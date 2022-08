prime de rentrée, carburant, RSA... Ce qui change au 1er septembre

POUVOIR D'ACHAT. Ce jeudi 1er septembre marque l'arrivée des premières mesures de soutien en faveur du pouvoir d'achat des Français. Retraites, assurance emprunteur, bourse étudiant... Tout savoir.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 08h29] Ce 1er septembre 2022 ne marque pas uniquement la rentrée des classes pour des millions d'élèves en France. A compter de ce jeudi, les premières mesures relatives à la loi pouvoir d'achat adoptée cet été enteront en vigueur. Des changements non négligeable au moment ou l'inflation ne cesse de croître (6,1% en juillet sur un an). Le porte monnaie des plus modestes en pâti, d'où l'importance de ces aides comme la revalorisation des pensions de retraite, des minimas sociaux, ou encore l'augmentation significative de la remise carburant à la suite de l'envolée des prix à la pompe. Aussi, notez que l'assurance emprunteur bénéficiera dès la rentrée d'une réforme historique avec la possibilité pour un emprunteur de résilier son assurance de prêt à tout moment, c'est le deuxième volet de la loi Lemoine qui entre en vigueur.

Dans le cadre de la loi pouvoir d'achat massivement votée par les députés et sénateurs, non sans discussions houleuses, la remise carburant va bénéficier d'une large revalorisation à compter du 1er septembre 2022 ! En effet, pour tenir compte de l'inflation galopante (6,1% en juillet sur un an), le gouvernement a décidé de rehausser la remise carburant accessible à tous les automobilistes de 18 à 30 centimes d'euros par litre acheté en station service. Pour rappel, l'opération peut aussi bien se dérouler en caisse, ou lors de votre paiement directement à la pompe. Aucun calcul préalable à faire, le prix affiché est le prix payé. Mais alors, est-ce que cette remise va durer ? Jusqu'à quand ? Voici le calendrier de la remise carburant, jusqu'à la fin de l'année :

Du 1er avril au 31 août 2022 : 18 centimes d'euros

: 18 centimes d'euros Du 1er septembre au 31 octobre 2022 : 30 centimes d'euros

: 30 centimes d'euros Du 1er novembre au 31 décembre 2022 : 10 centimes d'euros

: 10 centimes d'euros 1er janvier 2023 : suppression ?

Les bourses sur critères sociaux seront revalorisées de 4% dès la rentrée 2022 pour l'année universitaire 2022-2023. Cette hausse s'appliquera de l'échelon 0 bis à 7 sans distinction. Au cours des deux dernières années, le montant des bourses n'avait augmenté que de 1%.

Dans quelques jours, les allocataires de la CAF percevront le versement du RSA avec la fameuse augmentation de 4% liée à la loi pouvoir d'achat. Cette dernière a été publiée au Journal officiel le mercredi 17 août, la rendant applicable directement. Un effet rétroactif sera appliqué au 1er juillet, seul petit hic, tout le monde ne recevra pas l'allocation en même temps en septembre. Pourquoi ? En réalité, la déclaration des revenus pour le RSA est trimestrielle, le versement dépendra donc de votre dernière déclaration, deux mois pourront s'écouler entre le premier versement et le dernier. Voici un calendrier des dates de versement :

5 septembre : Déclarations de revenus en mai, juin et juillet

: Déclarations de revenus en mai, juin et juillet 5 octobre : Déclarations de revenus en juin, juillet et août

: Déclarations de revenus en juin, juillet et août 5 novembre : Déclarations de revenus en avril, mai et juin

Avec cette revalorisation, le montant du RSA atteindra 598,55 euros pour une personne seule ! Pour rappel, une nouveauté et pas des moindres, pourrait faire son apparition dans les semaines ou mois à venir. Le versement du RSA sous conditions. Une chose est sûre, "les nouvelles modalités seront mises en place le plus rapidement possible" a indiqué le ministre du Travail Olivier Dussopt. De quoi remettre sur la table un sujet hautement inflammable, largement décrié par les différents groupes d'opposition, parfois qualifiée de "bénévolat".

C'est désormais acté ! L'allocation adulte handicapé va bien connaître une hausse de 4% dès à présent. L'Assemblée nationale a en effet définitivement voté le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui inclut notamment cette mesure. Pour les bénéficiaires de cette aide, son augmentation leur permettra d'empocher 37 euros de plus par mois. Un montant légèrement en hausse, qui ne compense toutefois pas l'inflation, laquelle est de près de 6,1% en juillet sur un an. Il est à noter que si la revalorisation de l'AAH est définitivement entrée dans la loi le 3 août, son effet sera rétroactif au 1er juillet. Le prochain versement est attendu le 5 septembre 2022.

depuis le début de l'année, le calcul de l'APL a changé. Désormais, la CAF prend en compte les revenus de l'allocataire sur les douze derniers mois glissants, et non plus les ressources remontant à deux ans. Ce changement s'est traduit par une baisse de l'APL pour de nombreux allocataires, voire sa disparition pour certains. Les jeunes actifs, mais également les étudiants en contrat pro ont été parmi les premiers pénalisés par cette réforme. Aussi, le montant de l'APL a augmenté le 1er juillet 2022 de 3,5% pour tenir compte de l'inflation. Le premier versement comprenant cette hausse devrait intervenir le 5 septembre prochain.

A compter du 1er septembre 2022, la résiliation à tout moment d'un contrat d'assurance emprunteur sera possible, pour tous ! En effet, grâce à la nouvelle loi Lemoine, tous les emprunteurs ayant souscrit un contrat de prêt avant le 1er juin pourront le résilier à leur guise. Une seule condition persiste : dénicher une offre aux garanties au moins équivalentes. Autre évolution notoire, la fin du questionnaire médical pour les prêts d'un montant inférieur à 200 000 euros, et 400 000 euros pour un couple. Un dispositif valable si l'échéance du prêt est prévue avant le 60e anniversaire de l'assuré. Enfin, la réduction du droit à l'oubli de 10 à 5 ans est également prévue.

Le versement des pensions de retraites de base agrémenté de la hausse de 4% a pris du retard ces dernières semaines. Un effet rétroactif sera appliqué au1er juillet dernier, mais quelle sera la date du premier versement ? L'assurance retraite l'a communiquée : le 9 septembre 2022 pour la retraite du mois d'août. Des retards dus à l'allongement du calendrier parlementaire. La hausse des retraites n'ayant été actée que le 3 août dernier. De facto, la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas pu refaire ses calculs à temps et adapter les virements avec la hausse à destination des 15 millions de retraités concernés. Pour rappel, cette augmentation devrait être suivie d'une deuxième hausse en janvier 2023 comme l'avait annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au cours de l'été.