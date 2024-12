Augmentation des retraites : voici le montant des pensions au 1er janvier, une hausse plus élevée "grâce" à la censure

Les pensions de retraite vont augmenter plus que prévu à compter du 1er janvier, en raison de la censure du gouvernement. Voici ce qui va se passer pour les retraités.

C’était attendu, c’est désormais confirmé : Michel Barnier et son gouvernement viennent d’être renversés après l’adoption d’une motion de censure par plus de la moitié des députés. Conséquence directe : tous les textes de loi qui étaient en cours de discussions tombent à l’eau et sont abandonnés. Ce n’est pas sans conséquences sur les finances des Français, notamment celles des retraités.

Pourtant, pour les 18 millions d’aînés qui ne travaillent plus et qui reçoivent une pension tous les mois, ce big bang politique leur sera finalement… bénéfique ! En effet, les retraités vont pouvoir tirer profit de cette censure. Grâce à cela, leurs pensions vont augmenter plus que ce qui était initialement prévu et, surtout, plus tôt que programmé.

En raison d’un micmac législatif, tous les retraités verront leur pension de base versée par la Carsat augmenter du niveau de l’inflation, autour de 1,6%, dès le passage à la nouvelle année. Adieu donc la revalorisation de deux fois 0,8%, en deux temps, assortie d’une prime. Exit la complexité, l’affaire est désormais plus claire et simple. Et tant pis pour les économies que cela devait générer.