Indemnité carburant : quelle est cette nouvelle aide pour les travailleurs ?

INDEMNITE CARBURANT. Bruno Le Maire a détaillé la nouvelle aide voulue par le gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat de nombreux automobilistes : une indemnité carburant qui serait versée uniquement aux personnes utilisant leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Voici ce que l'on sait déjà.

|Mis à jour le 7 juillet 2022 à 11h14] Ce devrait être l'un des points marquants du projet de loi pouvoir d'achat présenté ce jeudi en conseil des ministres, au lendemain de la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale : la nouvelle indemnité carburant. Après la remise carburant de 18 centimes en vigueur depuis le printemps et jusqu'à la fin de l'été, le gouvernement planche sur cette nouvelle aide, plus ciblée et moins coûteuse que la remise valable pour tous.

Le texte devrait ensuite être débattu à l'Assemblée nationale dès le 18 juillet prochain, lors d'une séquence très attendue tant les oppositions sont divisées sur cette loi pouvoir d'achat. Dans ce cadre, Bruno Le Maire avait déjà évoqué une possible aide réservée aux travailleurs et gros rouleurs, il en a présenté les contours le 7 juillet 2022 au micro d'Europe 1. Date d'entrée en vigueur, principe, bénéficiaires, on fait le point sur ce que l'on sait déjà sur cette nouvelle indemnité carburant.

Bruno Le Maire a évoqué la date du 1er octobre 2022 comme possible date d'entrée en vigueur de ce dispositif. "Dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburants pour les travailleurs", a expliqué le ministre de l'Economie. L'objectif est de progressivement substituer ce dispositif à la remise de 18 centimes valable depuis le 1er avril dernier et perçu par Bruno Le Maire comme une aide d'"urgence", "massive" mais qui doit désormais laisser la place à un "dispositif plus ciblé". Cette remise carburant de 18 centimes pour tous aurait vocation à disparaître d'ici la fin de l'année 2022.

Quel sera le montant de cette indemnité carburant ?

Les contours de ce nouveau dispositif sont encore flous. Lundi 4 juillet, un représentant de Bercy, interrogé par le journal Le Parisien, évoquait un versement "en une fois", avec un "montant fixe pour tous, que l'on fasse 5 km ou 30 km par jour pour aller travailler, et un bonus pour les gros rouleurs qui font plus de 12 000 km par an".

Qui bénéficiera de cette indemnité carburant ?

Bruno Le Maire l'admet, le choix fait par le gouvernement est "politique", celui de cibler les personnes qui travaillent et se rendent sur leur lieu de travail en voiture. Bruno Le Maire n'a pas évoqué de conditions de ressources ce 7 juillet mais le dispositif devrait tout de même comprendre des critères de revenus. Interrogé par Le Parisien le 4 juillet dernier, un fonctionnaire de Bercy évoquait ainsi le chiffre de "11 millions de foyers" concernés, soit les "salariés touchant jusqu'à 1600 euros nets environ par mois". Mais ce point ne serait pas encore totalement tranché et il faudra donc surveiller les prochaines mesures de la loi pouvoir d'achat et les possibles futurs décrets pour en savoir plus.

Contrairement à la remise carburant de 18 centimes qui était automatiquement prise en compte à la pompe, les automobilistes concernés devront cette fois faire une demande pour bénéficier de cette nouvelle aide. "Vous vous connectez sur le site internet, vous déclarez que vous avez une voiture, que vous en vous en servez pour aller à votre travail et vous touchez cette aide. Si vous êtes un gros rouleur, vous touchez une indemnité supplémentaire. L'objectif est très simple, c'est de couvrir quasiment l'intégralité de vos frais de carburant". Si le ministre de l'Economie n'a pas détaillé davantage le dispositif, on imagine qu'il faudra entrer l'adresse de votre domicile et celui de votre lieu de travail pour obtenir une estimation des distances parcourues dans le cadre professionnel et obtenir une aide adéquate. Les aides soignantes, indépendants et travailleurs itinérants seront aussi concernés.