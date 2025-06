Une véritable catastrophe : plus de 90% des maisons risquent de se fissurer dans ces 38 villes

Le phénomène de fissures des maisons devrait s'amplifier dans les années à venir et certaines communes sont particulièrement à risques.

C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui préoccupe tant les propriétaires que les professionnels. Sur les façades, mais aussi à l'intérieur des maisons et appartements, les fissures sont de plus en plus nombreuses. Pour les habitants, c'est l'inquiétude de voir son logement se dégrader ; pour les assureurs, c'est celle de devoir payer des réparations particulièrement coûteuses. D'autant que cela ne va pas aller en s'améliorant au fil des années.

Selon les données publiques collectées par Linternaute, la situation de 38 villes est particulièrement alarmante. En effet, dans ces communes, au moins 90% du territoire est concerné par un fort risque de fissures du bâti. Des données qui viennent corroborer une projection réalisée en 2021 par France Assureurs, la fédération des assureurs qui regroupe 247 compagnies.

Ce phénomène de fissures est appelé "retrait-gonflement argile" (RGA). Il s'agit des sols argileux qui se gonflent en présence d'eau -généralement à l'automne et l'hiver- puis se rétractent lors des sécheresses, principalement l'été. Ces changements entraînent des mouvements de sols qui créent des dommages sur les habitations, notamment des fissures, du fait de la mouvance des fondations. Tout le pays n'est pas concerné car les sols ne sont pas argileux partout.

Actuellement, 38 villes sont les plus exposées au phénomène RGA. Plus de la moitié se situe en Haute-Garonne et dans les départements autour et une partie se trouve sur la Côte d'Azur. Mais pas que. Au total, cela représente 515 000 habitants. Voici la liste des communes les plus exposées au niveau 3 du retrait-gonflement argile, c'est-à-dire au risque le plus élevé :

Aniche : 91,72% du territoire communal exposé à un niveau 3 du RGA

Apt : 93,52%

Auch : 99,99%

Balma : 99,99%

Bon-Encontre : 90,08%

Castanet-Tolosan : 94,39%

Castelginest : 100,00%

Caussade : 99,26%

Condom : 99,51%

Coubron : 92,44%

Escalquens : 95,94%

Esvres : 95,90%

Fontenay-sous-Bois : 91,33%

Foulayronnes : 98,01%

Gardanne : 94,83%

Gignac-la-Nerthe : 99,50%

La Verrière : 99,87%

Le Pré-Saint-Gervais : 92,60%

Les Ulis : 99,74%

L'Isle-Jourdain : 99,75%

Montfermeil : 98,98%

Nandy : 97,62%

Noisy-le-Sec : 90,82%

Ormesson-sur-Marne : 99,99%

Port-de-Bouc : 90,01%

Pulnoy : 96,66%

Quint-Fonsegrives : 98,26%

Ramonville-Saint-Agne : 99,37%

Revel : 93,11%

Rognac : 97,17%

Rousset : 99,10%

Saint-André-de-Cubzac : 90,85%

Saint-Jean : 99,99%

Saint-Orens-de-Gameville : 98,18%

Sceaux : 94,07%

Seichamps : 94,88%

Vaujours : 90,52%

Velaux : 97,09%

Cette tendance devrait s'accentuer puisque l'analyse de France Assureurs a mis en exergue les cinq départements qui devraient concentrer, à eux seuls, 66% de la hausse des sinistres liés au phénomène de RGA d'ici 2050. Il s'agit de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Bouches-du-Rhône, du Tarn-et-Garonne, ainsi que du Tarn.