Hausse des impôts : Bayrou tenté pour 2026 ? Les premières pistes du Premier ministre

Les prémices du Budget 2026 commencent à se dessiner. Et parmi elles, des hausses d'impôts ?

Elle revient, inlassablement, comme un écho infini. L'idée d'une hausse des impôts s'ébruite depuis quelques jours, alors que François Bayrou doit donner les grandes lignes du Budget 2026 de la France ce mardi 15 avril. Le Premier ministre, qui a déjà fait adopter quelques hausses d'impôts et taxes pour le Budget 2025, pourrait-il à nouveau être tenté de demander aux Français de donner davantage à l'Etat ?

Les premières pistes du chef du gouvernement pour tenter d'amorcer un redressement des finances publiques ont commencé à s'ébruiter. A ce stade, il ne s'agit que de réflexions et idées, non pas d'une application immédiate. Par exemple, aucune décision n'aura un impact sur l'actuelle campagne de déclaration de revenus. Mais l'année prochaine ?

Des hausses d'impôts pour les plus riches à l'étude ?

Pour l'heure, deux versions "s'opposent". La première se veut rassurante. Selon le ministre de l'Economie, "il est hors de question d'augmenter les impôts". Eric Lombard l'a dit sur BFM TV dimanche 13 avril. Toutefois, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a précisé qu'"il n'y a pas de stratégie qui augmente les impôts des Français des classes populaires et moyennes." Comprendre : les plus aisés pourront être à nouveau mis à contribution.

D'abord, le nouvel impôt sur les très hauts revenus (250 000€ par an pour une personne ou 500 000€ pour un couple) pourrait être pérennisé, alors qu'il ne devait durer qu'un an, avance BFM TV. Le "sur-impôts" sur les grandes entreprises pourrait, lui aussi, être reconduit plus longtemps que prévu.

Des niches fiscales rabotées ?

Par ailleurs, dans un document adressé aux ministères que Les Echos se sont procurés, la directrice du Budget a demandé de passer au peigne fin toutes les niches fiscales et sociales. "Leur pertinence doit être réinterrogée", écrit-elle. En somme, si certaines sont supprimées, les impôts augmenteront.

Par exemple, dans un rapport, la Cour des comptes préconise d'abaisser le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfant en dehors du domicile. Autre suggestion de la Cour : revenir au barème fiscal kilométrique en vigueur en 2021. frais de garde d'enfant en dehors du domicile. De quoi, là aussi, potentiellement augmenter le montant des impôts, si cela venait à entrer en vigueur.

Par ailleurs, les niches et optimisations fiscales qui bénéficient aux plus gros contribuables pourraient être remises en cause. "Il y a 467 niches fiscales en France, dont certaines bénéficient à moins de 10 contribuables", a prévu Amélie de Montchalin sur France Inter. La ministre a dit déjà plancher sur le sujet "avec méthode". Des coups de rabot pourraient donc être annoncés.

A l'heure actuelle, tout cela reste très hypothétique. François Bayrou a avancé le calendrier d'établissement du budget 2026 pour débuter les discussions dès le printemps 2025. Les arbitrages ne seront ensuite rendus qu'au cours de l'été. L'échéance a été fixée au 15 juillet. L'été s'annonce chaud. Et le débat parlementaire n'aura même pas encore commencé...