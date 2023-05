Coup de pouce énergie : une nouvelle aide de 250€ en Île-de-France, qui est concerné ?

COUP DE POUCE ENERGIE. La Région Île-de-France met en place une aide de 250€ à destination de certains foyers afin de compenser la hausse des prix de l'énergie. Qui est concerné ? Quelles sont les modalités ? Explications.

Un nouveau chèque d'aide pour les foyers les plus modestes ! Ou plutôt, un "coup de pouce". Cette fois, ce n'est pas le gouvernement mais la Région Île-de-France qui a annoncé, ce mercredi 31 mai 2023, mettre en place un dispositif pour permettre aux familles les plus démunies de la région de faire face à leurs dépenses d'énergie en leur octroyant 250€. Un soutien financier supplémentaire qui doit être définitivement entériné par un vote jeudi 1er juin et qui ne coûtera pas un euro à la collectivité. C'est en effet grâce au Fonds social européen (FSE) que l'administration présidée par Valérie Pécresse va financer cette aide. Ce dispositif vient en complément du chèque énergie, délivré par l'Etat entre le 9 et le 12 mai dernier aux Franciliens éligibles, mais son montant est fixe et le plafond est réhaussé par rapport à l'aide gouvernementale.

Qui est concerné par le "coup de pouce énergie" en Île-de-France ?

La Région a précisé les conditions à remplir pour bénéficier de ce dispositif et tous les Franciliens ne seront pas éligibles à cette aide. Le revenu fiscal du foyer ne devra pas excéder 14 802€ (cela exclut donc les foyers rémunérés au Smic en 2022). Selon les calculs des services de la Région, 160 000 foyers fiscaux devraient bénéficier de cette aide. Un simulateur sera mis en ligne le 1er juillet, sur le site du Conseil régional, pour vérifier son éligibilité.

Comment s'effectuera le versement ?

Pour les personnes pouvant prétendre à ce "coup de pouce" énergie, il faudra toutefois entamer quelques démarches administratives. Le versement ne sera pas automatique a précisé Valérie Pécresse. C'est en ligne qu'il faudra compléter son dossier, lequel ne devrait demander que "peu de pèces" selon la présidente car celui-ci sera rattaché à France Connect, le système permettant de centraliser de nombreuses données des foyers.

Quelle sera la date de versement ?

A ce stade, la Région Île-de-France n'a pas indiqué dans quels délais, une fois le dossier rempli, cette nouvelle aide serait versée sur les comptes des Franciliens éligibles. Cependant, le budget prévu pour ce "coup de pouce" émanant d'un fonds d'aide européen à utiliser avant la fin de l'année 2023, les versements devraient être rapides.