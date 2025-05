Ni Versailles, Nice ou le Cap-Ferret : après Paris, c'est la ville avec les rues les plus chères de France - Les prix y sont démesurés

Parmi les plus grandes villes de France, c'est celle-ci qui affiche les prix les plus chers après la capitale.

Paris, ses rues iconiques, ses immeubles haussmanniens figés dans le temps, ses propriétés superbes, en pleine ville, et, encore et toujours, ses prix démesurés sur le marché de l'immobilier. Si la baisse est désormais contenue et que le tarif au m² repart même à la hausse dans certains quartiers, la capitale bénéficie toujours d'une attractivité indémodable. Tous les secteurs ne sont pas prisés, mais ceux qui le sont fortement ont vu les montants s'envoler. Au point, pour la rue de Furstemberg, près de Saint-Germain-des-Près, d'afficher, en moyenne, 23 087€/m². De quoi en faire la rue la plus chère de France.

D'autres rues parisiennes sont tout aussi peu abordables. Le top 10 dépasse les 20 000€/m². Traduction : 1 million d'euros, hors frais de notaire, pour un 50m². A peine croyable. Mais au-delà de Paris, d'autres grandes villes affichent des prix (presque) aussi affolants. Les niveaux sont moins élevés que dans les coins huppés de la capitale mais ne restent accessibles qu'à une clientèle très aisée. Parmi elles, une, la plus chère après Paris, se situe bien loin de l'Île-de-France.

Selon l'étude effectuée par Se Loger, après Paris, c'est l'avenue Aimé Bourreau qui est la plus chère parmi les grandes villes de l'Hexagone. Il faut dire que la situation de ce petit axe de quartier très tranquille est idyllique. Les propriétés bâties dans le secteur jouissent d'une vue imprenable sur la "grande bleue". Mais pour pouvoir poser ses cartons dans l'une d'entre elles, encore faut-il être en mesure de débourser 12 701€ par mètre carré.

Ce cadre privilégié, chic et cossu, c'est à Antibes qu'on le retrouve. Avec ses 76 000 habitants, la station balnéaire est réputée pour être une ville où il fait bon vieillir. Une population aisée n'hésite pas à s'y installer puisque les résultats de l'enquête montrent que les prix dans dix rues de la commune s'affichent au-dessus des 10 000m².

Le boulevard John Fitzgerald Kennedy, le chemin du Tamisier, le boulevard Francis Meilland, la traverse Pas du Diable, le chemin de l'Olivette, le boulevard Notre-Dame, le boulevard Gardiole Bacon, l'avenue de l'Antiquité ou encore le chemin des Contrebandiers, sont notamment concernés. Tous ces emplacements ont un point commun : ils sont situés au Cap d'Antibes, la presqu'île devenue repaire de fortunés avec ses splendides habitations.

En dehors de Paris, c'est la plus grande ville de France avec autant de prix immobiliers aussi élevés, après Paris, selon Se Loger. Elle est talonnée par ses voisines que sont Nice et Cannes, mais aussi Boulogne-Billancourt ainsi que Versailles. Après la capitale et de ses alentours, c'est donc la French Riviera et son soleil qui sont plébiscités.