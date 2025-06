Personne ne regarde ce détail sur les annonces immobilières : il fait pourtant faire des économies (et ce n'est pas le DPE)

Au-delà du prix et de la performance énergétique, une petite mention doit être vérifiée sur les annonces immobilières.

Si le marché de l'immobilier n'est pas aussi dynamique qu'il y a quelques années et que les acquéreurs ne sont plus aussi nombreux, ces derniers sont de plus en plus exigeants. Visites et contre-visites de multiples biens, comparaison permanente, calculs au centime près, rétractations après accord initial… La clientèle évolue et les équilibres penchent davantage en faveur des acquéreurs que des vendeurs.

Même s'il est un peu plus facile aujourd'hui d'obtenir un crédit, les acheteurs calculent souvent leur budget au plus juste. A cet effet, un détail à regarder de très près sur les annonces immobilières permet de faire quelques économies, et personne, ou presque, n'y fait attention.

Que ce soit en vitrine ou sur les annonces en ligne, une petite ligne affiche toujours cette information obligatoire : "honoraires charge acquéreur" ou "honoraires charge vendeur". Cette petite variation a un (léger) impact sur le budget des futurs propriétaires.

Si sur l'annonce il est indiqué "honoraires charge acquéreur", alors les clients doivent rajouter une somme au prix affiché. Par exemple, pour un bien affiché à 200 000 euros, c'est par exemple 15 000 euros qu'il faut remettre au pot et, débourser, au total, 215 000 euros. En revanche, si sur l'annonce, il est indiqué "honoraires charge vendeur", il n'y a rien de plus à payer que le montant indiqué, 215 000 euros dans notre exemple.

La différence se fait chez le notaire. Dans le premier cas, les "frais de notaire" payés par l'acquéreur n'incluent pas les frais d'agence. Ils sont donc calculés sur 200 000 euros et s'élèvent à 16 000 euros (8%). En revanche, dans le deuxième cas, ils sont calculés sur le prix global de 215 000 euros. Cela fait passer la facture à 17 200 euros, soit 1200 euros supplémentaires.

Une petite spécificité qui peut être considérée comme marginale sur un projet global aussi important mais qui n'est pas forcément négligeable pour les budgets serrés. Cependant, si l'annonce est affichée "honoraires charge vendeur", la loi ne permet plus de négocier une modification du contrat. L'acheteur doit donc s'y soumettre, alors que, jusqu'en 2017, il était possible de revoir cela avec l'agent immobilier.