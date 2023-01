Age de départ à la retraite : pas de négociations sur les 64 ans d'âge légal ! Les infos

AGE DE DEPART A LA RETRAITE. Le report de 62 à 64 ans comme âge légal de départ à la retraite est l'un des points les plus commentés du projet de réforme des retraites du gouvernement. Ce dernier l'assure indispensable pour assurer la pérennité du système des retraites. Et vous, à quel âge pourrez-vous prétendre à partir à la retraite ? Et à taux plein ? Voici les réponses.

[Mis à jour le 23 janvier 2023 à 12h20] C'est l'un des points les plus commentés du projet de réforme des retraites et sans doute l'un de ceux les plus mis en avant par les opposants lors des manifestations du 19 janvier dernier : le report de l'âge légal du départ à la retraite de deux ans, soit de 62 à 64 ans. Revenir sur ce point "serait renoncer au retour à l'équilibre du système et donc manquer de responsabilité pour les générations futures", a assuré le ministre du Travail Olivier Dussopt lundi 23 janvier lors d'une conférence de presse tenue après la présentation du projet en Conseil des ministres. Le gouvernement campe donc sur sa position sur ce point devenu l'un des symboles de sa réforme.

Parfois jugée injuste, notamment pour certains qui devront travailler plus longtemps que prévu, même en ayant commencé à travailler tôt, la réforme des retraites doit désormais passer devant l'Assemblée nationale début février. Mais alors, quels sont les réels changements avec le système actuel ? Le projet, dévoilé le 10 janvier 2023, prévoit bien ce report de deux ans de l'âge à partir duquel une personne peut prétendre à faire valoir ses droits à la retraite, à taux plein ou partiel avec décote.

L'âge légal de départ à la retraite avait été fixé à 62 ans lors de la réforme Woerth de 2010 là où il était à 60 ans auparavant. Si la piste des 65 ans avait été évoquée, c'est finalement celle des 64 ans qui a été retenue moyennant une accélération du calendrier de la réforme Touraine datant de 2014. Ce calendrier prévoyait un allongement de la durée de cotisation à 43 ans (172 trimestres) à partir de la génération née en 1973. Le projet du gouvernement prévoit de mettre en place cet allongement à 43 ans dès la génération 1965. Cette accélération permettrait selon l'exécutif d'équilibrer le système de retraite et de compenser l'année d'écart (64 au lieu de 65) de départ à la retraite par rapport au projet initial d'Emmanuel Macron.

Il sera possible de partir à la retraite à partir de 64 ans (hors modalités particulières telles que carrières longues ou critères de pénibilité du travail) si la réforme du gouvernement entre en vigueur. Mais nombre d'actifs n'auront alors pas les 172 trimestres de cotisation requis, notamment ceux qui ont débuté leur vie professionnelle plus tard en raison de leurs études ou d'une carrière hachée. Dans ce cas, il leur sera possible de faire valoir leurs droits à la retraite mais une décote sera appliquée à leur pension de retraite (1,25% de décote par trimestre manquant, dans une limite de 20 trimestres). C'est la différence entre retraite à l'âge légal de départ et retraite à taux plein, qui permet de bénéficier de l'intégralité de sa pension de retraite.

Le système actuel du régime de retraite permet de partir à la retraite avec 167 trimestres cotisés, soit à 62 ans (hors départ anticipé). Le projet de réforme des retraites va progressivement faire évoluer cet âge légal. Partir à 62 ans sera toujours possible pour les personnes nées en 1960. Cet âge légal de départ sera le même pour les personnes nées entre janvier et août 1961 qui peuvent également partir à 62 ans mais avec 168 trimestres à avoir validé. Tout change à partir du 1er septembre 1961 selon le projet de réforme du gouvernement qui prévoit à partir de cette date d'ajouter 3 trimestres par an. Les actifs nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 seront donc les premiers à devoir travailler un trimestre de plus (3 mois) pour faire valoir leurs droits à la retraite, pouvant partir à la retraite à partir de 62 ans et 3 mois.

L'âge légal de départ sera progressivement relevé à 64 ans. Trois mois par an seront ajoutés à partir du 1er septembre 2023 pour atteindre 63 ans et 3 mois en 2027 et 64 ans dès 2030. Ce nouvel âge butoir correspond bien à l'âge légal de départ à la retraite, celui qui permet à un actif de faire valoir ses droits à la retraite, sans décote s'il a cotisé les trimestres requis (172 trimestres dès 2027). Le projet initial du gouvernement, qui prévoyait un départ à 65 ans, semble écarté au profit d'un âge légal de départ à la retraite à 64 ans, en contrepartie d'une accélération de la réforme Touraine avec une durée de cotisation portée à 43 annuités (172 trimestres) dès 2027 contre 2035 initialement.

Si le projet de réforme des retraites 2023 aboutit en l'état, c'est à dire selon les conditions présentées par le gouvernement le 10 janvier 2023, votre âge légal de départ à la retraite, l'âge à partir duquel vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite, sera conditionné par votre année de naissance ainsi que par le nombre de trimestres cotisés durant votre carrière professionnelle. Voici le calendrier à retenir pour calculer votre âge légal de départ à la retraite à partir de votre année de naissance :

Attention, l'âge légal de départ à la retraite doit être associé à un nombre de cotisations suffisant pour faire valoir vos droits à une retraite à taux plein. Dans le cas contraire, une personne ayant atteint l'âge légal selon son année de naissance pourra faire valoir ses droits mais une décote lui sera appliquée, diminuant de facto le montant de sa pension de retraite. Pour obtenir une retraite à taux plein, 43 annuités de cotisation soit 172 trimestres seront requis pour les personnes nées à partir de 1965. Prenons l'exemple d'une personne née en 1968. Si la réforme prévoit un âge légal de départ à 64 ans, une personne née en 1968 mais ayant commencé à travailler à l'äge de 22 ans ne pourra bénéficier d'un départ à la retraite à taux plein qu'à l'âge de 65 ans (22 ans + 43 années de cotisation). Si elle décide de faire valoir ses droits dès l'âge de 64 ans comme la réforme le lui permettrait, une décote lui sera appliquée, diminuant le montant de sa pension de retraite. C'est la différence entre âge légal de retraite et retraite à taux plein.

Non, le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement le 10 janvier 2023 ne prévoit pas de modification des règles de décote et de surcote. Pour rappel, ce système permet de partir à la retraite à l'âge légal de départ (64 ans prochainement), même sans avoir cotisé l'ensemble des trimestres requis. Dans ce cas, une decote est mise en place et vient ponctionner la pension de retraite, pour en diminuer le montant. La réforme des retraites ne changera pas l'âge butoir à partir duquel aucune décote n'est appliquée : cet âge "d'annulation de la décote" reste fixé à 67 ans.

L'âge légal de départ à la retraite est toutefois à prendre avec des pincettes. De nombreux actifs ne font pas aujourd'hui pas valoir leurs droits de départs à la retraite dès l'âge légal et travaillent quelques mois (années ?) de plus pour obtenir une meilleure pension de retraite. Ainsi, si l'âge légal de départ à la retraite est aujourd'hui de 62 ans avant la réforme présentée par le gouvernement, l'âge réel de départ à la retraite des Français est de 62 ans et 9 mois selon les statistiques 2021 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), calcul qui prend en compte les départs anticipés. Si l'on exclut ces départs anticipés, l'âge effectif de départ à la retraite est de 63,1 ans selon ces mêmes chiffres 2021 de la CNAV, un âge qui ne cesse de progresser puisqu'il a gagné 6 mois en 8 ans (62,5 ans en 2013).