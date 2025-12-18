Vos détecteurs de fumée ont été mal installés - votre assurance peut le vérifier très facilement et vous pénaliser

La mauvaise installation des détecteurs de fumée obligatoires dans les logements peut avoir de lourdes conséquences. Les assurances sont d'ailleurs en droit de vous demander si vous en avez bien installé un.

"Bip, bip, bip", ce peut être un brin agaçant quand il s'agit d'une fausse alerte mais les détecteurs de fumée ont rempli leur rôle depuis 10 ans. Il faut dire qu'il s'agit d'une obligation légale. Celle-ci provient de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rendait obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation au plus tard le 8 mars 2015.

Pour autant, 10 ans plus tard, êtes-vous sûr de l'avoir bien installé, d'avoir vérifié régulièrement son bon fonctionnement ou si les piles ne sont pas H-S ? De nombreuses erreurs d'installation ont été constatées, non seulement chez les particuliers mais aussi chez certains bailleurs sociaux et sociétés de logement.

Un exemple nous vient de Finlande. Les autorités y ont découvert que de nombreux détecteurs avaient été mal positionnés par un important bailleur social et plusieurs sociétés immobilières. "Même dans mon propre appartement, le détecteur a été installé trop près du mur. Les installateurs ont dit qu'ils ne voulaient pas faire de trous supplémentaires dans le plafond", témoigne Sara Rintamo, experte juridique au média Yle. "Il arrive souvent que le nouveau détecteur soit placé au même endroit que l'ancien, sans tenir compte des nouvelles normes", explique également un représentant de l'organisme finlandais de prévention des incendies.

Qu'en est-il chez nous ? Selon le site Service-public.fr, le détecteur de fumée (dit DAAF) doit impérativement être fixé au plafond, de préférence dans le couloir desservant les chambres, à au moins 50 cm de tout mur mais aussi de tout luminaire. Dans les studios, il est recommandé de le placer le plus loin possible de la cuisine et de la salle de bain. L'installation dans les parties communes d'un immeuble est en revanche strictement interdite.

Oui vous avez bien lu, si vous avez installé votre détecteur au mur, même à bonne hauteur, vous n'êtes pas vraiment dans les clous. Qui doit d'ailleurs le vérifier ? Dans le cas d'une location, c'est au propriétaire de fournir et d'installer le détecteur (ou de financer l'achat du détecteur), le locataire devant ensuite en assurer l'entretien régulier. Seules exceptions : les locations saisonnières, foyers, logements de fonction et meublés, où l'entretien incombe aussi au propriétaire. Mais que risque-t-on ?

En cas de mauvaise installation, l'assurance ne peut pas vous pénaliser sur ce seul motif, ni refuser de vous indemniser après un incendie. La seule condition pour cela sera d'avoir souscrit une garantie incendie. En revanche, "s'il est prouvé que l'absence ou la mauvaise installation du détecteur a aggravé les conséquences du sinistre, une réduction d'indemnisation peut être envisagée", prévient le site officiel Service-Public.fr.

L'assurance peut d'ailleurs vous demander patte blanche. Oui, dans le cadre de votre contrat d'assurance, vous devez déclarer l'installation d'un détecteur de fumée ! Un modèle de déclaration est généralement fourni et peut d'ailleurs être trouvé en ligne. Il s'agit du formulaire R39515. Nous vous en donnons un modèle ici via le site Service-public.fr. Aucune sanction n'est prévue en cas de non déclaration, mais cette formalité reste indispensable pour être certain d'être bien couvert en cas de sinistre.