Prix de la consultation : vers une augmentation à 30 euros chez le médecin ?

PRIX CONSULTATION MEDECIN GENERALISTE. La Cnam propose une augmentation du prix de la consultation à 30 euros, pour les praticiens qui s'engageront davantage contre le phénomène des déserts médicaux. Explications.

[Mis à jour le 23 février 2023 à 11h31] Le prix de la consultation chez un médecin généraliste pourrait augmenter en 2023. En effet, la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) propose que cette consultation passe de 25 euros à 30 euros à condition de respecter le "contrat d'engagement territorial", une disposition permettant de lutter contre la désertification médicale. Les négociations sont en cours entre la Cnam et les syndicats de médecins libéraux pour tenter de parvenir à un accord et fixer le tarif de la consultation pour les cinq ans à venir. Sans quoi, le prix d'une consultation serait automatiquement fixé à 26,50 euros. La nouvelle convention entre la Cnam et les syndicats doit être signée au plus tard le mardi 28 février 2023. Si les deux parties ne parviennent pas à un consensus d'ici là, une nouvelle convention sera alors rédigée par un arbitre, Annick Morel, ancienne inspectrice générale des affaires sociales.

Le contrat d'engagement territorial doit permettre d'augmenter l'offre de soin par les médecins, de manière à réduire le phénomène des déserts médicaux sur le territoire français. Ce "pacte" imposé par la Cnam impose aux médecins généralistes de s'engager sur trois sujets :

L'augmentation de l'offre médicale (nombre et renouvellement des patients)

L'accès financier aux soins (respect des tarifs secteurs 1 et 2)

La réponse aux besoins de soins du territoire (participation à la permanence des soins, soins non programmés, exercice coordonné)

Le collectif "Médecins pour demain" qui compte environ 20 000 adhérents réclame une consultation à 50 euros, comme l'indique Franceinfo. L'augmentation à hauteur de 30 euros couvrirait uniquement "l'inflation des dernières années" d'après Christelle Audigier, fondatrice du collectif. "Cela va repousser les jeunes médecins mais aussi les anciens, ce qui font du cumul emploi retraite ou qui restent plus longtemps. Ils vont voir les contraintes arriver et l'absence de revalorisation, ils vont partir !" déclare-t-elle, toujours pour Franceinter.

Le prix de la consultation chez un médecin généraliste varie selon que le médecin est conventionné, ou non conventionné, et de son secteur d'activité (1 ou 2). Un médecin conventionné en secteur 1 pratique des tarifs règlementés par la convention nationale et ne pratique pas de dépassements d'honoraires.

Le tarif de la consultation est fixée à 25 euros chez un généraliste en métropole. Le remboursement, lui, est de 70%. Vous serez donc remboursé de 16,50 euros sur les 25 euros (une participation forfaitaire de 1 euro s'applique, et doit être déduite).