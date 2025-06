Ma maison vaut-elle plus que celle de mon voisin grâce à la clim ? Deux agents immobiliers sont formels

Cet équipement de plus en plus répandu a-t-il une influence sur le prix de vente d'une maison ou d'un appartement ?

L'été s'installe. Avec les beaux jours reviennent les terrasses, les repas en extérieur, la chaleur… mais aussi l'inconfort de la hausse des températures. Très vite, le thermomètre peut grimper dans les maisons et appartements. Si le ventilateur permet de créer un peu d'air frais, la solution la plus efficace reste indéniablement la climatisation. Un confort que de plus en plus de Français installent chez eux. Mais tous les biens n'en sont pas équipés, loin de là.

Face à l'évolution climatique et aux chaleurs de plus en plus fortes et persistantes qui s'annoncent, la climatisation peut-elle être un atout dans la vente d'une maison ou d'un appartement ? Permet-elle d'augmenter le prix du bien ? Deux agents immobiliers, implantés à Cannes et Saint-Tropez, tranchent le sujet, loin de l'idée que l'on pourrait se faire.

Installer la clim a un coût : entre 2600€ (appartement de 35m² - clim dans le salon uniquement) et 8850€ (maison de 100m² - clim dans 4 pièces) hors installation, selon les chiffres indiqués par Daikin à Linternaute. Pour autant, cet investissement augmente-t-il mécaniquement la valeur de l'habitation ? Pour Franck Dives, directeur des ventes Foncia à Cannes, "c'est un détail d'options qui ne change pas le prix du bien."

Olivier Combeau, conseiller immobilier IAD France, basé à Saint-Tropez, est un peu plus nuancé. Sur des biens de luxe, comme des maisons provençales des années 1970, cela n'a pas d'impact car "il y a souvent un projet de rénovation global." Pour une maison plus accessible, autour de 400/500 000 euros, "cela peut avoir une incidence, mais la climatisation n'est pas un argument de vente." Comme le résume Franck Dives, "l'acquéreur reste focalisé sur l'emplacement, l'environnement, la surface, l'exposition, la présence d'un extérieur, d'un garage…"

En revanche, les deux experts reconnaissent que la présence d'une climatisation en appartement peut être un "déclencheur d'achat" par rapport à un autre bien, sans pour autant vraiment influer sur le prix. Toutefois, si elle n'est pas encore installée, savoir que d'autres biens en sont équipés dans la copropriété est rassurant. Car aux yeux d'un acquéreur, l'impossibilité d'installer la clim, sur décision du syndic, "peut faire partie des critères d'inéligibilité" d'un appartement, souligne Olivier Combeau.

En effet, installer une climatisation dans son appartement est soumis, lors d'une assemblée générale, aux votes des copropriétaires, décisionnaires sur le sujet conformément au règlement de la copropriété, demandée lors d'une assemblée générale. Si cela a déjà été accordé, aucune raison que le syndic s'oppose à une nouvelle demande.

Pour autant, Franck Dives ne recommande pas de faire installer une climatisation dans son appartement en prévision d'une vente. "Si un propriétaire veut le faire, il faut faire la demande en AG qui n'aura potentiellement lieu que dans plusieurs mois. Ce sont des démarches compliquées et des coûts dont il ne tirera pas de bénéfice. Il vaut mieux faire une remise à blanc des murs."