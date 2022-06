"Point d'indice : le dégel acté ! Ce qui vous attend au 1er juillet"

AUGMENTATION POINT D'INDICE. Le point d'indice des fonctionnaires va augmenter à compter de ce vendredi 1er juillet 2022. Pour qui ? Quel gain ? On fait le point.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 15h33] Pour tenir compte de l'inflation (5,2% en mai sur un an), le point d'indice des fonctionnaires va augmenter de 3,5% à partir du vendredi 1er juillet 2022 ! Plus que quelques heures à patienter avant la mise en œuvre pour l'ensemble des fonctionnaires. En effet, même les contractuels sont concernés par cette hausse historique. Une telle revalorisation n'avait pas eu lieu depuis plus de 37 ans en France. Elle vient s'ajouter à 1,5% d'augmentation moyenne dans la fonction publique. De facto, les fonctionnaires devraient observer une augmentation de 5% sur leur fiche de paie. Ce coup de pouce sera visible au mois d'août avec effet rétroactif au 1er juillet, le temps que les logiciels "se mettent en place" d'après le ministre. Mais alors, combien allez-vous gagner avec l'augmentation de 3,5% ? Voici le gain qui sera visible sur votre fiche de paie d'août 2022 :

Secrétaire de mairie (15 ans d'expérience) : 687 euros de gain annuel

: 687 euros de gain annuel Gardien de la paix (15 ans d'ancienneté) : 822 euros de gain annuel

: 822 euros de gain annuel Infirmier anesthésiste (8 ans d'expérience) : 1 093 euros de gain annuel

: 1 093 euros de gain annuel Sage femme (milieu de carrière) : 1 330 euros de gain annuel

Le point d'indice n'avait pas été revalorisé depuis 2017 et une hausse de 1,2% sous la présidence de François Hollande. Cette hausse constitue également la plus importante augmentation du point d'indice depuis 37 ans. La CGT juge d'ores et déjà cette augmentation insuffisante, elle réclamait une hausse nette de 10%. La CDTC, elle, réclamait une revalorisation plus agressive à hauteur de 20%. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la Nupes et ex-leader LFI proposait lui une augmentation de 10%. Pour rappel, le point d'indice sert de base de calcul pour le salaire brut de la fonction publique. Les différents syndicats de fonctionnaires réclamaient, eux, des augmentations du point d'indice assez différentes depuis plusieurs mois.

Le montant du point d'indice de la fonction publique est totalement gelé depuis 2017. En effet, depuis plus de 5 ans, aucune hausse généralisée de la rémunération des agents publics n'a eu lieu. Seule quelques hausses catégorielles ont été mises en place par Emmanuel Macron depuis son élection comme Président de la République en 2017. Pour l'heure, la valeur de ce point d'indice est de 4,68 euros. Autrement dit, une valeur annuelle de traitement de 5 623,23 euros.

L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% est actée depuis le mardi 28 juin, annoncée par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini au cours d'une conférence sociale. Le dégel du point d'indice, qui sert de base dans le calcul des agents public fera partie du projet de loi pouvoir d'achat. Comme depuis sa mise en place, le point d'indice doit tenir compte de l'inflation pour permettre aux salaires des fonctionnaires de suivre l'évolution de la hausse des prix à la consommation (5,2% d'inflation en mai 2022 sur un an).

Problème, ce point d'indice a été gelé entre 2010 et 2017. Un dégel a eu lieu sous François Hollande, le point d'indice a alors augmenté de 0,6% au 1er juillet 2016 et 0,6% à nouveau au 1er février 2017. Juillet 2022 marque donc la première hausse du salaire des fonctionnaires depuis cinq ans. Du côté des syndicats de fonctionnaires, l'augmentation réclamée était de l'ordre de 10%, notamment du côté de la CGT. D'une part, pour compenser les effets néfastes de l'inflation, mais également pour compenser les pertes des fonctionnaires liées au gel du point en 2010. Elle n'aura pas été entendue.

La valeur du point d'indice s'élève à 4.68602 euros depuis le 1er février 2017 pour une valeur annuelle du traitement de 5 623,23 euros. A noter, ce chiffre est en hausse constante depuis le 1er mars 1995.

Le dégel du point d'indice paraît comme indispensable pour une profession qui souffre de sa réputation, et qui ne parvient pas à recruter suffisamment. De plus, certains agents publics n'ont pas bénéfice des mesures catégorielles prises par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat préférant des mesures de revalorisations plus générales, avant de changer d'avis récemment sur ce fameux point d'indice.