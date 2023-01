1er février 2023 : LEP, livret A, électricité, assurance chômage... Tous les changements

CHANGEMENTS 1ER FEVRIER 2023. Ce début d'année marque de nombreux changements pour le budget des Français. Livret A, LEP, bouclier tarifaire ou encore MaPrimeRénov'... Toutes les nouveautés à connaître.

[Mis à jour le 30 janvier 2023 à 09h22] A compter du mercredi 1er février 2023, de nombreux changements viendront impacter votre quotidien, et notamment vos finances personnelles. Premièrement, le taux de rémunération des livrets d'épargne règlementés vont augmenter de manière assez significative, notamment pour le livret A et le LEP (qui deviendra deux fois plus rentable que son grand frère). A l'inverse, et c'est l'une des mauvaises nouvelles de ce début d'année, le prix des péages va grimper. Le bouclier tarifaire, lui, se poursuit. Enfin, sachez que le premier volet de la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur dès ce mercredi. Tous les détails dans notre article dédié juste ci-dessous.

Le taux du produit d'épargne préféré des Français va augmenter ! En effet, dès le 1er février 2023, le livret A présentera un taux de 3%, contre 2% jusqu'alors. Son plus haut niveau depuis 2009. Avec cette nouvelle rémunération, et pour une épargne moyenne de 5 800 euros, vous empocherez 174 euros en fin d'année, soit 58 euros de plus qu'avec l'ancien taux. Rappelons que le Livret A est un compte d'épargne rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Ce compte est sans frais et les intérêts versés sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Sachez que toute personne, majeure ou mineure, peut avoir un livret A.

Bonne nouvelle pour les épargnants, le taux du livret d'épargne populaire va nettement augmenter ! Notez bien la date, à compter du 1er février 2023, le taux de rémunération du LEP passera de 4,6% à 6,1%. Autrement dit, pour une épargne de 5 000 euros, vous empocherez 305 euros en fin d'année, soit 75 euros de plus qu'avec l'ancien taux. Pour rappel, le LEP est deux fois plus rémunérateur que le livret A, en revanche, le plafond de versement est fixé à 7 700 euros (hors intérêts) contre 22 950 euros pour le livret A. Aussi, sachez que pour y prétendre, votre revenu fiscal ne doit pas dépasser 20 297 euros pour une personne seule. Le taux du livret d'épargne populaire est révisé deux fois par an, par le ministre de l'Economie, sur les recommandations du gouverneur de la Banque de France.

Alors que la crise énergétique laisse envisager de fortes augmentations sur les prix du gaz et de l'électricité cet hiver, le bouclier tarifaire, déjà prolongé jusqu'en décembre 2022 pour le gaz, et jusqu'au 1er février 2023 pour l'électricité, est reconduit en 2023. La hausse des tarifs de gaz et d'électricité est limitée à 15%. La limitation est supérieure à celle de 2022 (qui était de 4%) et elle concerne "tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes".

Le prix des péages est fixé grâce à une formule automatique liée au taux d'inflation. A compter du 1er février 2023, la hausse moyenne atteindra 4,75%.

La première étape du principe de "contracyclicité", ce terme un petit peu barbare permettant au gouvernement de définir les paramètres d'indemnisation des demandeurs d'emploi en fonction de l'état de santé du marché du travail, va entrer en vigueur. Dès le 1er février prochain, une réduction de la durée d'indemnité de 25% sera effective, dès lors que le taux de chômage passera sous la barre des 9%. Une mesure qui concernera l'ensemble des nouveaux demandeurs d'emploi. Pour un demandeur d'emploi inscrit à compter du 1er février 2023, bénéficiant de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, les nouveaux droits pourraient dégringoler à 18 mois. Si le taux de chômage est au dessus de 9%, les droits sont rétablis à 100%.

Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'aide MaPrimeRénov', en passant de 2 milliards d'euros en 2022 à 2,5 milliards d'euros dans le projet de loi de finances 2023. Pour rappel, MaPrimeRénov' est une aide à la rénovation énergétique proposée par France Rénov' et calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux. Le 22 décembre 2022, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a par ailleurs annoncé dans un communiqué que les plafonds des travaux pouvant être financés par ce dispositif vont être revalorisés au 1er février 2023, afin de prendre en compte l'inflation.

L'aide MaPrimeRénov' copropriétés, qui sert à subventionner les travaux de rénovation énergétique sur les parties communes des copropriétés, va voir ses plafonds relevés "de 15 000 à 25 000 euros". L'aide MaPrimeRénov' sérénité, qui finance de son côté les travaux de rénovation permettant un gain énergétique d'au moins 35%, va voir ses plafonds "revalorisés de 30 000 à 35 000 euros pour mieux accompagner les ménages les plus modestes dans leurs projets de rénovation globale".