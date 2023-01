"Carrières longues : combien de trimestres nécessaires avec la réforme des retraites ?"

CARRIERES LONGUES 2023. Le projet de réforme des retraites prévoir d'allonger la durée de cotisation. Certains devront cotiser jusqu'à 44 ans, et donc, travailler plus longtemps. On vous explique tout.

[Mis à jour le 26 janvier 2023 à 08h11] Le projet de réforme des retraites devrait permettre de compléter le dispositif des carrières longues. Actuellement, il est possible de partir à la retraite plus tôt, si vous avez commencé à travailler avant 16 et 20 ans. Pour cela, il est nécessaire d'avoir validé cinq trimestres avant l'âge en question, quatre si vous êtes né en fin d'année, et d'avoir validé le nombre de trimestres requis (172). Avec la réforme, le gouvernement souhaite mettre en place un troisième palier, à 18 ans, pour permettre à cette catégorie d'âge de bénéficier du dispositif à son tour. Autrement dit, une personne ayant commencé à travailler avant 18 ans pourrait partir à la retraite quatre ans plus tôt, à 60 ans, à condition d'avoir cotisé 44 ans. Voilà la petite subtilité qui devrait contraindre certains à travailler plus longtemps.

Autrement dit, cette réforme devrait faire des perdants. Le recul de l'âge légal de départ (64 ans en 2030) et l'accélération de la hausse de la durée de cotisation (un trimestre de plus par an) pourrait contraindre cette nouvelle catégorie du dispositif des carrières longues à cotiser 44 ans, contre 43 actuellement. Pour tenter d'y voir plus clair, prenons un exemple. Si vous êtes né en 1973 et que vous avez commencé à travailler à 17 ans, vous pouvez alors partir à 60 ans à taux plein en ayant validé 43 annuités. Mais avec la réforme et la nouvelle règle des 44 annuités (une année de majoration s'applique), le départ sera retardé à 61 ans à taux plein, toujours en ayant débuté sa carrière à 17 ans. Soit un an de plus qu'aujourd'hui. Un tel cas de figure fait donc partie des grandes perdantes du projet, et devra cotiser 176 trimestres, quatre de plus qu'initialement.

A travers cette réforme des retraites, le gouvernement promet une réforme "adaptée, pour qu'aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans". Voici le nouvel âge de départ à la retraite, en fonction de votre âge en début de carrière. Attention, pour bénéficier de ce départ anticipé, il est obligatoire d'avoir validé au moins 5 trimestres avant 20 ans, 4 si vous êtes né en fin d'année :

58 ans : si vous avez commencé à travailler à 14 ans

59 ans : si vous avez commencé à travailler à 15 ans

60 ans : si vous avez commencé à travailler à 16 ans

61 ans : si vous avez commencé à travailler à 17 ans

62 ans : si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans

Pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, vous devez avoir commencé à travailler avant 20 ans. Deux autres conditions prévalent. D'abord, votre durée d'assurance retraite doit comporter, tous régimes de base obligatoires confondus, un nombre minimum de trimestres cotisés. Aussi, vous devez avoir acquis un nombre minimum de trimestres d'assurance retraite en début de carrière. Ces 2 conditions de durée d'assurance retraite varient selon votre année de naissance, l'âge à partir duquel vous avez commencé à travailler et l'âge à partir duquel vous envisagez de partir en retraite anticipée.

La réforme des retraites 2023 a légèrement modifié le dispositif des carrières longues en instaurant un nouveau pallier, fixé à 18 ans. Désormais, si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, il sera possible de partir à la retraite à 60 ans, soit quatre ans plus tôt (si vous avez cotisé au moins 44 ans). Comme indiqué plus haut, plus vous avez commencé à travailler tôt, plus vous pourrez partir tôt à la retraite.

Autre potentielle nouveauté, pour compenser les carrières hachées, les périodes validées au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), notamment en raison de congé parental, pourraient faire partie du système des carrières longues. Les personnes concernées pourraient donc valider jusqu'à quatre trimestres supplémentaires dans cette situation. Des périodes qui seraient aussi comptabilisées dans le calcul du minimum de pension majoré. Ce qui devrait augmenter le montant des petites retraites de certaines femmes, contraintes de mettre en parenthèse leur carrière pour s'occuper de leur(s) enfant(s).

La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) est la caisse de retraite du régime de base des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière. C'est un établissement public administratif de l'État, elle est gérée par la Direction des Retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts. Sachez que les conditions d'obtention d'une retraite pour "carrière longue" sont exactement les mêmes que pour les autres fonctionnaires.