Panier anti-inflation : Lidl, Super U... Quel supermarché s'est déjà lancé ?

PANIER ANTI INFLATION. Le gouvernement envisage la sortie d'un dispositif au cours du mois de mas 2023. Certaines enseignes, elles, proposent déjà certaines solutions. Explications.

[Mis à jour le 2 mars 2023 à 10h24] La mise en place d'un panier anti-inflation pour permettre au plus grand nombre de bénéficier d'une alimentation saine à prix réduits tarde. Le gouvernement, lui, planche toujours sur le sujet et entend bien faire bouger les choses en ce mois de mars. Dans ce sens, le panier anti-inflation "ou un autre dispositif similaire portant un nom différent" pourrait sortir de terre "dans le courant du mois de mars après que le gouvernement se soit entretenu avec les acteurs de la grande distribution" expliquait la ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire, mercredi 1er mars sur le plateau de France 2. Pour rappel, le niveau de l'inflation atteint 13,3% d'après l'Insee dans le secteur alimentaire, en janvier 2023 sur un an. De quoi faire planer de gros doutes sur l'approvisionnement en denrées alimentaires pour les ménages les plus modestes.

Dans le même temps, certaines enseignes comme Système U, Lidl ou encore Auchan n'ont pas attendu les directives de l'exécutif pour agir, et ont lancé leur propre dispositif anti-inflation. A quoi ressemblent les paniers anti-inflation de ces supermarchés ? Quelles sont les pistes du gouvernement ? Quels produits pourraient être concernés ? Quelle date de mise en œuvre ? Découvrez toutes les réponses à vos questions dans notre dossier dédié :

Le gouvernement n'a pas encore déterminé de liste précise concernant les produits qui composeront ce panier anti-inflation. La liste devrait correspondre aux besoins d'une famille avec enfants dont cinq fruits et légumes avec trois bio, deux féculents, de la viande rouge ou blanche dont une labélisée, du poisson, et des produits d'hygiène dentaire. Ce panier ne contiendra toutefois pas d'alcool, ni aucune confiserie. Voici les 5 grandes familles de produits qui constitueront le panier anti inflation proposé par le gouvernement :

Produits d'hygiène

Produits frais

Produits surgelés

Epicerie

Propreté

Tous les consommateurs, sans distinction, devraient avoir accès à ce panier anti-inflation. Il ne devrait pas être conditionné au niveau de revenus.

"Ce n'est pas au gouvernement de fixer les références. Et si les prix sont bas, ce n'est pas sur le dos de nos agriculteurs ou de nos producteurs qu'il faut que ces marges soient trouvées" expliquait Olivia Grégoire sur Europe 1. En clair, chaque enseigne sera libre d'établir sa liste.

L'enseigne Système U a d'ores et déjà lancé son propre panier anti-inflation, avec 150 produits à prix coûtant, dès le 1er février 2023. Ce dispositif d'une durée indéterminée concerne 150 produits comme la farine, les pâtes, la mayonnaise, l'huile, café, miel, thon, yaourts, lait, pain de mie et autres burgers. Des produits exclusivement de marque distributeur.

De son côté, l'enseigne Carrefour a lancé le "défi anti-inflation", 30 produits essentiels pour moins de 30 euros. Chez Leclerc, un "bouclier anti-inflation" a été instauré. "Parce que l'inflation continue de prendre une place importante dans nos vies, nous avons décidé de renforcer notre bouclier anti-inflation et de l'étendre à plus de 230 produits du quotidien" peut-on lire sur le site officiel de la marque.

La hausse massive du prix des matières premières influant sur le coût de l'alimentaire pour l'ensemble des Français a poussé le gouvernement à agir. D'après la société d'étude IRI, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 13,3% en janvier 2023 par rapport à la même période 2022. Une situation insupportable pour de nombreux ménages modestes, combinée à la flambée du prix du carburant et de l'électricité. De facto, l'exécutif souhaite protéger le pouvoir d'achat des ménages grâce à ce nouveau dispositif.