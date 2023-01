Durée de cotisation : combien de trimestres sont requis pour partir à la retraite ?

TRIMESTRES POUR LA RETRAITE. La réforme des retraites présentée par le gouvernement en janvier 2023 conduit à une accélération de la réforme Touraine de 2014 concernant la durée de cotisation. Que change ce point, pourquoi est-il important à suivre pour calculer votre âge et votre date de départ ? Voici quelques clés pour mieux comprendre le projet.

167 trimestres de cotisation, c'est ce qu'il fallait avoir cumulé durant sa vie active pour partir à la retraite en 2022 pour les personnes nées en 1960 (hors carrières longues, régimes spéciaux ou départs anticipés). Le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement le 10 janvier 2023 vise à la fois à revoir l'âge légal de départ à la retraite (progressivement de 62 à 64 ans) mais aussi la durée de cotisation via une accélération du calendrier de la réforme Touraine datant de 2014. En quoi consiste le projet, quelles sont les conséquences pour vous en fonction de votre année de naissance ? Voici ce qu'il faut retenir du projet de réforme des retraites en ce qui concerne les trimestres de cotisation retraite.

Pour les personnes partant à la retraite en cette année 2023 (nées en 1961), le calendrier prévoyait déjà un trimestre supplémentaire de cotisation (168) pour faire valoir ses droits. La réforme implique encore un trimestre de plus pour les personnes nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961. Ces futurs retraités devront donc avoir cumulé 169 trimestres pour faire valoir leurs droits à la retraite, soit à partir de 62 ans et 3 mois.

La réforme prévoit ensuite de mettre en place un calendrier progressif visant à faire passer la durée de cotisation à 43 annuités dès 2027. Cela représente donc 172 trimestres de cotisation à avoir cumulé pour faire valoir ses droits, à l'âge de 64 ans. 3 mois seront ajoutés pour chaque année de naissance, à partir du deuxième semestre 1961 jusqu'aux personnes nées en 1968, la première génération concernée pleinement par l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Voici le calendrier à retenir pour les prochains départs à la retraite :