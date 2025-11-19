Quelle est la différence entre une maison qui plaît aux voleurs et celles qu'ils n'aiment pas ? Cette maquette le montre en 10 secondes

Une entreprise japonaise a présenté une maquette comparative révélant les caractéristiques des maisons prisées par les voleurs et celles dont ils ont tendance à s'éloigner.

C'est une simple maquette qui en dit sans doute plus que des mots. Une entreprise japonaise spécialisée dans la sécurité a ressorti des placards une vieille maquette... qui reste étrangement toujours d'actualité. Cette maquette, présentée au public lors d'un récent salon à Kyoto, montre deux maisons côte à côte. Elle vise à éduquer le public sur les mesures de prévention contre les cambriolages.

Saurez-vous repérer les principales différences et erreurs à ne pas faire ou à éviter lors de l'aménagement d'une maison, d'un jardin, d'une terrasse ou de fenêtres ? Voici donc la fameuse maquette présentée au public et relayée par le journal nippon Sankei.

© Security House

Fukuyoshi Kondo, chef du département de planification des opérations chez Security House, explique au quotidien japonais que les voleurs repèrent toujours les lieux avant de passer à l'acte, en examinant certains points clés pour déterminer la facilité d'un cambriolage. Les maisons entourées de hauts murs et de haies, avec de nombreux angles morts, sont particulièrement visées. L'accumulation de courrier dans la boîte aux lettres et le linge qui reste trop longtemps à sécher au soleil sont aussi des signes que la maison est vide, encourageant les criminels. On observe très bien certains de ces points sur la maquette n°1, à gauche de l'image.

À l'inverse, les maisons moins attractives pour les cambrioleurs sont celles entourées d'une clôture offrant une vue dégagée, augmentant les chances qu'un intrus soit repéré par les voisins. Des dispositifs tels que des capteurs infrarouges et des détecteurs de mouvement sont également efficaces pour prévenir les intrusions.

Créé il y a une vingtaine d'années à la demande des polices locales souhaitant l'utiliser dans des actions éducatives, ce modèle comparatif a bénéficié de l'expertise de Security House. Resté longtemps dans un entrepôt, il a été mis à disposition du public lors de cette exposition. Le modèle est-il daté ? Non selon les experts !

Selon Fukoyoshi Kondo, les voleurs restent sensibles aux personnes et aux bruits, agissent souvent la nuit et abandonnent rapidement si l'effraction s'avère difficile. Il souligne que les principes fondamentaux de la prévention du crime restent inchangés avec le temps. L'exposition présentait toutefois également les dernières technologies en matière de sécurité, comme la reconnaissance faciale, les apps connectées ou les caméras de sécurité à vision nocturne. Derrère la maquette, cette entreprise japonaise avait évidemment un objectif : séduire de futurs clients et les convaincre d'investir dans de nouveaux systèmes d'alarmes.