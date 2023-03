Prix de l'eau : quelle augmentation en 2023 ? Emmanuel Macron s'exprime ce jeudi

PRIX DE L'EAU. Emmanuel Macron présente ce jeudi 30 mars son "plan eau" pour améliorer la gestion de l'eau en France. La question du prix fait partie des principales interrogations.

[Mis à jour le 30 mars 2023 à 09h53] Ce jeudi 30 mars 2023, à 12h30, le chef de l'Etat Emmanuel Macron doit présenter son "Plan Eau" censé améliorer la gestion de l'eau en France. Un thème plus que jamais d'actualité après l'épisode de sécheresse inédit observé dans l'Hexagone avec plus de 32 jours consécutifs sans pluie cet hiver. Alors, le prix de l'eau va-t-il augmenter en 2023 ? La réponse n'est pas encore connue, mais il y a de grandes chances pour que les tarifs soient impactés. "Les grands thèmes qu'évoquera plus particulièrement le président de la République, c'est la réutilisation des eaux usées, les fuites, la question du prix de l'eau, la question des usages agricoles de l'eau" indique une source élyséenne. Réponse ce midi.

En France, le mètre cube d'eau est proposé, en moyenne, à 4,14 euros selon l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement (Sispea). Ce tarif varie entre 3 euros et 6 euros le m3 en fonction de votre commune de résidence. Pour un couple avec deux enfants, la consommation moyenne d'eau s'élève à 120m3 par an. Autrement dit, une facture de 497 euros.

Le prix de l'eau est fixé par délibération du conseil municipal, dans chaque commune française. En 2022, des hausses de tarifs de 15%, voire 20% ont été votées, de quoi faire planer de gros doutes sur votre facture d'eau dès cette année. A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), par exemple, le prix de l'eau devrait grimper de 10%. Les syndicats des eaux et collectivités ont également voté une hausse impressionnante de 11% à Thouars (Deux-Sèvres).

Cette augmentation inquiétante peut tout d'abord s'expliquer par le contexte économique. L'inflation reste à un niveau élevé, 5,9% en décembre 2022 sur un an. Aussi, l'assainissement de l'eau requiert une quantité d'électricité assez importante. Une électricité qui voit elle aussi, son prix flamber, malgré la prolongation du bouclier tarifaire. Les pompes, machines utilisées, le chlore et le charbon ont vu leur coût exploser de 10% à 30% cette année. Les précédents épisodes de sécheresse ont également contribué à cette hause du coût de l'eau, en raison du manque de volume.

Plusieurs associations sont déjà montées au créneau pour d'endiguer ce phénomène d'augmentation du prix de l'eau. Leur but, demander une aide au gouvernement pour stopper l'hémorragie et alléger la facture des communes. Problème, les réseaux qui gère l'eau en France ne sont pas soumis au bouclier tarifaire 2023, mis en place par l'Etat pour contenir la hausse du coût de l'énergie.

La ville de Paris dispose de sa propre régie municipale d'eau potable. Pour tout type d'usages au quotidien, l'eau de Paris coûte moins de 0,004 euro le litre. Au 1er janvier 2023, le prix total du mètre cube d'eau s'élève à 3,84 euros par m3 TTC hors abonnement. Malgré l'évolution des tarifs, l'eau à Paris reste la moins chère de la métropole.

