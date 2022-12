Chèque bois énergie : jusqu'à 200 euros d'aide ! Quand le réclamer ?

CHAUFFAGE AU BOIS. Dès ce jeudi 22 décembre, il sera possible de réclamer votre chèque bois énergie dont la valeur peut atteindre 200 euros.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 09h51] J-2 avant de pouvoir réclamer son chèque bois énergie. En effet, dès ce jeudi 22 décembre 2022, et ce jusqu'au 30 avril 2023, vous aurez la possibilité d'effectuer votre demande. Cette aide au chauffage pouvant atteindre 200 euros est réservée aux foyers se chauffant au bois, ou à l'aide de pellets. La démarche est simple, il suffira de se connecter sur le site du chèque énergie, saisir votre numéro fiscal de télédéclarant et transmettre votre facture. Le chèque est adressé aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 euros.

Aujourd'hui, 3,4 millions de Français se chauffent au bois selon l'Ademe. Avec l'envolée du prix des granulés, certains ménages se retrouvent démunis au moment de régler la note. C'est pourquoi, le gouvernement souhaite agir pour permettre aux foyers les plus modestes de se chauffer convenablement cet hiver. Cette aide concerne aussi bien les ménages se chauffant avec des bûches, ou des pellets (granulés). Pour réclamer ce chèque bois énergie, il suffira de se connecter dès le 22 décembre 2022 sur un guichet en ligne dédié.

Ce chèque est adressé aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 euros.

Votre rémunération ne doit pas dépasser 2 260 euros par mois pour une personne seule, et 4 750 euros par mois pour un couple avec deux enfants à charge.

Le montant du tout nouveau chèque énergie bois, pour les Français se chauffant au bois sera compris entre 50 euros et 200 euros en fonction de votre niveau de revenus. Pour toucher ce chèque, votre salaire devra être inférieur à 2 260 euros pour une personne seule, et inférieur à 4 750 euros pour un couple avec deux enfants.

Vous vous chauffez avec des pellets ? Le chèque sera de 200 euros, si vous faites partie des foyers les plus modestes. Si vous faites partie de la catégorie supérieure, le chèque sera de 100 euros. Si vous vous chauffez avec des bûches, l'aide sera de 100 euros pour les plus modestes, et de 50 euros pour les autres tranches de revenus, dans la limite du plafond fixé.

Pour réclamer votre chèque énergie bois, il suffira de se connecter sur le site chequeernergie.gouv.fr, rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture à partir du 22 décembre 2022, jusqu'au 30 avril 2023.