialement, le gouvernement souhaitait reporter l'augmentation au 1er juillet. Finalement, un premier accord a été trouvé pour une revalorisation partielle au 1er janvier, puis une seconde au cours de l'été, mais pas pour tous les retraités. Un versement exceptionnel complémentaire est aussi envisagé au 1er juillet.

Mais cette formule ne met pas tout le monde d'accord : seul les partis du gouvernement (Renaissance-ex-LREM-, MoDem, Horizons, LR) sont pour, mais pas le RN, ni la gauche. Conséquence, une motion de censure est en passe d'être adoptée. Pour les retraités, cela ne sera pas sans conséquences.

Mais nos ainés pourraient tirer profit de ce chamboulement politique et sortir comme les grands gagnants de la séquence puisque, si le budget est rejeté et que le gouvernement est renversé, ce sont les dispositions prévues dans le droit commun qui s'appliquent, à savoir une hausse automatique des pensions de base du niveau de l'inflation, dès le 1er janvier. Soit autour de 2%, pour tout le monde, bien plus que les 0,8% initialement programmés.

Cette augmentation s'appliquerait uniquement sur la pension de base, versée par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV) et non pas sur les retraites complémentaires. Elle concernerait également le minimum vieillesse et l'allocation veuvage.