"Prime carburant : abandonnée ? Qui serait concerné par "l'indemnité carburant" ?"

INDEMNITE CARBURANT. Ce dispositif d'indemnité carburant est l'une des pierres angulaires du projet de loi pouvoir d'achat actuellement débattu à l'Assemblée Nationale. Mais quel est le principe de cette sorte de "prime carburant" ? Qui pourra la toucher et quand ? On vous dit tout !

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 10h48] Le projet d'indemnité carburant est l'un des principaux volets de la loi pouvoir d'achat préparée par le gouvernement et actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Cette sorte de "prime carburant" a été dévoilée par le gouvernement mais se révèle soumise à de nombreuses conditions. Si l'exécutif souhaitait opter pour des dispositifs plus ciblés, il se heurte à de nombreuses critiques de l'opposition. Sur cette thématique du carburant, le gouvernement d'Elisabeth Borne se retrouve contraint de faire des compromis.

Selon La Tribune, il serait plutôt à droite, un accord étant en vue avec le groupe LR... Mais cet accord signerait en fait l'abandon du projet de prime carburant pour les gros rouleurs et ménages modestes au profit d'un prolongement de la ristourne de 18 centimes par litre en vigueur au moins jusqu'au 1er octobre ! Ce maintien de la remise de 18 centimes, mise en place au 1er avril dernier, était jusque là exclue par le gouvernement. "Je veux dire en toute transparence qu'on va aller vers des mécanismes qui vont plus cibler les gens qui en ont le plus besoin. Cela ne veut pas dire que les classes moyennes seront oubliées", avait ainsi souligné le président de la République Emmanuel Macron dans la traditionnelle interview télévisée du 14 juillet.

Pas question de plafonner le prix du carburant ou de baisser les taxes comme le souhaite une partie de l'opposition dont le parti LR. "Ca fait partie des lignes rouges, pourquoi ? Parce que ça fait exploser les dépenses publiques", avait surenchéri Bruno Le Maire au micro de RTL le 18 juillet dernier. Le cadre des finances publiques a été défini, nous devons voir 5% de déficit en 2022. Le cadre des finances publiques n'est pas négociable parce que ce serait mauvais pour nos compatriotes, nos enfants, et que cela alourdirait la charge de la dette. Je pense que les Républicains peuvent parfaitement l'entendre, et que nous pouvons progresser".

#pouvoirdachat - @BrunoLeMaire sur #RTL annonce une "prime de 100 à 300 " pour 11 à 12 millions de personnes qui travaillent et ont besoin de leur voiture. pic.twitter.com/opBQLDR3WV — RTL France (@RTLFrance) July 18, 2022

Si les classes modestes devraient ciblées, Bruno Le Maire avait pris l'exemple le 11 juillet dernier d'un "couple gagnant 3600 euros par mois et ayant deux enfants" comme futur bénéficiaire de cette prime carburant. "Des SMS et mails seront envoyés à ceux qui y auront droit", avait-il également glissé, interrogé par LCI mi-juillet. Si le texte promet d'âpres débats à l'Assemblée Nationale, cette sorte de prime carburant sera à n'en pas douter l'un des points centraux de ce projet destiné à contrer ou du moins limiter les effets de l'inflation.

Quel est le montant de la nouvelle indemnité carburant présentée par le gouvernement ?

Si un représentant de Bercy, interrogé par le journal Le Parisien, évoquait début juillet un versement "en une fois", avec un "montant fixe pour tous, que l'on fasse 5 km ou 30 km par jour pour aller travailler, et un bonus pour les gros rouleurs qui font plus de 12 000 km par an", la présentation du dispositif en conseil des ministres le 7 juillet dernier et les déclarations qui ont suivi ont permis d'en savoir plus sur ce projet de loi. Le gouvernement table sur plusieurs montants en fonction des revenus :

200 euros pour les personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR à retrouver sur votre déclaration d'impôts) est inférieur à 9400 euros,

100 euros pour ceux dont le revenu fiscal de référence se situe entre 9400 et 14 100 euros.

Une majoration sera possible pour les gros rouleurs si le lieu de travail se trouve "particulièrement éloigné" du domicile. Cette majoration pour les gros rouleurs sera de 50%.

Qui doit bénéficier de l'indemnité carburant ?

Bruno Le Maire l'admet, le choix fait par le gouvernement est "politique", celui de cibler les personnes qui travaillent et se rendent sur leur lieu de travail en voiture. Bruno Le Maire n'avait pas évoqué de conditions de ressources le 7 juillet au matin à l'antenne d'Europe 1 mais le dispositif devrait tout de même comprendre des critères de revenus, se basant sur le revenu fiscal de référence des ménages (voir ci-dessus dans la partie sur le montant). Interrogé par Le Parisien le 4 juillet dernier, un fonctionnaire de Bercy évoquait ainsi le chiffre de "11 millions de foyers" concernés, proche des 12 millions finalement confirmés jeudi 7 juillet lors de la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Ce chiffre s'appuie sur le revenu fiscal de référence maximal pour bénéficier de l'aide. Le projet de loi vise les ménages situés entre les déciles 1 à 5 du revenu fiscal de référence, c'est à dire jusqu'à 14.100 euros de revenu fiscal de référence (RFR par part). Pour vérifier votre éligibilité, il faudra donc vérifier votre revenu fiscal de référence disponible sur votre dernière déclaration d'impôts.

Bruno Le Maire avait évoqué jeudi matin la date du 1er octobre 2022 comme possible date d'entrée en vigueur de ce dispositif. "Dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburants pour les travailleurs", a expliqué le ministre de l'Economie. L'objectif est de progressivement substituer ce dispositif à la remise de 18 centimes valable depuis le 1er avril dernier et perçu par Bruno Le Maire comme une aide d'"urgence", "massive" mais qui doit désormais laisser la place à un "dispositif plus ciblé". Cette remise carburant de 18 centimes pour tous aurait vocation à disparaître d'ici la fin de l'année 2022, passant progressivement à 12 centimes en octobre, 6 centimes en novembre avant de disparaître totalement dès décembre 2022.

Contrairement à la remise carburant de 18 centimes qui était automatiquement prise en compte à la pompe, les automobilistes concernés devront cette fois faire une demande pour bénéficier de cette nouvelle aide. "Vous vous connectez sur le site internet, vous déclarez que vous avez une voiture, que vous en vous en servez pour aller à votre travail et vous touchez cette aide [...]. L'objectif est très simple, c'est de couvrir quasiment l'intégralité de vos frais de carburant". Si le ministre de l'Economie n'a pas détaillé davantage le dispositif, on imagine qu'il faudra entrer l'adresse de votre domicile et celui de votre lieu de travail pour obtenir une estimation des distances parcourues dans le cadre professionnel et obtenir une aide adéquate. Les aides soignantes, indépendants et travailleurs itinérants seront aussi concernés.

Un bonus sur l'indemnité carburant pour les gros rouleurs ?

"Si vous êtes un gros rouleur, vous touchez une indemnité supplémentaire", a expliqué Bruno Le Maire le 7 juillet 2022 au micro d'Europe 1. Les gros rouleurs dans un cadre professionnel seront effectivement particulièrement concernés par ce nouveau dispositif d'indemnité carburant ciblé et la majoration pourrait atteindre 50% selon le projet présenté ce jeudi en conseil des ministres. Au maximum, l'indemnité carburant atteindra donc 300 euros (200 euros + 50% de majoration). Par "gros rouleurs", le gouvernement entend viser ceux qui habitent à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail ainsi que ceux qui parcourent plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel.