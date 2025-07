Hausse des impôts : voici ce que vous risquez de payer en plus sur vos revenus dès 2026

05/07/25 - 10:44 - Cette piste qui ferait grimper les impôts de 4 millions de Français

Plus de 4 millions de Français vont-ils payer plus d'impôts ? L'idée n'est pas exclue. En fait, le gouvernement n'exclut pas de diminuer certains crédits d'impôts, qui permettent aux contribuables de faire baisser la note finale. A commencer par le crédit d'impôt sur les services à domicile. Aujourd'hui, lorsque l'on embauche une nounou à son domicile, un jardinier, une aide de vie ou autre, 50% de la dépense est déduite du montant des impôts. Ce pourrait être moins en 2026. La députée socialiste Christine Pirès-Beaune le propose et Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a jugé que "ce sont des propositions qu'il faut regarder très sérieusement." De quoi laisser planer l'idée d'un rabotage à venir. Déjà, la Cour des comptes a suggéré de ramener l'avantage à 40% de la dépense et non plus 50%. Ne plus permettre aux Français de baisser autant leurs impôts revient donc à augmenter leur dû au fisc.