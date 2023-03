Panier anti-inflation : Lidl, Leclerc, Super U... Tous les dispositifs en fonction des enseignes

TRIMESTRE ANTI INFLATION. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé la création d'un trimestre anti-inflation en collaboration avec les enseignes de la grande distribution. Chacune sera libre de bloquer les prix de certains de ses produits jusqu'au mois de juin 2023.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 14h16] Le gouvernement et la grande distribution ont trouvé un accord ! En effet, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est félicité ce lundi 6 mars de la mise en place d'un "trimestre anti-inflation" à partir du mois de mars : "Pendant trois mois, sur une gamme importante de produits alimentaires du quotidien qu'ils auront choisie librement, les distributeurs français s'engagent à aller au-delà de leurs promotions habituelles de printemps" peut-on lire sur son compte Twitter officiel. "Pour que les consommateurs français puissent les identifier facilement, ces opérations seront labellisées par un logo "Trimestre anti-inflation" aux couleurs tricolores : bleu, blanc, rouge" a-t-il ajouté. La mise en place d'un chèque alimentaire a aussi été évoquée par le locataire de Bercy. L'expérimentation pourrait débuter dans les prochaines semaines au niveau départemental.

Tous les consommateurs, sans distinction, devraient avoir accès à ce panier anti-inflation. Il ne devrait pas être conditionné au niveau de revenus. Seule réelle exigence de la part du gouvernement : voir les promotions dans les différentes enseigne ss'inscrire dans la durée, au moins pour un trimestre.

Sachez d'ores et déjà que pour permettre aux consommateurs de repérer les produits concernés par ce trimestre anti-inflation dans les différents supermarchés, un logo tricolore "trimestre anti-inflation" sera présent dans le rayon, ou devant les produits.

Le géant du discount Lidl propose un panier anti-inflation d'environ 50 produits à partir du 1er mars 2023. "C'est important d'accompagner ce genre d'idées" déclarait Marc Biero, Directeur exécutif des achats et marketing de l'enseigne sur BFMTV le 1er février dernier.

Le panier Lidl est composé de produits bio, frais, congelés, de l'épicerie, de propreté, et d'hygiène. La firme allemande souhaite choisir "les produits qu'on retrouve le plus dans les placards des Français."

Chez Leclerc, un "bouclier anti-inflation" a été instauré. "Parce que l'inflation continue de prendre une place importante dans nos vies, nous avons décidé de renforcer notre bouclier anti-inflation et de l'étendre à plus de 230 produits du quotidien" peut-on lire sur le site officiel de la marque.

L'enseigne Système U a d'ores et déjà lancé son propre panier anti-inflation, avec 150 produits à prix coûtant, dès le 1er février 2023. Ce dispositif d'une durée indéterminée concerne 150 produits comme la farine, les pâtes, la mayonnaise, l'huile, café, miel, thon, yaourts, lait, pain de mie et autres burgers. Des produits exclusivement de marque distributeur.

De son côté, l'enseigne Carrefour a lancé un panier "essentiel et nutrition" de 200 produits dont 100 du quotidien. Ce dispositif court dans un premier temps du 15 mars au 15 juin.

Les Enseignes Casino proposeront 500 produits à moins de 1 euro, et dont elles bloqueront le prix, dès le 15 mars 2023, pour une

durée de trois mois, dans tous les hypermarchés et supermarchés Casino.

"Les clients retrouveront dans l'ensemble des supermarchés et hypermarchés Casino une liste de 500 produits, identiques quel que soit le magasin, à moins de 1€, et dont le prix sera bloqué pendant 3 mois, du 15 mars au 15 juin 2023. Ces produits sont environ pour moitié des produits à marque Casino et des produits frais, et pour l'autre moitié des produits Leader Price. Ils couvrent tous les besoins essentiels de la consommation quotidienne, soit un total de 48 familles de produits : épicerie salée et sucrée, féculents et légumes, céréales, produits laitiers et compotes de fruits, hygiène corporelle (gels douche, etc.), hygiène bébé, entretien ménager, alimentation pour animaux, etc" indique Casino auprès de Linternaute.com.

La hausse massive du prix des matières premières influant sur le coût de l'alimentaire pour l'ensemble des Français a poussé le gouvernement à agir. D'après la société d'étude IRI, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 13,3% en janvier 2023 par rapport à la même période 2022. Une situation insupportable pour de nombreux ménages modestes, combinée à la flambée du prix du carburant et de l'électricité. De facto, l'exécutif souhaite protéger le pouvoir d'achat des ménages grâce à un nouveau dispositif.