Carrières longues : quels changements avec la réforme des retraites ?

CARRIERES LONGUES. Avec la réforme des retraites, le gouvernement souhaite améliorer le dispositif des carrières longues en permettant au plus grand nombre d'en profiter. Pour ce faire, un nouveau seuil d'âge à 18 ans sera créé.

[Mis à jour le 11 janvier 2022 à 15h25] En matière de départ à la retraite, les personnes qui ont commencé à travailler tôt peuvent bénéficier d'un statut spécifique de manière à partir plusieurs années avant l'âge légal : c'est ce que l'on appelle le dispositif des "carrières longues". Pour bénéficier de ce départ anticipé, il convient de remplir certains critères liés à l'âge, la durée d'assurance retraite, et de justifier d'un certain nombre de trimestres cotisés. Mardi 10 janvier, lors de la présentation de la réforme des retraites, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé souhaiter "conserver et améliorer le dispositif dit carrières longues en le rendant plus juste. Nous créerons un niveau intermédiaire pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans" a-t-elle déclaré.

En effet, l'exécutif a décidé d'ajouter un nouveau seuil d'âge pour bénéficier du dispositif. Désormais, les personnes ayant commencé à travailler avant 18 ans pourront partir 4 ans avant l'âge légal, dès 60 ans, si elles ont cotisé 44 ans. Les personnes ayant commencé à travailler à 15 ans pourront désormais partir à 59 ans, et jusqu'à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 14 ans. Enfin, les femmes ayant bénéficié d'un congé parental pourront le signaler, et profiter du système de carrières longues. Autrement dit, elles pourront valider jusqu'à quatre trimestres dans cette situation. De quoi permettre à plus de 3 000 femmes de partir plus tôt. Avec la réforme des retraites et le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, le gouvernement souhaite donc renforcer et conforter le dispositif de carrières longues, permettant à un Français sur cinq un départ anticipé.

A travers cette réforme des retraites, le gouvernement promet une réforme "adaptée, pour qu'aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans". Voici le nouvel âge de départ à la retraite, en fonction de votre âge en début de carrière. Attention, pour bénéficier de ce départ anticipé, il est obligatoire d'avoir validé au moins 5 trimestres avant 20 ans :

58 ans : si vous avez commencé à travailler à 14 ans

: si vous avez commencé à travailler à 59 ans : si vous avez commencé à travailler à 15 ans

: si vous avez commencé à travailler à 60 ans : si vous avez commencé à travailler à 16 ans

: si vous avez commencé à travailler à 61 ans : si vous avez commencé à travailler à 17 ans

: si vous avez commencé à travailler à 62 ans : si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans

Pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, vous devez avoir commencé à travailler avant 20 ans. Deux autres conditions prévalent. D'abord, votre durée d'assurance retraite doit comporter, tous régimes de base obligatoires confondus, un nombre minimum de trimestres cotisés. Aussi, vous devez avoir acquis un nombre minimum de trimestres d'assurance retraite en début de carrière. Ces 2 conditions de durée d'assurance retraite varient selon votre année de naissance, l'âge à partir duquel vous avez commencé à travailler et l'âge à partir duquel vous envisagez de partir en retraite anticipée.

La réforme des retraites 2023 a légèrement modifié le dispositif des carrières longues en instaurant un nouveau pallier, fixé à 18 ans. Désormais, si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, il sera possible de partir à la retraite à 60 ans, soit quatre ans plus tôt (si vous avez cotisé au moins 44 ans). Comme indiqué plus haut, plus vous avez commencé à travailler tôt, plus vous pourrez partir tôt à la retraite.

La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) est la caisse de retraite du régime de base des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière. C'est un établissement public administratif de l'État, elle est gérée par la Direction des Retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts. Sachez que les conditions d'obtention d'une retraite pour "carrière longue" sont exactement les mêmes que pour les autres fonctionnaires.