La locataire sous-louait son appartement : la propriétaire fait condamner Airbnb et réclame 30 000 euros

La locataire avait empoché plus de 50 000 euros en sous-louant cet appartement sur Airbnb.

Dans les grandes villes comme aux environs des sites touristiques les plus courus, c'est devenu une habitude bien ancrée dans le quotidien de nombreux Français : trouver un logement sur Airbnb. Mais comment être sûr que l'annonce que vous avez repéré est bien légale et que la location est autorisée par le propriétaire ? La plateforme Airbnb est-elle responsable des annonces postées sur son site et peut-elle être condamnée si un utilisateur sous-loue illégalement un logement ?

Oui si l'on y croit la position de la Cour de Cassation de Paris qui s'est penchée sur une affaire de sous-location. Notre histoire commence en 2016 lorsque Mme I., propriétaire d'un appartement, signe un contrat de bail avec Mme P. pour une location meublée. L'appartement est situé rue de Charonne à Paris, en plein coeur du couru quartier du Marais. Le bail, d'une durée de douze mois à compter du 1er mars 2016, stipule clairement l'interdiction de "céder ou sous-louer le logement sans l'accord écrit du bailleur". Le loyer mensuel quant à lui s'élève à 977 euros charges comprises.

Pourtant, dès le 5 mars 2016, soit quatre jours seulement après son entrée dans les lieux, la locataire publie une annonce sur Airbnb. Durant les vingt mois suivants, elle transforme systématiquement l'appartement en location touristique, le sous-louant 87 fois en 2016 et 77 fois en 2017. Au total, le logement est occupé par des touristes pendant 534 jours sur les 606 que dure la location.

Découvrant le stratagème, la propriétaire obtient en 2018 une ordonnance obligeant Airbnb à communiquer le relevé des transactions. Les chiffres sont édifiants : Mme P. a encaissé 51 939,61 euros de sous-loyers, alors qu'elle n'a versé que 19 540 euros à sa propriétaire sur la même période. Un profit net de plus de 30 000 euros réalisé illégalement.

L'affaire prend alors une tournure judiciaire. En première instance, le tribunal condamne solidairement la locataire et Airbnb à verser 58 000 euros. L'entreprise fait appel mais la cour d'appel de Paris, en janvier 2023, confirme cette responsabilité partagée, estimant qu'Airbnb avait "largement contribué" à l'infraction. Les juges soulignent que "sans l'aide logistique de la société Airbnb, elle n'aurait pu sous-louer l'appartement de Mme [I] à un tel rythme".

Le 7 janvier 2026, la Cour de cassation tranche. Les magistrats affirment que "la société Airbnb n'a pas la qualité d'hébergeur Internet car elle joue un rôle actif à l'égard des utilisateurs". La Cour précise qu'Airbnb "s'immisce dans la relation entre "hôtes" et "voyageurs" : en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l'annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect ; en promouvant certaines offres par l'attribution de la qualité de "superhost", exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs". En d'autres termes, Airbnb "ne bénéficie pas de l'exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite".

L'affaire est toutefois une nouvelle fois renvoyée devant la cour d'appel de Paris qui devra statuer sur le montant exact des dommages. La propriétaire réclame la différence entre les loyers payés (19 540 euros) et les sous-loyers perçus (51 939,61 euros), soit environ 32 400 euros, somme qui reste à confirmer par les juges. Airbnb souligne que la procédure judiciaire continue et juge pour sa part la décision de la Cour de cassation "contraire au droit européen", précisant par ailleurs assurer "une politique de tolérance zéro" dans les cas de sous-location "portées à notre attention, allant jusqu'à la suppression des annonces concernées".